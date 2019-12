Akuerdo entre Gobièrnu di Kòrsou i SVB riba tarifa di struktura di Curaçao Medical Center / Akkoord met Land Curaçao en SVB over tariefstructuur Curaçao Medical Center

Akuerdo entre Gobièrnu di Kòrsou i SVB riba tarifa di struktura di Curaçao Medical Center

WILLEMSTAD — Curaçao Medical Center (CMC) a yega na un akuerdo ku Gobièrnu di Kòrsou i Banko di Seguro Soshal (SVB) riba e kalidat di dunamentu di servisio, produkshon, metanan di efisiensia i e tarifanan pa e próksimo añanan. E akuerdo a drenta na vigor entrante 15 di novèmber 2019. Awor ku CMC a bira operashonal, kuido médiko den un hospital moderno ta garantisá ku énfasis riba kalidat i seguridat pa e pashènt. Despues di un análisis debido ku a hasi, a resultá ku komo konsekuensha di un oumentu den e demanda i provishonnan médiko, un ahuste di e tarifanan i tambe e tarifanan pa tareanan médiko spesífiko di un hospital, ta nesesario i responsabel. Den e kuadro aki a tuma tambe na konsiderashon e punto di salida di e Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa ku lo no aprobá oumentunan di prima pa finansiá nos hospital nobo for di medionan general manera indiká den Presupuesto di Pais Kòrsou.

Pa yega na un tarifa di struktura balansá a pidi un ofisina di konseho independiente hasi un análisis amplio. Den e análisis aki a kompará e situashon nobo na CMC ku e situashon ku tabatin na St. Elisabeth Hospital (SEHOS). Komo ku den e hospital nobo a hasi invershonnan grandi ku a redundá den mas personal di sosten, mas speshalista médiko i provishonnan médiko moderno, e gastunan di operashon di e hospital nobo ta resultá mas haltu. Un aspekto importante den e struktura di e tarifanan nobo ta ku no tin distinshon mas entre diferente tipo di pashènt i e forma ku nan tabata paga pa nan gastunan den hospital, sea ta via SVB òf nan seguro partikular pa loke ta trata e teritorio di Kòrsou. A kumbiní ku pa tur pashènt lokal entrante 15 di novèmber ta konta e mesun tarifa di 1.2 porshento riba e preis di gastunan kalkulá den e estudio. Ta bon pa apuntá ku no ta solamente pashèntnan di Kòrsou ta bonbiní na nos hospital nobo pero tambe pashèntnan for di otro áreanan. A disidí ku e pashèntnan aki lo paga mas tantu pa uso di e servisio ku pashèntnan lokal. Pashèntnan di Bonaire, St. Eustatius, Saba, St. Maarten i Aruba ta paga 18 porshento promedio riba e preis kalkulá. Turistanan ta paga 100 porshento riba e preis kalkulá.

Invershon grandi den speshalista i aparatura moderno

Banda di a tuma mas personal den servisio kompará ku SEHOS, e gastunan di invershon tambe ta nifiká gastunan di operashon adishonal pa CMC. E gastunan aki ta konsistí di interes i pago bèk di e fiansanan ku a hasi realisashon di CMC posibel. Tambe mester tene kuenta ku komo hospital digital a inkluí tambe e gastunan relashoná ku teknologia di informashon i aparatonan médiko na momentu ku a kalkulá e preis di tarifanan. Opviamente tin provishonnan kualitativamente mas haltu den nos hospital nobo. Banda di e personal adishonal ku a drenta den servisio, den e próksimo añanan e kantidat di speshalista médiko lo subi konsiderando ku lo tuma e speshalistanan médiko nobo ku a establesé den servisio di CMC. Pa speshalistanan ku ta traha den CMC tin un areglo di transishon ku tin komo punto di salida ku nan por traha te ora nan kumpli 65 aña ku un periodo adishonal máksimo te ku 68 aña. E situashon aki ta pone ku mester kubri e gastunan aki for di operashon di nos hospital nobo pero finalmente e lo no kondusí na mas gastu di kuido na nivel nashonal komo ku un speshalista médiko den servisio di CMC ta kosta den kareda di 30 porshento di un speshalista médiko ku ta establesé riba su mes.

Tambe mester tene kuenta ku SEHOS tabata konosé tres klase ku tarifanan di ANG 340 pa di tres klase te ANG 714 pa promé klase. Di otro banda tin un oumentu fuerte di e kalidat i provishonnan, kambernan mas kómodo i e gastunan di kapital loke a pone ku e preis kalkulá pa kamber ta sali ANG 1512. E preis kalkulá aki ta enserá e gastunan integral di e proyekto pero di otro banda mester tene kuenta ku e posibilidat pa kubri e gastunan aki ku un oumentu di produkshon i efisiensia ta limitá. Komo ku tin mas kolaborador, speshalista i provishon médiko ta posibel pa laga mas tratamentu médiko tuma lugá den CMC. Esei ta nifiká mas gastu operashonal pa CMC pero tambe un produkshon mas grandi, un uso mas efisiente di e provishonnan disponibel i mas posibilidat di trato médiko. E desaroyo aki ta pone ku lo tin un redukshon grandi riba gastunan pa manda hende eksterior pa haña kuido médiko ku riba su mes lo redundá den un redukshon di e gastunan total di kuido médiko. Ta bon pa apuntá ku no ta tur tarifa di CMC lo subi. Tarifanan pa radiologia, diálisis, intervenshonnan kirúrgiko i laboratorio lo keda stabil. E sobrá tarifanan lo subi a base di aplikashon di e gastunan ku ekspertonan a kalkulá kompará ku e tarifanan ku tabata vigente for di 2009. Por haña un resúmen di tur tarifa riba e wèpsait di CMC na www.cmc.cw

Willemstad, 22 desèmber 2019

——————————————————————————————————————————

Akkoord met Land Curaçao en SVB over tariefstructuur Curaçao Medical Center

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft overeenstemming bereikt met het Land Curaçao en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de kwaliteit van de dienstverlening, productie, efficiency doelstellingen en tarieven voor de komende jaren. De overeenstemming is per 15 november in werking getreden. Met de operationalisering van het CMC wordt de zorg nu in een modern ziekenhuis gegarandeerd waarbij zowel de kwaliteit van de zorg als de patiëntveiligheid centraal zijn. Na een gedegen analyse is gebleken dat door een grote stijging in aanbod en voorzieningen, aanpassing van de ziekenhuis en verrichtingentarieven noodzakelijk en verantwoord is.. In het geheel is tevens meegenomen de reeds eerder ingenomen standpunt van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur dat vanuit de algemene middelen (de begroting van het Land Curaçao) geen premieverhogingen zullen worden doorgevoerd om het CMC te financieren.

Om tot de juiste tariefstructuur te komen is een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld die een uitgebreide analyse heeft gemaakt. Deze analyse heeft de nieuwe situatie bij het CMC vergeleken met de situatie bij het St. Elisabeth Hospital (SEHOS). Doordat in het nieuwe CMC fors geïnvesteerd is onder andere in meer ondersteunend personeel, meer medisch specialisten en moderne medische voorzieningen, vallen de jaarlijkse exploitatiekosten hoger uit. Een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe tariefstructuur is het verdwijnen van het onderscheid tussen type patiënten en hoe ze betalen – SVB of Particulier – voor het gehele verzorgingsgebied van Curaçao. Afgesproken is dat voor alle lokale patiënten voortaan één en hetzelfde tarief geldt van 1,2% bovenop de vooraf berekende kostprijs. Echter, niet alleen patiënten uit Curaçao zijn welkom in het gloednieuwe moderne ziekenhuis, het CMC staat ook open voor patiënten van buiten het lokale verzorgingsgebied. Wel betalen die – als patiënten – meer voor gebruik van de voorzieningen vergeleken met lokalen. Patiënten van Bonaire, St. Eustatius, Saba, St. Maarten en Aruba betalen gemiddeld 18% bovenop de kostprijs. Toeristen betalen 100% bovenop de kostprijs.

Flinke investering in medisch specialisten en modernste apparatuur

Naast meer personeel in dienst, in vergelijking met het SEHOS zorgen met name ook de kapitaallasten (bestaande uit rente en aflossing op de leningen nodig om het nieuwe CMC te realiseren) voor extra operationele kosten van het CMC. Verder dient als digitaal ziekenhuis de kosten van afschrijvingen voor informatie technologie en medische apparatuur te worden meegenomen in de kostprijsberekening en uiteraard ook de betere kwaliteit voorzieningen. Naast extra personeel zullen het aantal medisch specialisten in dienst de komende jaren blijven stijgen in die zin dat nieuwe gevestigde medisch specialisten in dienst van het CMC zullen worden genomen. Voor de toegelaten specialisten geldt inmiddels een overgangsregeling – AOW regeling – waarbij de leeftijd van 65 jaar als grens gehanteerd wordt met een maximale uitloop tot 68 jaar. Dat maakt de kosten die vanuit het ziekenhuis bedrijfseconomisch gedekt moeten worden hoger, maar uiteindelijk zal dat niet leiden tot een verhoging van de totale zorgkosten in ons land, omdat een medisch specialist in dienst van het CMC uiteindelijk circa 30% kost van een vrijgevestigde medisch specialist.

Daarnaast kende het SEHOS nog drie verschillende klassen met tarieven van ANG 340 in de 3e klasse tot ANG 714 in de 1e klasse. In het CMC wordt geen klasse systeem toegepast. Echter, door de sterk toegenomen kwaliteit van de voorzieningen, voorziene ruime kamers van CMC en ook de kapitaallasten is de kostprijs per kamer vastgesteld op 1512 guldens. Dit komt voornamelijk doordat hier de integrale kosten van het gebouw en kapitaallasten meewegen en het spreiden van deze kosten door een verhoging van de productie / efficiency maar beperkt mogelijk is. Verder houdt de toename aan medewerkers, specialisten en voorzieningen in dat het nu mogelijk is om veel meer behandelingen in het CMC te laten plaatsvinden. Dat leidt weliswaar tot een stijging van de bedrijfskosten van het CMC als ziekenhuis, maar ook tot hogere productie, een veel efficiënter gebruik van de beschikbare voorzieningen, veel betere behandelingsmogelijkheden, maar tegelijkertijd ook tot een forse vermindering van de uitzendkosten naar het buitenland wat op haar beurt een besparing op die kosten in het totale zorgbegroting zal opleveren. Overigens zullen niet alle CMC tarieven stijgen. Zo blijven de tarieven voor radiologie, dialyse OK verrichtingen en laboratorium stabiel blijven. De meeste overige tarieven stijging wel en door het kostprijsprincipe in sommige gevallen, ten opzichte van de vaste tarieven uit 2009. Een overzicht van alle tarieven is te vinden op de website van CMC, www.cmc.cw .

Willemstad, 22 december 2019

——————————————————————————————————————————