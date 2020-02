Turismo krusero di kalidat den ekilibrio ku nos naturalesa i kultura / Kwaliteitscruisetoerisme in balans met onze natuur en cultuur

Turismo krusero di kalidat den ekilibrio ku nos naturalesa i kultura



Kralendijk– Resientemente a sali un artíkulo di gezaghèber den medionan di komunikashon hulandes enkuanto turismo krusero. Diputado Tjin Asjoe ta duna su punto di bista: “Mi a tuma nota di e artíkulo ku a sali di gezaghèber enkuanto turismo krusero. Gezaghèber su opinion ta skèrpi pero e posishon aki no ta nobo. Manera ta konosí nos tin un plan maestro di turismo ku ta kla for di 2017 ku ta papia palabra kla, ku Boneiru ta bai desaroyá su mes komo un ‘Blue Destination’ i Boneiru a posishoná su mes kaba komo tal for di 2018. Blue Destination ta nifiká kresementu di Boneiru den un forma balansá teniendo kuenta ku nos naturalesa i kultura. E kresementu aki ta pa halsa nivel di bida di e hende ku ta biba na Boneiru.”



Eksigensia pa atraé turismo di kalidat

E Kolegio Ehekutivo aki a aseptá e plan di turismo aki i den luna di yüni di 2019 a tres’é den Konseho Insular pa aprobashon. E plan di turismo ta pa e próksimo 10 aña i e ta bisa tambe ku e kalidat di turismo mester bai den direkshon di 4 òf 5 strea. Hotelnan nobo lo ta hotelnan di 60 pa 100 kamber i di kalidat haltu. Gobièrnu ta trahando riba un maneho pa introdusí eksigensia pa tur hotel ku kier establesé na Boneiru pa asina nan kumpli ku e normanan pa por yama nan mes 4 òf 5 strea. Naturalmente nan tin ku tene nan mes na e kriterionan di Blue Destination tambe.



Den e kuadro aki turismo krusero no ta un eksepshon i aki tambe gobièrnu lo sòru pa nos no krese bai sin regulá e sektor aki. Un manera pa regulá e kresementu ta pa bin ku un lista di eksigensia kaminda gradualmente nos por pone kondishon pa e tipo i kalidat di barku ku nos ta deseá pa bin Boneiru, meskos ku nos ta hasiendo pa e hotelnan ku kier establesé na nos isla awor aki. Nos lo hasi esaki den estrecho koperashon ku e liñanan krusero pasobra no ta di un banda so nos por disidí diripiente ku nos no ta deseá di tin turismo krusero mas. E barkunan aki ta trese hopi entrada pa nos isla i pa e motibu ei nos mester trata nan bon tambe. Ta importante pa nos tene kuenta ku diferente grupo den nos ekonomia ta dependé di turismo krusero, entre otro kompanianan di aktividat i ‘tour’, taxistanan, tiendanan den Playa i tambe bar- i restorantnan. Nos mester ta kouteloso pa nos no kibra entrada di e diferente gruponan aki den nos komunidat.



Desaroyá nos produkto turístiko mas

Gobièrnu di Boneiru ta kere ku por saka hopi mas for di e turista krusero aktual i esei ta entre otro tambe na momento ku e turistanan baha na Boneiru. Na luna di mei di 2019 gobièrnu a hisa e impuesto pa turista krusero di $ 2,– pa $ 3,50 pa kabes. E plan ta pa sigui hisa e impuesto aki gradualmente te ora nos ta na mesun nivel ku otro paisnan den region. Investigashon a mustra ku turista krusero ta gasta mas na otro paisnan ku na Boneiru. Esei ta nifiká ku nos mester bai akumulá mas eksperensia i krea produkto ku nos por ofresé na Boneiru pa logra ku e turista ta laga mas sèn atras.



Nos mester tene na kuenta ku pa logra ku e turista ta gasta mas, nos komo isla tin ku drecha nos produkto tambe. Nos tur sa ku mesora ku e turistanan krusero baha for di barku nan ta bai nan ‘tour’-nan i nos mester por ofresé nan fasilidat pa nan tin un bon eksperensia na Boneiru. Fuera di esei nos kayanan mester ta na òrdu pa nos komunidat mes, pero tambe pa e turistanan ku ta bin Boneiru. Asina tin diferente kos mas ku nos komo Boneiru mester drecha na momento ku nos ta èksigí pa barku di kalidat bin Boneiru. Pa nos por yega na e turista di kalidat ei, gobièrnu ta bai hasi invershon den nos produkto turístiko i alabes sòru pa konhuntamente ku TCB invertí den nos hendenan pa halsa e nivel di servisio tambe ku nos ta ofresé na e turista.



Un otro parti importante ta, pa Boneiru diversifiká su produkto turístiko. Na kuminsamentu di aña por ehèmpel nos por a mira e famoso artista sr. Harrison Ford na Boneiru. Nos mester hasi lo máksimo pa krea un produkto turístiko boneriano ku ta atraé e tipo di turistanan aki tambe i ku ta sòru pa nan sigui bin Boneiru. Por ehèmpel mester krea fasilidat pa mas yate luhoso por bin Boneiru pa asina nos haña e tipo di turista ku ta gasta mas. Ora ta asina leu e mesun turistanan aki lo yuda promové Boneiru komo un destinashon di kalidat haltu.



Traha konhuntamente ku liñanan krusero

Aktualmente gobiernu ta preparando un delegashon pa bai papia ku e liñanan krusero den lunanan binidero. Tambe nos a risibí karta di e organisashon krusero FCCA kaminda nan ta invitá Boneiru pa papia pa wak kon por sigui desaroyá e produkto krusero na un manera mas sostenibel. Pues e liñanan krusero tambe ta konsiente ku ta huntu nos mester hasié i den e kaso aki e asosashon di krusero ta bon konosí ku Boneiru su manera di pensa i Boneiru su ophetivonan pa loke ta trata sostenibilidat. Pues e diskushonnan aki ta bai tuma lugá i mi ta sigur ku konhuntamente ku e liñanan krusero nos ta bai krea un produkto turístiko balansá i sostenibel ku tur hende por benefisiá di dje. Asina nos por realisá nos meta pa logra ku e turista krusero ta siña konosé Boneiru promé durante su biahe riba barku i despues e ta disidí pa bini pa un estadia mas largu.



Kada barku krusero, un mas ku otro, ta kontribuí na nos ekonomia i gobièrnu ta konsiente ku tin hopi kas di famia boneriano ku ta dependé di entrada ku e sektor aki ta generá. Nos ta bai traha konhuntamente ku nos ‘stakeholder’-nan pa sòru pa desaroyo di turismo krusero keda den ekilibrio ku nos kultura i naturalesa.

