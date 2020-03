Outoridatnan na Kòrsou a purba na tur manera pa evitá destrukshon di produktonan humanitario di Venex

Willemstad – Gobièrnu di Kòrsou ta lamentá ku mester a destruí kontenido di 11 kònteiner ku produktonan humanitario pa Venezuela, pa motibu ku e doñonan di e material no a kumpli ku regla ni prosedura, loke a resultá den daño di e produktonan. Ta trata di kònteinernan ku no tabata forma parti di e hub humanitario, si no tabata trata di un inisiativa kompletamente privá. E kònteinernan a yega Kòrsou riba 21 di febrüari 2019 via di un barku ku a sali Puerto Rico, ku destinashon Venezuela, sin pèrmit pa drenta haf di outoridatnan Venezolano. Ora e barku no por a mara na Venezuela, a desviá for di e ruta inisial i finalmente a yega Kòrsou, kaminda pa dianan largu e kònteinernan ku produktonan a para den solo kayente.

E barku no ta tin un relato di e kontenido di e kònteinernan, ni tampoko un ʹvrachtbriefʹ pa Kòrsou. Pa motibunan humanitario i pasobra e organisashon Venex tabata sigurá ku e produktonan lo por a bai Venezuela pronto, outoridatnan di Kòrsou a hasi un eksepshon i tòg a duna e barku pèrmit temporal pa drenta nos haf. Ora e barku mester a regresá Puerto Rico, Kòrsou atrobe a hasi un eksepshon i a duna pèrmit temporal pa baha e kònteinernan for di e barku. Curinde a duna tur koperashon dor di pone depósito temporal disponibel.

Gobièrnu kier enfatisá ku no ta trata aki di produktonan ku a yega Kòrsou via di e proseduranan di e hub humanitario ku Gobièrnu di Kòrsou a instituí den e mesun temporada. E barku ku e kònteinernan a yega inesperá. E karga no a bini ku e dokumentonan adekuá. Reglamentu i kombenionan internashonal ta preskribí sierto prosedura, ku ta duna outoridatnan di Kòrsou posibilidat di por manehá i kontrolá loke ta drenta nos komunidat. No por simplemente disidí pa laga kònteinernan ku un kontenido deskonosí drenta nos pais.

Na kuminsamentu di aña 2019, Gobièrnu di Kòrsou, huntu ku e diferente gruponan di interes, a instalá un prosedura basá riba práktikanan internashonal, pa pone fasilidatnan disponibel pa interesadonan manda produktonan humanitario pa Venezuela. Den esaki, Kòrsou ta ta fungi komo loke ta yama ʹhubʹ pa warda e produktonan temporalmente. E proseduranan tabata kumpli ku e deseonan i eksigensianan di Staten.

Kòrsou a komuniká debidamente ku tur organisashon i kompania, kiko e proseduranan ta i kon mester a hasi uso di e prosedura. Tambe a duna di konosí ku niun karga lo por bai na un manera forsá pa e pais bisiña. Promé ku kualke organisashon por a yega Kòrsou ku produktonan humanitario pa Venezuela, nan ta tin e obligashon pa manda tur dokumento tokante kontenido di e karga i mas informashon pa outoridatnan na Kòrsou por a kontrolá esaki profundamente. Esaki pa evitá ku por a purba transportá arma òf otro produkto no deseá via nos teritorio.

Duana i otro outoridatnan debidamente a informá Venex, komo organisashon responsabel pa e karga, kiko ta e pasonan ku ainda nan por a tuma pa laga outoridatnan inspektá e produktonan i pa traha un petishon pa hasi donashon di produkto na organisashonnan lokal. Esaki despues ku e organisashon Venex a pidi na ougùstùs 2019 si nan por a regalá e produktonan na hende di nesesidat na Kòrsou mes. Venex no a hasi e trámitenan nesesario. I na momento ku Venex a hasi e petishon, ya kaba e produktonan no duradero den e karga tabata mustra i hole di ta dañá. Debí ku Venex a bin riba su mes inisiativa ku e karga, sin sigui e diferente prosedura ku, na diferente okashon, outoridatnan di Kòrsou a splika nan di mester a sigui, e produktonan no duradero a bai pèrdí. No tabata sobra nada otro ku laga Selikor destruí loke a sobra, pa asina protehá salubridat públiko di nos komunidat.