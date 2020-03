Partido PIN lo no sukumbí pa politiká di lodo i lo tuma medidanan legal

Den e relato di Kontrolaría General di Kòrsou (KGK) ku a investigá desishonnan ku e minister di Hustisia di e tempu ei a tuma tokante e proyekto di formashon polisial “Bachelor in Policing”, KGK ta konkluí eksplísitamente lo siguiente:

“Van de toenmalige waarnemend secretaris van de RvM hebben wij vernomen dat de minister op het moment dat het agendapunt over het Opleidingsplan BOP aan de orde kwam zij heeft aangegeven geen deel te zullen nemen aan de beraadslaging hierover. Volgens hem is in het verslag niet vastgelegd dat de minister zich heeft onthouden van deelname aan de beraadslaging over het Opleidingsplan BOP. Dit is volgens hem niet gebruikelijk. Daarnaast hebben wij via de toenmalige minister van VVRP van vier toenmalige ministers die ook aanwezig waren in deze vergadering een schriftelijke verklaring ontvangen, waarin zij verklaren dat de toenmalige minister van VVRP geen deel heeft genomen aan de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot het Opleidingsplan BOP.”

Partido PIN a tuma nota ku apesar di e konklushon bon klá aki di KGK, riba retnan sosial i programanan di opinion ta trata di bolbe kuminsá ku un kampaña pa mancha nòmber di minister Römer, manipulando informashon.

Ta bon pa enfatisá ku Reglamento di Orden di Konseho di Minisiter (art.14) i Landsverordening Integriteit (kandidaat) Ministers (art 21) ta bisa ku un mandatario no mag partisipá na un deliberashon of desishon ku ta konserní su famia. E hecho ku no a hasi anotashon ku Minister Römer no a partisipá den deliberashon i toma di desishon, a ser responsabilisá na KGK dor di e sekretario di Konseho di Minister. Por sierto sekretario di Konseho di Minister a deklará na KGK ku e tipo di anotashon aki no ta usual.

Ta despues ku KGK a puntra sra. Romer si e la partisipa na esaki si of no, i KGK semper ta pidi pa prueba, sra. Römer a kontestá KGK por eskrito i a aserká e 4 ministernan menshoná, lokual ta mas ku sufisiente prueba.

Mester trese un paro na e fenómeno di entregá denunsia pa loko na Ministerio Públiko of Polis ku hopi publisidat, ku e úniko meta pa difamá prinsipalmente mandatarionan di e aktual gobièrnu.

PIN ke kòrda tur hende ku entrega di denunsia falsu, ta kastigabel segun nos Kódigo Penal. PIN lo entregá un denunsia i lo pèrsistí pa persiguí esun ku hasi su mes kulpabel na e delito aki.