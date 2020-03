Laatste TUI fly vlucht 24 maart vlucht halfleeg vertrokken

Zojuist is de door TUI fly extra ingezette rescue-vlucht bijna leeg vertrokken om via Bonaire naar Amsterdam te vliegen. Sebastiaan de Vries, Head of TUI Dutch Caribbean zag de deuren van de OR 8366 sluiten met een gevoel van verbazing en vooral teleurstelling: “We hebben in de afgelopen dagen contact gezocht met alle passagiers die nog een ticket van TUI fly naar Amsterdam hebben. We hebben gevraagd om registratie van de terugvlucht wens en daarna iedereen persoonlijk telefonisch gesproken ter herbevestiging. Er zijn plaatsen voor hen gereserveerd op deze laatste vlucht. Er waren nog wat plaatsen over en we hebben via de lokale media gisteren opgeroepen om iedereen met een geldig ticket voor de standby lijst naar Hato airport te komen. Gezien de bevestigde reacties die we hebben gekregen, had de vlucht vol moeten zijn. Dit is bijzonder pijnlijk”.

Hoe nu verder? TUI heeft haar totale uitvoering van reizen op moeten schorten tot en met 30 april. Het afradende uitreisadvies van de Nederlandse regering heeft daartoe genoodzaakt. Dit had als onvermijdelijk gevolg in deze overmachtssituatie, dat de vluchten naar en van de Antillen ook gecanceld moesten worden. Gezien het grote aantal ticket-only passagiers die zich nog op Curaçao bevonden, heeft TUI wel een extra vlucht speciaal naar Curaçao in gezet.

De medewerkers van ons kantoor op Curaçao en in Nederland blijven iedereen van informatie voorzien en zo goed mogelijk helpen.

Reizigers die zich alsnog op Curaçao bevinden en terug wensen te reizen naar Amsterdam wordt geadviseerd om in contact te treden met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via het volgende webformulier: http://www.bijzonderebijstandbuitenland.nl

Ticket-only klanten vullen ‘NEE’ in bij de vraag ‘Heeft u uw reis geboekt via een reisorganisatie’, om vervolgens het formulier in te vullen.

