CFT: Advies over liquiditeitssteun Curaçao

Geachte heer Rutte,

In de brief van 1 april jl. informeert de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) over de

besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 27 maart 20201

. Vanwege de Covid19 crisis heeft de RMR besloten dat Curaçao op grond van artikel 25 lid 1 van de

Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) mag afwijken van artikel 15

lid 1 van de Rft. De mate waarin wordt afgeweken van deze en eventuele andere

normen van de Rft moet nog worden voorgelegd en vastgesteld door de RMR. Het Cft

wordt verzocht te adviseren over de liquiditeitsbehoefte van de landen voor de maand

april. In dit bericht wordt daar invulling aan gegeven.

Curaçao heeft op 1 april jl. een concept pakket sociale maatregelen gepresenteerd

inclusief gevolgen voor de begroting van Covid-19. Dit pakket is exclusief

ondersteuning van de deviezenpositie. Conform besluitvorming van de RMR is de

Nederlandsche Bank inmiddels verzocht te adviseren over de deviezen en de genoemde

risico’s. Curaçao verzoekt daarbij om ondersteuning op basis van artikel 36 van het

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden deels in de vorm van een schenking. In dit

advies gaat het Cft, op basis van eerdere RMR-besluitvorming, uit van eventuele

liquiditeitssteun in de vorm van leningen. Het is aan de RMR om hier een besluit over te

nemen. Gezien de reeds voor de crisis (fors) oplopende schuldquote tekent het Cft

hierbij, wellicht ten overvloede, aan dat het verstrekken van verdere leningen het pad

naar duurzame en houdbare overheidsfinanciën er niet eenvoudiger op maakt.

Gevolgen Covid-19 en beleidsmaatregelen

Curaçao neemt in zijn liquiditeitsprognose als uitgangspunt het door de Centrale Bank

van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) doorgerekende scenario van drie maanden sluiting

en geleidelijk herstel met een reële krimp van de economie van 14,9 procent.

1 Besluitvorming Rijksministerraad 27 maart 2020, 1 april 2020, BZK

Kenmerk

Cft 202000041

Blad

2/8

Op basis van dit uitgangspunt verwacht het land in de maanden april, mei en juni ANG

315 miljoen aan begrote inkomsten mis te lopen. Het scenario dat Curaçao aanhoudt

voor de daling van de ontvangsten in het tweede kwartaal schat het Cft in als

realistisch.

Het CBCS gaat uit van drie maanden sluiting van het luchtruim voor inkomende en

uitgaande commerciële vluchten met vervolgens een geleidelijk herstel van het

toerisme. De door de CBCS doorgerekende scenario’s houden echter geen rekening met

de totale lock-down die vanaf 30 maart jl. geldt. De lock-down zal tot extra vraaguitval

en verdere daling van de binnenlandse bestedingen leiden wat de krimp van de

economie nog verder zal doen toenemen. Het Cft oordeelt dat de door Curaçao

verwachte terugval van de opbrengsten reëel is.

Naast het aanvullen van de weggevallen inkomsten wil Curaçao een door de Commissie

Noodfonds geadviseerd noodpakket aan (sociale) maatregelen treffen. Het pakket kost

volgens Curaçao voor de maanden april, mei en juni circa ANG 380 miljoen. De

maatregelen in het pakket zijn:

1. Maatregel ter behoud van werkgelegenheid – werknemers: Curaçao stelt voor een

tegemoetkoming aan werkgevers van maximaal 80 procent van het salaris tot een

maximaal salarisbedrag dat gelijk is aan het SVB-maximum dagloon ANG 267 (ANG

5.781 per maand). De door de regering ter beschikking te stellen uitkering omvat

80 procent vermenigvuldigd met de verwachte omzetderving en vermenigvuldigd

met het brutosalaris. Voorwaarde is dat de werkgever verwacht tenminste 25

procent omzet te verliezen, het personeel in dienst blijft van de werkgever en ook

doorbetaald wordt. Schatting kosten voor drie maanden: ANG 126 miljoen met als

geschat effect dat de werkgelegenheid voor 16.500 werknemers in stand blijft.

2. Maatregel ter behoud van werkgelegenheid – zelfstandigen/ZZP: Curaçao stelt voor

een tijdelijke aanvulling voor zelfstandige ondernemers, een uitkering van (netto)

ANG 1.335 per maand (80 procent brutominimumloon), waarvan ANG 1.000 voor

levensonderhoud en ANG 335 dekking voor lopende bedrijfskosten. Schatting

kosten voor drie maanden: ANG 30 miljoen uitgaande van de werkloosheid van 65

procent van de 11.527 ZZP’ers (7.492 mensen). Om een vergelijking te kunnen

maken met andere landen in het Koninkrijk zijn in tabel 1 het minimumloon en de

onderstand opgenomen.

Wettelijk bedrag

onderstand per

maand

Wettelijk bruto

minimumloon per 1 jan

2020

Noodmaatregel Covid-19-

virus werknemers

(maandelijks)

Aruba AWG 582 AWG 1.815 AWG 950

Curaçao ANG 390 ANG 1.666 ANG 1.000

Sint

Maarten ANG 505 ANG 1.516 ntb

Tabel 1: Maandelijkse tegemoetkoming loon ten opzichte van onderstand en minimumloon

Kenmerk

Cft 202000041

Blad

3/8

3. Maatregel ter ondersteuning van de doorlopende kosten van een onderneming:

Curaçao stelt voor een kredietfaciliteit, waarmee de MKB-bedrijven worden

ondersteund die door omzetverlies niet aan hun doorlopende (vaste) verplichtingen

kunnen voldoen. De kredietverstrekking wordt uitgevoerd door Korpodeko, een

ontwikkelingsbank, in samenwerking met onder andere de Kamer van Koophandel

en Qredits. De faciliteit bedraagt in totaal ANG 40 miljoen, waarvan de overheid

ANG 38 miljoen wenst in te brengen.

4. Maatregel voor flexwerkers en vaste werknemers die worden ontslagen: Curaçao

stelt een baanverliezersuitkering voor flexwerkers van maximaal ANG 1.000 per

maand voor, mits zij kunnen aantonen in de afgelopen maanden in dienst te zijn

geweest en te zijn ontslagen. Op basis van de geschatte werkloosheid onder

flexwerkers, zijn de kosten van deze maatregel ANG 21 miljoen voor een periode

van drie maanden.

5. Maatregel voor de weerbaarheid van onderstandtrekkers: Curaçao wil een

weerbaarheidsuitkering voor onderstandstrekkers in de vorm van een voucher

invoeren. Bij een voucher van ANG 450 per maand, kost deze maatregel ANG 21

miljoen voor 3,5 maanden (deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 16

maart 2020).

6. Overige sociaal-maatschappelijke initiatieven: deze zijn nog niet uitgewerkt. Het

land gaat hierbij uit van een bedrag van ANG 30 miljoen voor een periode van drie

maanden.

7. Er is een post van ANG 27 miljoen opgenomen voor uitvoeringskosten en audits

voor een periode van drie maanden.

8. Er is een post van ANG 54 miljoen opgenomen voor extra bijdragen aan de SVB

wegens gemiste premies voor een periode van drie maanden.

9. Voorts is Curaçao voornemens om een aantal kleinere en fiscale faciliteiten (34

miljoen voor een periode van drie maanden) in te voeren om daarmee (kleine)

ondernemers te compenseren.

Een samenvatting (in afgeronde bedragen) van de maandelijkse benodigde liquiditeiten

voor dit steunpakket treft u aan in tabel 2.

1. Maatregel ter behoud van werkgelegenheid – werknemers 42

2. Maatregel ter behoud van werkgelegenheid – Zelfstandigen/ZZP 10

3. Maatregel ter ondersteuning van de doorlopende kosten van een

onderneming

13

4. Maatregel voor flexwerkers en vaste werknemers die worden

ontslagen

7

5. Maatregel voor de weerbaarheid van onderstandtrekkers 7

6. Overige sociaal-maatschappelijk initiatieven 10

7. Uitvoeringskosten, audit (10,0%) 9

8. Extra bijdragen SVB 18

9. Kleinere en fiscale faciliteiten 11

Totaal Steunpakket 127

Tabel 2. Maandelijkse liquiditeiten benodigd voor steunpakket volgens Curaçao

Kenmerk

Cft 202000041

Blad

4/8

Eerste beoordeling steunpakket

In zijn brief aan de RMR heeft het Cft de landen gevraagd, binnen de beperkingen van

hun begrotingen, welke dekking zij zelf zouden kunnen genereren voor voorgenomen

noodmaatregelen2

. De regering van Curaçao heeft aangegeven te kijken naar de wijze

waarop het land financieel kan bijdragen en heeft daartoe de Commissie Noodfonds

verzocht opties uit te werken. Gedacht wordt onder andere aan het herbestemmen van

middelen uit de groeistrategie, een onderzoek naar een solidariteitsheffing voor

ambtenarensalarissen en overheidsvennootschappen en het reviseren van taxholiday’s.

Met betrekking tot het herbestemmen van middelen uit de Groeistrategie wijst het Cft

nadrukkelijk op de gedachte die aan het ter beschikking stellen van die kapitaalleningen

ten grondslag ligt, te weten investeren in groei. Wat betreft de ambtenarensalarissen

wijst het Cft erop dat Curaçao nog geen (volledige) invulling heeft gegeven aan de

afspraak uit Groeiakkoord, dat per 1 januari jl. een nullijn voor ambtenaren, stichtingen

en trendvolgers wordt ingevoerd. Tot slot wijst het Cft erop dat het land voornemens is

om het compliance project stop te zetten, terwijl naar zijn oordeel inspanningen op dat

terrein onverminderd belangrijk blijven.

Met betrekking tot de afzonderlijke maatregelen in het steunpakket constateert het Cft

in een eerste assessment het volgende:

– Het Cft onderkent het belang van behoud van werkgelegenheid zowel van

werknemers en als van zelfstandigen. Het Cft wijst erop dat de regeling van

Curaçao voor baanbehoud van werknemers duur is met ANG 126 miljoen (bijna 3

procent van het bbp). Curaçao gaat uit van een tegemoetkoming aan de werkgever

van maximaal 80 procent van het maximum dagloon ZV/OV en stelt als voorwaarde

dat werknemers in dienst blijven en doorbetaald worden. Dit betekent dat van

werknemers met een salaris tot het maximum dagloon ZV/OV geen bijdrage

gevraagd wordt. Gezien de ernst van de Covid-19 crisis en de staat van de

overheidsfinanciën geeft het Cft in overweging om een bijdrage van alle

werknemers te vragen, bijvoorbeeld door uit te gaan van arbeidstijdverkorting tot

60 procent van het salaris met handhaving van een minimum (80 procent

minimumloon) en maximum (maximum dagloon ZV/OV). Ook adviseert het Cft om

afspraken te maken met werkgevers en werknemers over opname van

vakantiedagen nu veel werknemers noodgedwongen niet kunnen werken. Het uitstel

van betaling voor werkgevers van de loonbelasting en de werkgeversbijdrage

premie aov/aww in combinatie met een 80 procent vergoeding van naar beneden

gestelde salarissen zal zorgen voor een sterke daling van de vaste lasten/uitgaven

voor werkgevers.

– Opvolging van de hiervoor genoemde adviezen voor de regeling voor baanbehoud

van werknemers zal leiden tot een afname van de daarvoor benodigde middelen.

Het Cft adviseert om deze versobering aan te wenden om voor maatregelen ter

behoud van de werkgelegenheid van zelfstandigen en ZZP-ers.

– Bij de kredietfaciliteit gaat Curaçao ervan uit dat de overheid 95 procent dient in te

brengen. Onduidelijk is waarom van de private sector geen hogere bijdrage mag

worden verwacht.

2 Brief Cft aan RMR met kenmerk Cft 20200034, d.d. 24 maart 2020.

Kenmerk

Cft 202000041

Blad

5/8

– Bij de maatregelen voor flexwerkers en ontslagen werknemers is nog onvoldoende

duidelijk wat de relatie is met de sociale zekerheid en het huidige sociale vangnet.

– Bij de maatregelen voor de weerbaarheid van de onderstandtrekkers en het

voorstel voor een voucher van ANG 450/maand is onvoldoende wat de relatie is met

huidige crisis.

– De post van ANG 30 miljoen “Overige sociaal-maatschappelijke initiatieven” is

onvoldoende uitgewerkt.

– De posten van ANG 27 miljoen “Uitvoeringskosten en audit (10 procent)” en “extra

bijdragen SVB” zijn niet uitgewerkt. Daarbij wijst het Cft erop dat het geen inzicht

heeft in de liquiditeitsstromen bij de SVB.

– Ook heeft het Cft vraagtekens bij het vermelden van een begrotingskamer, bureau

integriteit en een nationaal planbureau. Deze onderwerpen zijn in de ogen van het

Cft niet gerelateerd aan het bestrijden van de huidige crisis.

Met het uitgangspunt van liquiditeitssteun in de vorm van leningen is een beperking van

de financiering van het steunpakket via leningen noodzakelijk voor de houdbaarheid

van de schuldpositie van Curaçao. Juist om die reden heet het Cft in zijn eerdere advies

aan de RMR aangegeven dat bezien moet worden wat de landen, binnen de beperkingen

van hun begrotingen, nog verder zelf kunnen genereren aan dekking voor noodzakelijk

geachte noodmaatregelen. Gezien de staat van de overheidsfinanciën verdient het

tevens aanbeveling om bepaalde noodmaatregelen te versoberen. Het Cft adviseert

vanwege het eminente economisch belang om wel een regeling voor baanbehoud voor

werknemers en zelfstandigen door middel van leningen via Nederland te financieren.

Daarmee wordt voorkomen dat deze personen werkloos worden of geen inkomen

hebben en het draagvlak voor collectieve voorzieningen nog verder zal eroderen.

Liquiditeitsbehoefte

Van het land is een liquiditeitsprognose ontvangen. In deze prognose zijn zowel de

inkomstenderving als de hogere uitgaven op basis van het pakket van sociale

maatregelen verwerkt en een samenvatting (in afgeronde bedragen) hiervan vindt u in

tabel 3.

Het Cft wijst erop dat de achterstallige betalingen aan APC deel uitmaken van de

aanwijzing en stelt voor deze mee te nemen in het kader van rapportage daarover. Het

Cft heeft nog onvoldoende inzichten in de liquiditeiten van de SVB en stelt daarom voor

geen liquiditeitssteun te verstrekken voor achterstallige betalingen aan de SVB. Bij een

volgende tranche kan met een nader inzicht in de bijgestelde prognose van de SVB ook

liquiditeitssteun voor de achterstallige betalingen in de sociale zekerheid worden

overwogen.

Zonder het steunpakket resulteert derhalve in april een liquiditeitsbehoefte voor

verlaagde opbrengsten van afgerond ANG 63 miljoen. Het Cft adviseert om

liquiditeitssteun verder te laten bestaan uit compensatie voor de financiering van de

noodzakelijke maatregel ten behoeve van baanbehoud voor een maandelijks bedrag van

ANG 42 miljoen (zowel voor werknemers als zelfstandigen).

Kenmerk

Cft 202000041

Blad

6/8

Het land wordt gevraagd om voor 15 april a.s. met een voorstel te komen hoe het tot

een evenwichtige verdeling komt tussen werknemers en zelfstandigen.

Ontwikkeling liquide middelen volgens CUR APR MEI

Beginstand 65 -253

Inkomsten 88 85

Belastingen & premies 91 88

Andere inkomsten 8 8

Fiscale maatregelen

steunpakket -11 -11

Uitgaven 406 313

Personeelslasten1 56 41

Goederen & diensten 40 40

Subsidies en overdrachten 26 22

Sociale zekerheid2 143 94

Rente & aflossingen 26 2

Steunpakket 115 115

Saldo -318 -229

Financieringsbehoefte volgens land -253 -482

Tabel 3 Ontwikkeling liquide middelen

1

Inclusief achterstallige betaling in maart aan APC

2 Inclusief achterstallige betaling van februari en maart aan SVB.

Voor de andere voorgenomen maatregelen uit het steunpakket adviseert het Cft geen

liquiditeitssteun te verstrekken. Het land kan ervoor kiezen om de andere maatregelen

uit het steunpakket te versoberen en te financieren uit de reguliere begroting. Extra

financiële ruimte kan hiervoor worden gecreëerd door bestaande uitgaven en inkomsten

aan te passen aan de huidige situatie en aanvullende maatregelen te treffen

(bijvoorbeeld op personeelskosten, uitgaven aan goederen en diensten en subsidies en

overdrachten). Voor Curaçao heeft het Cft eerder aangegeven dat de vastgestelde

begroting voor 2020 onvoldoende invulling geeft aan de normen van de Rft en was

reeds een begrotingswijziging (BW) in voorbereiding met ombuigingen. Het Cft

verwacht dan ook dat deze ombuigingen onderdeel zullen zijn van de

begrotingswijziging die voor 1 mei aanstaande dient te zijn vastgesteld en stelt zich op

het standpunt dat deze kunnen dienen ter financiering van de andere onderdelen uit het

steunpakket.

Het Cft adviseert om, ter voorkoming van een liquiditeitsprobleem aan het begin van de

maand mei, uit te gaan van anderhalve maand aan liquiditeiten in plaats van een

maand en dit in de vorm van een voorschot te verstrekken. Voor de halve maand mei is

er een liquiditeitsbehoefte voor verlaagde opbrengsten van afgerond ANG 51 miljoen.

Dit betekent dat het Cft voorstelt om nu liquiditeitssteun te accorderen voor de omvang

van ANG 177 miljoen. In tabel 4 vindt u de cijfermatige uitwerking hiervan.

Kenmerk

Cft 202000041

Blad

7/8

Voorstel Cft liquiditeitssteun APR MEI Liquiditeitssteun

Inkomsten

Terugloop

Ontvangsten 63 51 114

Uitgaven

Steunpakket 42 42/2=21 63

Liquiditeitssteun 105 72 177

Tabel 4 Voorstel Cft liquiditeitssteun

Bij een besluit tot liquiditeitssteun geeft het Cft in overweging om voor de huidige en

volgende tranches de vorm te kiezen van een tweejarige bulletlening met eenzelfde

datum van aflossing en de intentie deze lening bij herfinanciering om te zetten in een

sinking bond. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om over twee jaar, wanneer de crisis

hopelijk het hoofd geboden is, de totaal gegeven liquiditeitssteun te herfinancieren

waarbij op dat moment de passende aflossingstermijnen en overige voorwaarden

kunnen worden bepaald. Voorts dient er een efficiënt beheer van de ter beschikking te

stellen liquiditeiten te komen met specifieke aandacht voor doelmatigheid en het

voorkomen van bureaucratie. Het ministerie van Financiën van Curaçao zou hierbij een

leidende rol moeten hebben.

Advies

Samengevat adviseert het Cft u om voor Curaçao:

a. Over te gaan tot liquiditeitssteun voor de gevolgen van Covid-19 voor de

inkomstenderving en de maatregelen ten behoeve van baanbehoud. Daarvoor een

bedrag van ANG 105 miljoen voor de maand april en een halve maand aan

liquiditeiten voor de maand mei van ANG 72 miljoen beschikbaar te stellen. Dit

betreft dus een totaal aan liquiditeitssteun van ANG 177 miljoen.

b. In overweging te nemen deze liquiditeitssteun te verlenen in de vorm van een

tweejarige bulletlening.

c. Met betrekking tot het dan nog niet ingevulde pakket aan steunmaatregelen

Curaçao te vragen keuzes te maken in de bestaande begroting om daarvoor

financiële ruimte te creëren. Deze dienen zijn beslag te krijgen in een

begrotingswijziging die voor 1 mei voor advies aan het Cft wordt voorgelegd.

d. Het Cft zal met het land Curaçao nadere afspraken maken over een efficiënt beheer

van de ter beschikking te stellen liquiditeiten met specifieke aandacht voor

doelmatigheid en het voorkomen van bureaucratie.

Vervolg

De RMR heeft besloten dat de landen maandelijks moeten rapporteren uiterlijk vier

weken naar het einde van de maand. Het Cft zendt de landen hiervoor op korte termijn

een format. De eerste rapportage dient plaats te vinden over de maand maart 2020.

Het Cft zal overigens de landen verzoeken om daar een versnelling in aan te brengen en

ook inzichten te geven in de liquiditeitsstromen voor de sociale fondsen. Dit is een

voorwaarde om een volgend verzoek tot liquiditeitssteun in behandeling te kunnen

nemen.

Kenmerk

Cft 202000041

Blad

8/8

Op basis van deze maandelijkse rapportage volgt het Cft de realisatie van het land en

de ontwikkeling van de liquiditeitspositie. Het Cft stelt voor om aan het begin van mei

op basis van de dan beschikbare inzichten een volgend advies aan de RMR uit te

brengen met een actualisatie van de situatie en een beeld van de benodigde

liquiditeitssteun tot het einde van juni 2020.

