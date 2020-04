PUBLICATIEBLAD

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 15de april 2020 tot wijziging van de Beschikking

maatregelen openbare orde COVID‐19 V1

____________

De Minister van Justitie,

in overeenstemming met de Minister van Algemene Zaken,

de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en

de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning,

Overwegende:

dat ingevolge artikel 25 van de Staatsregeling van Curaçao2 op de overheid de verplichting rust

om maatregelen te nemen ter bevordering van de volksgezondheid;

dat COVID‐19 als besmettelijke ziekte is aangewezen bij het Tijdelijk landsbesluit aanwijzing

COVID‐19 virus als besmettelijke ziekte3;

dat laatstelijk bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 V van 11 april 2020 voor

de periode tot en met 27 april 2020 maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de openbare

orde, in het bijzonder de openbare gezondheid;

dat sinds de laatste wijziging van de Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 V het

aantal geconstateerde besmettingen niet verder is toegenomen;

dat hieruit echter niet met zekerheid de conclusie kan worden getrokken dat er geen sprake meer

is van lokale transmissie met COVID‐19;

dat het derhalve van belang blijft om een aantal maatregelen te handhaven, ter voorkoming van

de lokale besmetting;

dat gezien de ingevoerde ‘shelter in place’ het in het kader van de openbare gezondheid echter

van belang is om ook rekening te houden met de mentale en fysieke welzijn van de bevolking;

dat derhalve lichaamsbeweging wordt aanbevolen, maar dat het hierbij onverkort van belang is

dat een ieder zich onder andere op de openbare weg houdt aan de norm van ‘social distancing’;

1 P.B. 2020, no. 31, zoals gewijzigd bij P.B. 2020, no. 33.

2 A.B. 2010, no. 86.

3 P.B. 2020. no. 12.

dat verder moet worden zorggedragen dat andersoortige gezondheidsproblemen worden

voorkomen dan wel worden bestreden, waarbij onder andere de zorg voor de schoonmaak en

hygiëne in en rondom woningen en andere verblijfplaatsen zeer belangrijk is;

dat, afhankelijk van de ontwikkeling van de COVID‐19 besmetting in Curaçao, een gefaseerde

versoepeling van de maatregelen mogelijk is;

dat thans na afweging van de verschillende belangen wordt geconcludeerd dat een eerste fase

van versoepeling van de reeds vastgestelde maatregelen in de Beschikking maatregelen

openbare orde COVID‐19 V kan worden toegepast;

dat voor deze eerste fase van versoepeling van de maatregelen de Beschikking maatregelen

openbare orde COVID‐19 V dient te worden gewijzigd;

Gehoord:

de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen;

H e e f t b e s l o t e n:

Artikel I

De Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 V wordt als volgt gewijzigd:

A. Na artikel 1, wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Lichaamsbeweging als doel

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1, kunnen personen zich op de openbare weg

begeven om aan lichaamsbeweging te doen tussen 06:00 uur en 09:00 uur en tussen 18:00

uur en 20:00 uur.

2. Indien personen gebruik maken van een motorvoertuig of een bromfiets als bedoeld in

artikel 1 van de Wegenverkeersverordening Curaçao 20004, om zich te begeven naar een

bestemming om aan lichaamsbeweging te doen op de openbare weg, kunnen zij zich

uitsluitend hiertoe met deze vervoermiddelen op de openbare weg begeven conform de

verdeling opgenomen in bijlage 4.

3. Onder lichaamsbeweging wordt uitsluitend verstaan: lopen, hardlopen en fietsen.

B. Artikel 4, tweede lid vervalt.

C. Artikel 6, tweede lid komt te luiden:

2. Het verbod, genoemd in het eerste lid geldt niet voor bedrijven als apotheken,

4 P.B. 2013, no. 41 GT.

benzinestations, supermarkten, minimarkten, toko’s, natuurwinkels en broodbakkerijen.

D. In artikel 8, tweede lid, worden de woorden “van een functionaris als bedoeld in het eerste

lid,” vervangen door: van een functionaris als bedoeld in het eerste lid bij de uitoefening van

hun functie,.

E. In artikel 9 komt de tweede volzin te luiden:

De gewijzigde bijlagen worden in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Artikel II

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel III

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Gegeven te Willemstad, 15 april 2020

De Minister van Justitie,

Q. C. O. GIRIGORIE

Uitgegeven de 15de april 2020

De Minister van Algemene Zaken,

E. P. RHUGGENAATH