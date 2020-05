BULLENBAAI PRONTO DEN FUNSHON PA GENERA ENTRADA PENDIENTE OPERADO PA REFINERIA, PLANTA DI UTILIDAT I TERMINAL

Willemstad 11 di Mei 2020- Refineria di Kòrsou (RdK) for di momentu di a tuma over e operashon di refineria i e terminal na Bullenbaai a kubri tur e gastunan operashonal, inkluso salario di e personal ku ta traha riba e refineria i na Bullenbaai, for di reservanan di RdK. E reservanan aki no ta sin límite. Pa e motibu aki ta importante pa RdK di un banda buska formanan pa krea ingreso for di e instalashonnan i di otro banda baha e gastunan di operashon. Ta pa e motibu aki a inisiá e proyekto Bullenbaai. Proyekto Bullenbaai ta enserá ku lo pone e terminal bèk kla pa drenta operashon, i alabes lo realisá un proseso di lisitashon habrí pero relampago pa yega na kompanianan ku lo almasená nan krudonan na nos terminal di Bullenbaai. Tur esaki mientras ku RdK ta pendiente pa e operadó tuma over e instalashonnan petrolero propiedat di RdK (o sea Kòrsou.)

Durante e último lunanan a hasi un inspekshon profundo di e fasilidatnan na Bullenbaai. Ta resultá ku e instalashonnan na e terminal tin práktimente 3 aña pará ketu sin tabata den operashon i sin mantenshon. Esaki ta nifiká ku e instalashonnan a bai hopi atras i kasi por bisa ku poko tabata falta pa e terminal lo por a bira kompletamente for di operashon. Un bon ehèmpel pa ilustrá esaki ta ku e infrastruktura i ekípo di paga kandela, ku ta traha ku awa salu, a erodá enormemente debí na e awa salu ku a keda den e instalshonnan. Meskos tambe no a mantené ni hasi invershon nesesario den e ekípo pa tuma akshon ora ku tin derame di zeta (oil spill response system).Tambe tin un kantidat di tanki ku ta lèk òf ku no tin dak. P’esei RdK, pa por generá entrada for di Bullenbaai, mester invertí den e terminal.

RdK ta invertí Nafl. 5 mion den Bullenbaai pa por pone e terminal den operashon. E meta ta pa tin e terminal kla pa Yüni próksimo, pa asina kuminsá risibí barku ku krudo pa almasená. E invershon aki takrea e posibilidat pa por komersialisá un kapasidat di almasenahe di 5.8 mion barí di krudo. E terminal su kapasidat máksimo ta 15 mion barí. Sinembargo mester tene kuenta ku mester por rekuperá e invershon den e término di tempu te na e momentu ku e operadó nobo tuma e terminal over. E loke ku ta sobra despues di kita kostonan di invershon i operashon mester kontribuí na kubri kosto di trahadónan.

E Project Management Team (PMO) di RdK a haña mandato di Gobièrnu pa kuminsa ku e proseso pa komersialisá Bullenbaai pa almasenahe, mientras ku ta finalisá akuerdo ku un operadó nobo. PMO ta inisiando un proseso di lisitashon habrí ku mester resulta den akuerdo ku kompanianan serio i konfiabel pa almasená krudo na Bullenbaai. E intenshon ta pa yega na akuerdo ku multiple kompania. E ophetivo ta pa den luna diYüni keda kla ku e proseso aki, di tal forma ku den emesun luna por kuminsáku almasenahe di krudo na Bullenbaai, dor di kompanianan ku a sera akuerdo kun’é.