Notisia di polis di djabièrnè 8 di mei te ku djaluna 11 di mei 2020/Politieberichten van vrijdag 8 mei tot en met maandag 11 mei 2020

Notisia di polis di djabièrnè 8 di mei te ku djaluna 11 di mei 2020/Politieberichte n van vrijdag 8 mei tot en met maandag 11 mei 2020

Notisia di polis di djabièrnè 8 di mei te ku djaluna 11 di mei 2020

Riba djabièrnè 8 di mei pa mas o ménos 7.30 or di anochi un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Lagun. Un outo ku a hasi un ‘U-turn’ riba un lugá di stashoná kantu di kaminda no a paga tinu riba e outo ku tabata biniendo riba Kaminda Lagun ku konsekuensia ku nan a dal den otro. Shofùr di e outo ku tabata koriendo riba Kaminda Lagun tabatin un ‘bloedneus’ i tabata keha di doló di kabes. Personal di ambulans a trat’e na e sitio mes i e no mester a bai hospital.

Algu mas lat, alrededor di 11.30 or di anochi, un aksidente a tuma lugá na Kaminda Jato Bako. Un outo ku tabata biniendo for di riba Kaya Macario Cai St. Jago pa subi Kaya Jato Bako a kore stret bai drenta un kara di un kas te dilanti porta di e kas. Shofùr di e outo tabata stabil pero ambulans a hib’e hospital pa opservashon médiko tòg.

den oranan di atardi di djasabra 9 di mei a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Alexandrit. Deskonosínan a kibra e porta di dilanti pa a drenta i probablemente a bai ku entre otro un kantidat di joya.

Riba djadumingu 10 di mei un aksidente a tuma lugá entre un outo ku un skuter riba Kaya Caribe. E outo tabata koriendo riba Kaya Caribe i tabata ke kita bai na su man robes pa subi Kaya Arapaho i a balotá e velosidat di e skuter ku tabata biniendo for di direkshon kontrali i nan a dal den otro. Shofùr di e skuter su ènkel robes tabata kibra i e tabatin un herida na su kabes apesar ku e tabatin hèlmu bisti. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Den oranan trempan di anochi di djadumingu 10 di mei, sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un kandela den mondi na altura di Kaminda Lagun. Na e sitio a resultá ku ta sushi tabata kimando. Brantwer a paga e kandela i no tabatin herido.

Kòntròl riba kumplimentu ku ordenansa di emergensia

Riba djasabra 9 di mei miembronan di Supervishon i Mantenshon di Lei i di KPCN a kontrolá mas o ménos 15 lokalidat pa ku kumplimentu ku e reglanan di e ordenansa di emergensia. Dos negoshi no a kumpli ku e regla di distansia sosial. E lokalidatnan konserní

lo haña un multa. Riba djadumingu 10 di mei miembronan di Supervishon i Mantenshon di Lei i di KPCN a kontrolá un lokalidat situá na Hanchi Amboina i aki a resultá ku tabatin mas ku 50 persona den e establesimentu i a ser’e.

Politieberichten van vrijdag 8 mei tot en met maandag 11 mei 2020

Op vrijdag 8 mei vond omstreeks 19.30 uur een aanrijding plaats op de Kaminda Lagun. Een auto die een bocht maakte op een parkeerplaats langs de weg zag de auto die rechtdoor reed op de Kaminda Lagun over het hoofd waardoor er een botsing ontstond. De bestuurder van de auto die op de weg reed, had last van een bloedneus en klaagde over hoofdpijn. Hij werd ter plekke door het ambulance personeel verzorgd en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Iets later, omstreeks 23.30 uur, vond een aanrijding plaats op de Kaminda Jato Bako. Een auto kwam vanuit de Kaya Macario Cai St. Jago aanrijden om de op de Kaminda Jato Bako op te rijden. De bestuurder van de auto reed recht door de afrastering van een woning tot bij de ingang van de woning. De bestuurder oogde stabiel maar is toch naar het ziekenhuis gebracht voor medische observatie.

In de middaguren van zaterdag 9 mei werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Alexandrit. Onbekenden hebben de voordeur vernield om binnen te komen. Er zijn naar alle waarschijnlijkheid een hoeveelheid sieraden weggenomen.

Op zondag 10 mei, vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Kaya Caribe. De auto reed op de Kaya Caribe en wikde linsk afslaan naar de Kaya Arapaho. De bestuurder van de auto had de snelheid van de tegemoetkomende scooter verkeerd ingeschat waardoor er een botsing ontstond. De bestuurder van de scooter had een gebroken linkerenkel en een hoofdwond ondanks dat hij een helm droeg. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

In de vroege avonduren van zondag 10 mei kreeg de politiecentrale melding dat er een brand was in de mondi ter hoogte van de Kaminda Lagun. Ter plekke bleek het te gaan om vuil dat in brand stond. De brandweer bluste de brand. Er raakte niemand gewond.

Handhaving noodverordening

Op zaterdag 9 mei hebben leden van Toezicht & Handhaving en KPCN controles gehouden bij ongeveerc15 locaties i.v.m. naleving van de noodmaatregelen. Twee bedrijven voldeden niet aan de maatregel van social distance. Deze bedrijven krijgen een dwangsom opgelegd.

Op zondag 10 mei, werd een uitgaansgelegenheid aan de Hanchi Amboina door Toezicht en Handhaving en KPCN gecontroleerd op naleving van de geldende noodmaatregelen. Het bleek dat er meer dan 50 personen aanwezig waren waardoor de gelegenheid werd gesloten.