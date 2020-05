Wardakosta ta rekordá ku uzo di reda di horka ta prohibí / De Kustwacht maakt vissers attent op verbod gebruik kiewnetten

Wardakosta ta rekordá ku uzo di reda di horka ta prohibí

Ultimo dianan e tim di Wardakosta a nota reda di horka na diferente lokalidat. Reda di horka òf

‘trammelnet’ ta un nèt ku piskánan ta landa bai aden, pero no por sali mas pasobra nan kaikai

ta keda pega den e nèt. E nètnan akí ta traha di diferente kapa lokual ta pone ku e piská ta

pega den dje. E prohibishon riba e nètnan akí ta pa motibu ku hopi otro tipo di animal ku ta biba

den awa por keda pega aden, manera ‘by-catch’ i piskánan chikitu. Esaki ta duna komo

resultado ku e medioambiente i fauna marítimo ta ser afekta.

E ‘visserijverordening’ di aña 2004 ta prohibí e uzo di e nètnan akí na Kòrsou i Klein Kòrsou. E

lei akí a ser traha pa Gobièrnu di Kòrsou pa protehá e kantidat di piská den awanan komo ku tin

un skarsedat den e biodiversividat den laman i ‘binnenwateren’. Wardakosta lo keda vigilá i

kontrolá e uzo di e nètnan aki abase di e lei di 2004. Den kaso ku konstatá uzo di reda di horka

i/òf ‘trammelnet’ esaki lo ser konfiská i e piskadó ta haña un but.

De Kustwacht maakt vissers attent op verbod gebruik kiewnetten

De afgelopen dagen hebben de kustwachters op zee verscheidene kiewnetten van vissers

waargenomen. Kieuw- of trammelnetten zijn netten waarin een vis zwemt, maar vervolgens niet

meer eruit kan omdat de kieuwen van de vis in het net blijven hangen. Deze netten bestaan uit

meerdere lagen waardoor de vis verstrikt raakt. Er is een verbod op het gebruik van deze netten

omdat al het leven in zee, ‘by-catch’ en kleine vissen, in de netten verstrikt kunnen raken. Dit

brengt de populatie van de onderwater fauna in gevaar.

De Kustwacht wil vissers erop wijzen dat op basis van de visserijverordening uit 2004 er een

verbod is op het gebruik van deze netten op zowel Curaçao als Klein Curaçao. De regels

hieromtrent zijn door de Curaçaose overheid in het leven geroepen ter bescherming van de

visstand in de wateren en de terugloop van de biodiversiteit.

Gelet op de visserijverordening uit 2004 blijft de Kustwacht streng controleren op het gebruik

van deze netten. Indien kiew- of trammelnetten worden waargenomen gaat de Kustwacht over

tot het in beslag nemen van deze netten en kan de visser een boete krijgen.