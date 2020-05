Banco di Caribe ta paga penshon di SVB djabièrnè dia 29 di Mei / Banco di Caribe keert het pensioen van SVB op vrijdag 29 mei uit 

Banco di Caribe ta paga penshon di SVB djabièrnè dia 29 di Mei

WILLEMSTAD: Banco di Caribe ta anunsiá ku penshonadonan por kobra nan penshon di SVB dia 29 di mei, 2020. Un bes mas ta apelá na tur penshonado ku tin un tarheta di débito pa hasi uso di un di e ATMnan di Banco di Caribe stratégikamente situá riba nos isla pa kobra nan penshon. Den kaso ku e kliente no tin un tarheta di débito, por pasa kobra e penshon dia 29 di mei na filial di Saliña, Sta. Maria òf Otrobanda entre 8’or di mainta i 4’or di atardi i na nos filial na Sambil di 10’or di mainta pa 5’or di atardi.Tur servisio, ku eksepshon di servisio na kaha, ta rekerí un sita.

Ta kòrda tur kliente ku por regla asuntunan bankario ‘online’. Por apliká pa un fiansa, tarheta di débito òf krédito, MultiCard, servisio di SMS Alert òf BdC Online riba http://www.bancodicaribe.com. Tur esnan ku lo mester di asistensia personal por manda un email na info@bancodicaribe.com pa hasi un sita. Tuma nota ku únikamente e filial na Saliña i Sta. Maria ta asistí pa sitanan di fiansa, tarheta di débito òf krédito i otro servisionan ya kustumbrá. Banco di Caribe ta suprayá ku e medidanan relashoná ku COVID-19 ta keda vigente den tur filial. Pa mas informashon por yama departamento di servisio na kliente di Banco di Caribe na telefòn 432 3200 di djaluna pa djabièrnè entre 8’or di mainta i 5’or di atardi.

Banco di Caribe keert het pensioen van SVB op vrijdag 29 mei uit

WILLEMSTAD: Banco di Caribe maakt bekend, dat gepensioneerden hun pensioen van SVB op 29 mei 2020 kunnen opnemen. Nogmaals wordt er een beroep gedaan op alle gepensioneerden die over een betaalpas beschikken, om deze te gebruiken bij één van de pinautomaten van Banco di Caribe – die op strategische locaties op het eiland zijn geplaatst – om hun pensioen op te nemen. Voor de gepensioneerde die niet over een betaalpas beschikt, geldt dat hij/zij op 29 mei bij de filialen te Saliña Sta. Maria of Otrobanda, tussen 08.00 uur en 16.00 uur en op het filiaal te Sambil tussen 10.00 uur en 17.00 uur langs kan gaan om daar het pensioen te innen. Bij elk filiaal wordt alleen de cashierservice verleend. Voor alle andere diensten is een afspraak vereist.

Banco di Caribe herinnert haar klanten eraan dat ze hun bankzaken online kunnen regelen. Bezoek http://www.bancodicaribe.com om een lening aan te vragen of om een verzoek in te dienen voor een betaalpas of Creditcard, de Multicard, de SMS Alert service of BdC Online. Wie persoonlijke begeleiding nodig heeft, kan een afspraak maken door een e-mail te sturen naar info@bancodicaribe.com. Houd er rekening mee dat klanten voor afspraken over leningen, voor een betaalpas, Creditcard en andere diensten alleen terecht kunnen bij de filialen in Saliña en Sta. Maria. Banco di Caribe benadrukt dat de maatregelen die verband houden met COVID-19 van kracht blijven bij alle filialen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling klantenservice van Banco di Caribe van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur, via het telefoonnummer 432 3200.