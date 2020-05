PUBLICATIEBLAD

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 21ste mei 2020 houdende

voorschriften als bedoeld in artikel 5 van de Landsverordening openbare orde in verband met

de buitengewone omstandigheid wegens het COVID‐19 virus (Regeling maatregelen

openbare orde COVID‐19 VII)

____________

De Minister van Justitie,

in overeenstemming met de Minister van Algemene Zaken,

de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur,

de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning,

en de Minister van Economische Ontwikkeling,

Overwegende:

dat ingevolge artikel 25 van de Staatsregeling van Curaçao1 op de overheid de verplichting rust

om maatregelen te nemen ter bevordering van de volksgezondheid;

dat COVID‐19 als besmettelijke ziekte is aangewezen bij het Tijdelijk landsbesluit aanwijzing

COVID‐19 virus als besmettelijke ziekte2;

dat bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 V3 voor de periode tot en met 11

mei 2020 maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de openbare orde, in het bijzonder de

openbare gezondheid;

dat sinds de inwerkingtreding van de Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 VI4 het

aantal geconstateerde besmettingen niet is toegenomen;

dat hieruit echter niet met zekerheid de conclusie kan worden getrokken dat er geen sprake is

van lokale transmissie met COVID‐19;

dat het derhalve van belang blijft om enkele maatregelen te handhaven, ter beperking van de

risico van lokale besmetting;

dat gekozen is om afhankelijk van de ontwikkeling van de COVID‐19 besmetting in Curaçao,

stapsgewijs de economie verder op te starten door een gefaseerde en gecontroleerde

versoepeling van de maatregelen mogelijk te maken;

1 A.B. 2010, no. 86.

2 P.B. 2020. no. 12. 3 P.B. 2020, no. 31, zoals laatstelijk gewijzigd P.B. 2020, no. 46. 4 P.B. 2020, no. 48.

52 – 2 –

dat in verband hiermee met ingang van 28 april 2020 en daarna weer met ingang van 4 mei 2020

en 8 mei 2020 de wijze waarop dienstverlening aan het publiek is toegestaan is uitgebreid;

dat voor het mitigeren van de gevolgen van de COVID‐19 besmetting extra mankracht wordt

ingezet voor de handhaving van de maatregelen hiertoe en dit een grote beslag legt op de

handhavingscapaciteit;

dat de ervaring leert dat in de nachtelijke uren meer misdragingen plaatsvinden en

onverantwoorde agglomeratie plaatsvindt en met een avondklok wordt beoogd de

handhavingscapaciteit tijdelijk te ontlasten;

dat het derhalve van belang is om tijdelijk de avondklok te handhaven;

dat thans na afweging van de verschillende belangen een zevende fase van versoepeling van de

geldende maatregelen, zoals opgenomen in de Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐

19 VI kan worden toegepast;

dat het wenselijk is voor deze fase van versoepeling van de maatregelen een nieuwe regeling

vast te stellen;

Gehoord:

de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen;

Gelet op:

artikel 9, tweede alinea, van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter

bestrijding van besmettelijke ziekten5;

artikel 5 van de Landsverordening openbare orde6;

artikelen 3, 8, 9 en 10 van de Landsverordening openbare manifestaties7;

de Landsverordening rampenbestrijding8;

5 P.B. 1917, no. 42.

6 P.B. 2015, no. 31.

7 A.B. 2010, no. 87, bijlage s.

8 P.B. 2015, no. 51.

52 – 3 –

H e e f t b e s l o t e n:

Artikel 1

Twee meter afstand

1. Een ieder die gebruik maakt van de openbare weg is verplicht een afstand van ten minste

twee meter te houden tot andere personen in zijn nabijheid.

2. Het gebod in het eerste lid geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding

vormen.

Artikel 2

Avondklok

1. Het is verboden gebruik te maken van de openbare weg tussen 00:00 uur en 06:00 uur

plaatselijke tijd.

2. Het verbod, genoemd in het eerste lid, geldt niet voor:

a. personen die bedrijfsmatig‐ of beroepsmatig voor zichzelf, voor een onderneming of een

organisatie één van de in bijlage 1 genoemde vitale functies of processen vervullen, voor

zover zij in het kader van de uitoefening van hun functie buiten woning of

verblijfsgelegenheden dienen te begeven of te bevinden en voor de uitoefening van de

functie of de uitvoering van het proces geen uitstel mogelijk is en aan wie hiertoe door of

namens de Minister van Algemene Zaken een ontheffingspas is afgegeven;

b. personen die zich naar of van een medische zorginstelling of een apotheek met avond‐ en

nachtdienst begeven, vanwege een spoedeisende reden;

c. personen die belast zijn met de zorg van een of meer hulpbehoevende personen en die van

en naar de hulpbehoevende(n) moeten bewegen voor het uitvoeren van een zorgtaak die

aantoonbaar niet tot na 06:00 uur kan worden uitgesteld.

3. Personen als bedoeld in het tweede lid, tonen een geldig identiteitsbewijs op eerste verzoek

van een opsporingsambtenaar en geven desgevraagd voldoende aannemelijk aan, dat zij

vallen onder een van de uitzonderingsgevallen, genoemd in het tweede lid.

4. De personen, ondernemingen of organisaties, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a,

dragen ervoor zorg dat zij en hun werknemers een ontheffingspas, als bedoeld in het tweede

lid, onderdeel a, bij zich dragen, waaruit blijkt dat zij zich voor het uitvoeren van

werkzaamheden op de openbare weg kunnen begeven.

52 – 4 –

Artikel 3

Landsorganen

1. Het verbod in artikel 2, eerste lid geldt niet voor de Gouverneur van Curaçao, de ministers en

Statenleden en de griffier van de Staten, in de uitoefening van hun functie.

2. Het eerste lid geldt ook voor de medewerkers, de beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs

van een functionaris als bedoeld in het eerste lid bij de uitoefening van hun functie, met dien

verstande dat wordt aanbevolen enkel de essentiële ondersteunende medewerkers in het

kader van de uitoefening van de functie, in te zetten.

3. Personen als bedoeld in het eerste en tweede lid, geven op eerste verzoek van een

opsporingsambtenaar voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder een van de

uitzonderingsgevallen, genoemd in dit artikel.

Artikel 4

Richtlijnen dienstverlening

Personen, ondernemingen, organisaties en hun werknemers, dragen ervoor zorg, dat de

algemene richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand neergelegd in bijlage 2 en de sector

gerelateerde aanvullende richtlijnen zoals neergelegd in bijlage 3 bij deze regeling, voor zover

van toepassing, worden nageleefd.

Artikel 5

Tijdstip voor dienstverlening aan het publiek

1. Personen, ondernemingen en organisaties kunnen, onverminderd de op grond van de wet

geldende openingstijden, hun diensten tot 22:00 uur verlenen, tenzij er op grond van de wet

vroegere sluitingstijden gelden.

2. Houders van een standplaatsvergunning in de zin van artikel 15, tweede lid van de

Landsverordening openbare orde, voor wie op grond van die landsverordening een

openings‐ en sluitingstijd geldt van 21:00 uur tot 06:00 uur, kunnen hun diensten tijdelijk van

17:00 uur tot 22:00 uur verlenen.

52 – 5 –

Artikel 6

Sport

Het is verboden toeschouwers toe te laten bij het houden van sportwedstrijden of

sporttrainingen.

Artikel 7

Geldigheid

1. Een ontheffingspas die op grond van artikel 5, tweede lid, onderdeel a, van de Beschikking

maatregelen openbare orde COVID‐19 V, is afgegeven, waaruit blijkt dat een persoon is

ontheven van het verbod in artikel 7, eerste lid van die beschikking, berust na de

inwerkingtreding van deze regeling op artikel 2, tweede lid, onderdeel a van deze regeling.

2. Een ontheffingspas die op grond van artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Beschikking

maatregelen openbare orde COVID‐19 VI is afgegeven, waaruit blijkt dat een persoon is

ontheven van het verbod in artikel 2, eerste lid van die beschikking, berust na de

inwerkingtreding van deze regeling op artikel 2, tweede lid, onderdeel a van deze regeling.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 22 mei 2020 en geldt tot en met 4 juni 2020.

Artikel 9

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII.

Gegeven te Willemstad, 21 mei 2020

De Minister van Justitie,

Q. C. O. GIRIGORIE

Uitgegeven de 21ste mei 2020

De Minister van Algemene Zaken,

E. P. RHUGGENAATH

52 – 6 –

BIJLAGE 1 bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN DIE NOODZAKELIJK EN URGENT KUNNEN ZIJN

TUSSEN 00:00 UUR EN 06:00 UUR

I. Essentiële zorg en dienstdoende apotheek en (dieren)artsen;

II. Begrafenisondernemingen in het kader van ophalen van lijken;

III. Politie, Kustwacht en andere diensten c.q. personen belast met handhaving van de

openbare orde en opsporing en Politiearts;

IV. Toezichthouders;

V. Defensie en Koninklijke Marechaussee;

VI. Openbaar Ministerie;

VII. Piketdiensten;

VIII. Gerechtsambtenaren en advocaten;

IX. Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls);

X. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;

XI. Particuliere beveiligings‐ en bewakingsbedrijven;

XII. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid;

XIII. Meteorologische dienst;

XIV. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;

XV. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde

producten);

XVI. Productie en distributie van water en elektriciteit;

XVII. Journalistieke media;

XVIII. Telecommunicatie, waaronder radiocommunicatie, internet en datadiensten;

XIX. Schoonmaakbedrijven met buitengewone werktijden ten behoeve van vitale functies

en processen;

XX. Reparatiewerkzaamheden aan de openbare infrastructuur;

XXI. Banken en andere noodzakelijke financieel administratieve dienstverlening;

XXII. Continuïteit hulpverleningsdiensten:

a. Meldkamerprocessen;

b. Brandweerzorg;

c. Ambulancezorg;

d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

52 – 7 –

BIJLAGE 2 bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII

RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORDE DIENSTVERLENING

1. ALGEMEEN

‐ De richtlijnen worden door de onderneming voor zowel het personeel als de klanten zowel

buiten als binnen de bedrijfsruimte voldoende zichtbaar opgehangen.

‐ De ondernemer (of organisatie) wijst een of meerdere personen aan die zullen toezien op

de naleving van de richtlijnen binnen de onderneming.

2. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE

‐ Een ondernemer draagt zorg voor maximale hygiëne door onder andere aanwezigheid van

handalcohol of alcoholhoudende handgel bij de ingang en uitgang van de onderneming;

het alcoholpercentage van de handgel is ten minste 60%;

‐ Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften;

‐ Een initiële c.q. visuele beoordeling van de personen vindt voor de betreding van de locatie

van de onderneming plaats voor de waarneming van duidelijk zichtbare tekenen van

bovenste luchtweginfectie, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts (vanaf

38° Celsius). In geval een persoon COVID‐19 virus gerelateerde symptomen heeft, zoals in

deze richtlijn opgenomen, wordt de persoon verzocht de locatie niet te betreden;

‐ Het betalen via betaalautomaten wordt zo veel mogelijk toegepast; het gebruik van contant

geld wordt ontmoedigd met duidelijk zichtbare aanwijzingen;

‐ De kassaruimte, betaalautomaten en andere door de klant te gebruiken middelen,

instrumenten of materieel worden regulier schoongemaakt en na elk gebruik gereinigd met

een ontsmettingsmiddel met een alcoholpercentage van minimaal 70% of met een

chloorhoudend schoonmaakmiddel;

‐ Andere oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals handgrepen,

lichtknoppen, liftknoppen, trapleuningen, stopcontacten, deurknoppen, toonbanken,

productrekken, werkinstrumenten en werkmateriaal worden regelmatig schoongemaakt

en ontsmet;

‐ De ondernemer draagt ervoor zorg dat samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen of

meeneemartikelen zoals flyers, niet beschikbaar worden gesteld;

‐ Handen worden regulier met water en zeep gewassen voor minimaal 20 seconden; bij

afwezigheid van water of zeep, wordt handalcohol of alcoholhoudende handgel conform

deze richtlijnen gebruikt;

‐ De onderneming beschikt, voor zover mogelijk, over stromend water, wasgelegenheid en

toiletvoorzieningen;

‐ De wasgelegenheden en toiletten worden regulier schoongemaakt en ontsmet.

‐ Voor de reiniging als bedoeld in deze richtlijnen worden alcohol of chloorhoudende

producten gebruikt.

3. RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE AFSTAND

‐ Zowel tussen het personeel en de klanten, tussen het personeel onderling, als de klanten

onderling wordt een afstand van minimaal twee (2) meter bewaard;

‐ In een ruimte wordt maximaal één (1) persoon per tien (10) vrije vierkante meter

toegestaan;

52 – 8 –

‐ Het maximaal aantal personen dat op grond van de richtlijnen tegelijkertijd in de

bedrijfsruimte wordt toegestaan wordt binnen en buiten de onderneming voldoende

zichtbaar aangeduid;

‐ Door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape wordt op de grond aangeduid, op welke

afstand ‐minimaal twee (2) meter‐ de personen onder andere bij de kassa(‘s) en in

gangpaden afstand van elkaar dienen te houden;

‐ Telefonisch of online bestellen met thuisbezorging wordt, voor zover van toepassing,

zoveel mogelijk toegepast;

‐ Interactie tussen bezorgers en klanten bij thuisbezorging wordt beperkt door leveringen

achter te laten bij de leveranciersingang, toegangsdeur, veranda of andere plaatsen

waardoor contact dan wel nabijheid van persoon tot persoon wordt vermeden. Bij afgifte

van een product wordt steeds rekening gehouden met twee (2) meter afstand tussen

bezorger en ontvanger;

‐ Indien mogelijk wordt de ingang en uitgang van de onderneming van elkaar gescheiden

gehouden;

‐ Het gezamenlijk gebruik van werkmateriaal door collega’s wordt zoveel mogelijk

vermeden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het werkmateriaal na elk gebruik ontsmet.

4. RICHTLIJNEN IN GEVAL DIENSTVERLENING EEN AFSTAND VAN MINDER DAN

TWEE (2) METER VERGT

‐ Alle bovenstaande regels zijn overeenkomstig van toepassing;

‐ Werk zoveel mogelijk op een telefonisch of digitaal gemaakte afspraak, zodat de

klantcontacten gedoseerd kunnen worden;

‐ Zorg voor een telefonisch of digitaal intake met de klanten, waarin wordt afgesproken dat:

i. de klanten bij aankomst de instructies volgen voor sociale afstand en hygiëne en

ii. als de klanten ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten,

keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38° Celsius) de fysieke afspraak wordt

uitgesteld;

‐ Zorg voor aanvullende beschermingsmaatregelen, waaronder in ieder geval het gebruik

van mondkapjes of gezichtsbeschermers door zowel de dienstverlener als de klant.

5. RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN ZIEKTEGEVALLEN BINNEN DE ONDERNEMING

(KLANT OF PERSONEEL):

‐ Instrueer werknemers om thuis te blijven als ze ziek zijn, met name als ze last hebben van

verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38° Celsius);

‐ Meld onmiddellijk aan de afdeling Epidemiologie van het Ministerie van Gezondheid,

Milieu en Natuur in het geval van een stijging van het aantal ziekmeldingen onder het

personeel.

52 – 9 –

BIJLAGE 3A bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR HET CASINO

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII gelden de

volgende sectorspecifieke richtlijnen voor casino’s.

1. Richtlijnen voor werklocatie

‐ Het casino zorgt voor zowel bij de in‐ en uitgang als binnen de werklocatie voor voldoende

handalcohol dan wel alcoholhoudende handgel;

‐ Zitplaatsen dienen zodanig geconfigureerd of verwijderd te worden dat adequate sociale

distantiëring wordt gerealiseerd.

2. Richtlijnen specifiek voor de casinospelen

a. Slot machines/Gokkasten

‐ De stoelen en/of krukken voor elke andere slotmachine worden verwijderd zodat

spelers niet direct naast elkaar kunnen zitten;

‐ Voor zover de slot machines de mogelijkheid hebben om in de out‐of‐service‐ of

disabled‐status geplaatst te worden, dient het casino deze instelling toe te passen;

‐ Indien de out‐of‐service‐ of disabled‐status niet beschikbaar is dan dient het casino alle

mogelijkheden om waarde in een slot machine te plaatsen, zoals de ‘coin insert’, de bill

acceptor, de ‘player card insert’ en de ‘ticket validator’, af te plakken, zodat die machine

niet gebruikt kan worden;

‐ Slot machines zullen indien gewenst, uitgezet worden en/of zal er configuratie van de

slot machines op de casinovloer plaatsvinden zodanig dat adequate sociale distantiëring

tussen spelers gerealiseerd wordt;

‐ Casino Supervisors en Managers dragen er zorg voor dat gasten niet samenscholen

rondom slot machines;

b. Speeltafels algemeen

‐ Stoelen van speeltafels worden verwijderd om sociale afstand tussen spelers aan

dezelfde tafel te bewerkstelligen;

‐ Casino Supervisors en Managers dragen er zorg voor dat samenscholing niet

plaatsvindt bij de tafels of achter de zittende spelers;

‐ Dealers geven een mondelinge indicatie van een pauze in plaats van de gangbare

‘tapping in’ en behouden daarbij sociale afstand;

‐ Waar mogelijk dient de ‘Pit’ zodanig geconfigureerd te worden dat ten aanzien van

aanleunende speeltafels twee (2) meter afstand tussen spelers mogelijk is;

‐ Indien configuratie bij de “Pit’ niet mogelijk is, dient naast iedere actieve speeltafel een

speeltafel te worden afgesloten, zodat er geen aangrenzende speeltafels in gebruik zijn;

‐ Per speeltafel geldt de volgende leidraad voor wijze en maximumbezetting:

i. drie (3) spelers aan een tafel met vijf (5) of zes (6) posities met een lege tafelpositie

(zonder stoel) tussen de spelers;

52 – 10 –

ii. vier (4) spelers aan een tafel met zeven (7) posities met een lege tafelpositie (zonder

stoel) tussen de spelers;

‐ Voor de bepaling van de maximumbezetting per speeltafel wordt in ieder geval

uitgegaan van de volgende gangbare tafelconfiguratie (zonder sociale afstand):

i. drie (3) spelers per blackjack tafel;

ii. zes (6) spelers per craps tafel met drie (3) spelers aan elke kant van de tafel;

iii. vier (4) spelers per roulette tafel;

iv. vier (4) spelers per pokertafel.

c. Race & Sportsbook

‐ Twee meter intervallen op de vloer markeren voor de ‘ticket windows’;

‐ Indien de ‘race & sportsbook’ over een bar beschikt, dan zijn de aanvullende richtlijnen

voor de horeca hier ook van toepassing.

d. Bingo

‐ Voordat bingo‐activiteiten worden opgestart, dient het casino een plan aan de GCB te

overleggen hoe de sociale distantiëringsmaatregelen geïmplementeerd zullen worden.

e. Casino cage

‐ Conform bijlage 2 wordt zoveel mogelijk met betaalautomaten gewerkt. Cash geld dient

zoveel mogelijk vermeden te worden; dit dient duidelijk zichtbaar bij de kassa

aangegeven te worden.

52 – 11 –

BIJLAGE 3B bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR DE HORECA

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII gelden de

volgende sectorspecifieke richtlijnen voor de horeca.

1. Richtlijnen voor de hygiëne

‐ Zitplaatsen, tafelbladen, dienbladen bestek en borden worden schoongemaakt en ontsmet

na elk gebruik;

‐ Selfservice‐opties voor eet‐en drinkwaren worden niet aangeboden (bijvoorbeeld buffet);

‐ Herbruikbare menukaarten en placemats worden schoongemaakt en ontsmet na elk

gebruik. Indien papieren menukaarten en placemats worden gebruikt, dan dienen ze

weggegooid te worden na elk gebruik door de klant;

‐ Het personeel belast met het bezorgen van eten moet voor en na de bezorging de handen

wassen dan wel ontsmetten met handalcohol of alcoholhoudende handgel (met minimaal

60% alcohol);

2. Richtlijnen voor de sociale afstand

‐ De tafels in het restaurant worden zodanig opgesteld dat er tussen de klanten van de

verschillende tafels minimaal 2 meter afstand wordt gehandhaafd. Door minder tafels en

stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels of stoelen niet

gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand tussen gezelschappen worden gecreëerd.

‐ Op het moment dat het behouden van een afstand van twee (2) meter niet haalbaar is,

worden aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder in ieder geval het

gebruik van mondkapjes of gezichtsbeschermers door zowel de dienstverlener als de klant.

‐ De leveranciers komen zo min mogelijk in het restaurant en blijven op twee (2) meter

afstand van de medewerkers.