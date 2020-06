Retraso den pago di NOW pa luna di mei; aplikashon pa luna di yüni lo ser adelantá / Uitbetaling NOW voor mei vertraagd; aanvraag NOW voor juni vervroegd

Retraso den pago di NOW pa luna di mei; aplikashon pa luna di yüni lo ser adelantá

WILLEMSTAD – Manera sigur e kompanianan i empleadonan por a ripará lamentablemente e pago di areglo di NOW pa luna di mei tin un retraso. Esaki tin di haber por parti ku e portal a habri mas lat ku tabata intenshoná debí ku mester a warda riba konfirmashon di finansiamentu di parti Hulanda. Den luna di mei e portal a habri 6 dia mas lat ku den luna di aprel. Banda di esaki tambe a kosta mas tempu pa traspasá e informashon di personal manera el a ser entregá den e portal pa e sistema di SVB. Ya ta konosí ku pa e aplikashon di luna di aprel di NOW, e informashon di personal di hopi kompania no tabata aktualisá den e sistema di SVB. Aworakí a purba hasi e kambionan (mutashon) ofisial mésora den e petishon di mei riba kua lo hasi e deklarashon di ZV/OV pa salario i riba kua tambe lo paga supsidio di salario. Di e forma aki kada kompania i tambe Ministerio di SOAW por mira pa kua empleado a paga.

E intenshon ta pa den transkurso di otro siman e promé pagonan keda hasí dor di SVB pa luna di mei. Tambe lo bai kuminsá hasi e pagonan pendiente pa luna di aprel pa direktornan statutario i korekshonnan di supsidio di salario pa kompanianan ku nan deklarashon di ZV/OV tabata mas haltu ku e pago di supsidio di salario ku nan a risibí a base di nan lista di personal na fin di febrüari 2020.

Pa luna di yüni lo ta diferente ya ku e finansiamentu di Hulanda ta konfirmá kaba. P’esei e portal pa aplikashon di NOW pa luna di yüni lo habri 15 di yüni awor. Mas informashon pa ku e kondishonnan ku lo ta aplikabel pa e luna di yüni, lo komuniká otro siman.

Uitbetaling NOW voor mei vertraagd; aanvraag NOW voor juni vervroegd

WILLEMSTAD – Zoals veel werkgevers en werknemers helaas inmiddels hebben gemerkt, is de uitbetaling van de NOW-subsidie voor de maand mei vertraagd. Dit heeft deels te maken met de late opening van het portaal omdat de financiering vanuit Nederland nog niet was bevestigd; in mei ging het portaal 6 dagen later open dan in april. Maar daarnaast heeft het veel tijd gekost om de werknemersinformatie in het SVB-bestand te verwerken. Bij veel bedrijven was dat bestand niet up-to-date, en nu is er in één keer een formele mutatie doorgevoerd, waardoor de loonsubsidie nu over het ZV/OV-aangiftebedrag kan worden betaald en de werkgevers en SOAW kan zien voor welke werknemers er NOW is uitgekeerd.

De bedoeling is dat gedurende volgende week de eerste betalingen gedaan gaan worden door SVB voor mei. Daarnaast zullen, nog voor de maand april, de aanvullende betalingen voor de statutair directeuren worden gedaan en voor bedrijven wiens ZV/OV-aangifte hoger was dan hun loonsom op basis van de werknemersbestand van eind februari 2020.

In juni is de situatie anders, omdat de financiering van Nederland al zeker gesteld is. Het portaal voor de juni-aanvragen voor NOW zal al op 15 juni opengaan. Meer informatie omtrent de condities die voor de maand juni zullen gelden, wordt volgende week gecommuniceerd.