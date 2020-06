Kamerbrief over tweede tranche liquiditeitssteun Curaçao en Aruba – Deelbetaling loonsubsidie

Staatssecretaris Knops informeert de Eerste en Tweede Kamer over de verstrekking van de tweede deelbetaling van de tweede tranche liquiditeitssteun, ten behoeve van de loonsubsidie van Aruba en Curaçao.

In mijn brieven van 19 mei 2020, Kamerstuk 35420 nr. 37, en van 22 mei 2020

met kenmerk 2020D19873, heb ik uw Kamer geïnformeerd over de tweede

tranche financiële ondersteuning aan de landen in het Caribisch deel van het

Koninkrijk. Deze tweede tranche zou, conform de voorwaarden, in twee delen

worden uitbetaald. Het eerste deel is per omgaande als lening verstrekt, het

tweede deel, ten behoeve van loonsubsidie, zou pas worden verstrekt nadat de

landen zelf een bijdrage hadden gerealiseerd van werknemers van 20%. Het

College (Aruba) financieel toezicht (C(A)ft) is gevraagd hierover te adviseren.

Op 1 juni 2020 respectievelijk 2 juni 2020 heeft de voorzitter van het C(A)ft de

Rijksministerraad bericht dat Curaçao en Aruba volgens het C(A)ft adequaat

invulling hebben gegeven aan de voorwaarde voor een werknemersbijdrage. Ik

heb daarom, conform de twee adviezen van het C(A)ft, besloten over te gaan tot

verstrekking van de tweede deelbetaling van de tweede tranche liquiditeitssteun,

ten behoeve van de loonsubsidie.

Curaçao

Ten behoeve van de loonsubsidieregeling is voor Curaçao ANG 63 miljoen ter

beschikking gesteld. Dit bedrag is onderdeel van de totale renteloze lening voor

de tweede tranche liquiditeitssteun van ANG 204 miljoen (€ 104,7 miljoen).

Aruba

Ten behoeve van de loonsubsidieregeling is voor Aruba AWG 49,4 miljoen ter

beschikking gesteld. Dit bedrag is onderdeel van de totale renteloze lening voor

de tweede tranche liquiditeitssteun van AWG 113,3 miljoen (€ 58,3 miljoen).

De budgettaire gevolgen van deze deelbetaling van de tweede tranche

liquiditeitssteun worden in een suppletoire begrotingswet aan u voorgelegd.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal

de begrotingswet heeft geautoriseerd.

Aangezien uitstel van uitvoering van deze spoedeisende maatregel die in het

belang van het Rijk is en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide

Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregel

starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de

Comptabiliteitswet 2016.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops