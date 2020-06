Notisia di polis di djabièrnè 12 di yüni pa djaluna 15 di yüni 2020/Politieberichten van vrijdag 12 juni tot en met maandag 15 juni 2020

Notisia di polis di djabièrnè 12 di yüni pa djaluna 15 di yüni 2020

Riba djadumingu 14 di yüni, pa mas o ménos 5 or di atardi un aksidente entre un skuter i un outo a tuma lugá riba Kaya Korona. E outo tabata bayendo den direkshon sùit i kier a kita na su man robes. E skuter ku tabata biniendo for di direkshon nort no por wanta brek na tempu i a dal den e banda di e outo. Shofùr di e skuter a kai i sufri herida na su man robes. Tantu e shofùr di e outo komo di e skuter a haña prosès ferbal komo ku niun di dos no tabatin dokumentunan di seguro bálido.

Den oranan trempan di mainta di djadumingu 14 di yüni, tabatin un kaso di hinkamentu na un kas situá na Kaya Otomac. Ambulans a transportá e víktima ku urgensia pa hospital pa tratamentu médiko. E kaso ta bou di investigashon i polis ta pidi ken ku por a mira algu pa tuma kontakto ku polis na 715 8000 òf na 717 7251.

Mas lat a drenta notisia ku e víktima den e kaso di hinkamentu aki, a bin fayesé den oranan di atardi. Ta trata di e hòmber di inisial R.A.S.B. di 39 aña di edat.

Algu mas lat a detené un dama di inisial D.E.M.R. di 26 aña di edat relashoná ku e kaso aki. Investigashon den e kaso aki ta andando.

Riba djasabra 13 di yüni a detené un hòmber di inisial A.S.H.M. di 35 aña na Kaya Lelie en konekshon ku maltrato ku un arma.

Riba e mesun dia, djasabra 13 di yüni, a detené un hòmber di inisial M.A.A. di 27 aña di edat na Kaya Comanche en konekshon ku maltrato.

Den oranan trempan di djasabra 13 di yüni, alrededor di 7.50 or di mainta, sentral di polis a risibí notifikashon ku un sambuyadó a hañ’e den problema na e sitio di sambuyá Porta Spañó, na Altura di Boka Spelònk. Ambulans no por a yega na e sitio. Un patruya a logra yega na e sitio i a trese e víktima pa e ambulans ku tabata wardando na kaminda prinsipal. Dor di akshon rápido di e agentenan polisial por a yuda e sambuyadó na tempu na hospital.



Den oranan di mardugá di djasabra 13 di yüni, pa mas o ménos 1.20 or, a kontrolá dos outo ku tabata stashon riba e sitio di stashoná di un restorant ‘fast food’ situá na Kaya Antonia. Den un di e outonan a bin topa ku un saku ku 23 píldora, probablemente XTC. A detené tur tres e okupantenan di e outo en konekshon ku violashon di e Lei di Opio BES. Ta trata di e hòmber di inisial G.A.F.C. di 20 aña i dos mucha hòmber di 16 aña, di inisial E.M.G.C. i A.E.J.S.

Algu pa 9 di anochi di djasabra 13 di yüni, sentral di polis a risibí notifikashon ku mester tin un dama malamente herida benta abou den Kaya Kalypso. Ambulans a transportá e dama pa hospital pa tratamentu médiko. Den oranan di mardugá di djasabra 13 di yüni pa djadumingu 14 di yüni, e sospechoso enbolbí den e kaso aki a entregá su mes na warda di polis i a detené.Ta trata di e hòmber di inisial J.G.G.G. di 34 aña di edat.



Den mardugá di djabièrnè 12 di yüni pa djasabra 13 di yüni Centrumgebied tabata drùk. Despues di un persekushon a detené un hòmber di inisial R.H.C. di 29 aña i tambe un hòmber di inisial L.C.C. di 21 aña di edat . Esnan presente a aglomerá durante di detenshon di tal manera ku polis mester a atendé ku man duru. KPCN ta na altura di e imágennan ku ta bai rònt riba medionan sosial. E kaso ta bou di investigashon. Esaki ta tur informashon ku por duna na e momentunan aki.

Den oranan di mainta di djabièrnè 12 di yüni a tene kontrolnan di tráfiko na diferente sitio kaminda a duna prosès ferbal pa entre otro kore sin hèlmu, kore sin faha di seguridat, kore sin dokumentunan i reibeweis bálido i tambe hasi uzo di telefòn mobil miéntras ta manehando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 12 juni tot en met maandag 15 juni 2020

Op zondag 14 juni vond omstreeks 17.00 uur een aanrijding plaats tussen een auto en een scooter op de Kaya Korona. De auto reed in zuidelijke richting op en wilde linksaf slaan. De scooter die in noordelijke richting reed kon niet op tijd remmen en botste tegen de zijkant van de auto. De bestuurder van de scooter viel en liep letsel op aan zijn linkerarm.

De bestuurder van zowel de auto als de scooter kregen een prosesverbaal voor het rijden zonder geldige verzekering.

In de vroege ochtenduren van zondag 14 juni, vond een steekpartij plaats bij een woning aan de Kaya Otomac. Het slachtoffer is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De zaak is in onderzoek. De politie verzoekt een ieder die iets heeft gezien om contact op te nemen met de politie op 717 8000 of op 717 7251. Later werd het bericht ontvangendat het slachtoffer die betrokken was in de steekpartij in de middaguren is overleden. Het betreft de man met initialen R.A.S.B. van 39 jaar. Iets later werd er een dame met initialen D.E.M.R. van 26 jaar aangehouden in verband met deze steekpartij. Onderzoek in deze zaak loopt.

Op zaterdag 13 juni werd in de middaguren een man met intialen A.S.H.M. van 35 jaar in de Kaya Lelie aangehouden wegens mishandeling met een wapen.

Op dezelfde dag, zaterdag 13 juni, werd een man met initialen M.A.A. van 27 jaar aan de Kaya Comanche aangehouden wegens mishandeling.

In de vroege ochtenduren van zaterdag 13 juni, omstreeks 07.50 uur kreeg de politiecentrale melding dat er een duiker in de problemen was geraakt bij de duikplek Porta Spaño ter hoogte van Boka Spelonk. De ambulance kon niet bij de locatie komen. De politiepatrouille is naar de locatie gereden heeft het slachtoffer in stabiele zijligging meegenomen naar de ambulance op de hoofdweg. Door het snelle handelen van de diensdoende agenten kon de duiker op tijd geholpen worden bij het ziekenhuis.

Op zaterdag 13 juni werden omstreeks 01.20 uur twee auto’s gecontroleerd die op de parkeerplaats van een fastfood restaurant aan de Kaya Antonia geparkeerd stonden. In één van de auto’s werd een zakje met 23 pillen, vermoedelijk XTC, aangetroffen. Alle drie inzittenden van deze auto werden aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES. Het beftreft een man met initialen G.A.F.C. van van 20 jaar en twee jongens met initialen E.M.G.C. van 16 jaar en A.E.J.S. van 16 jaar.

Iets voor 21.00 uur van zaterdag 13 juni, kreeg de politiecentrale melding dat er een zwaargewonde vrouw op straat ligt in de Kaya Kalypso. De dame werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. In de nachtelijke uren van zaterdag 13 juni op zondag 14 juni heeft de verdachte in deze zaak zichzelf bij het politiebureau gemeld en hij is aangehouden. Het beftreft de man met initialen J.G.G.G. van 34 jaar.

In de ochtenduren vrijdag 12 juni werden op verschillende locaties verkeerscontroles gehouden waarbij processen verbaal werden uitgeschreven voor het rijden zonder helm, het rijden zonder autogordel, het rijden zonder geldige verzekeringspapieren, het rijden zonder (geldig) rijbewijs en het gebruiken van een mobiel tijdens het rijden.

In de nacht van vrijdag 12 juni op zayerdag 13 juni was het Centrumgebied drukbezocht. Na een achtervolging werd een man met initialen R.H.C. van 29 jaar en een man met initialen L.C.C. van 21 jaar aangehouden. De aanwezigen gingen zodanig samenscholen bij de aanhouding waardoor de politie hard moest optreden. KPCN is op de hoogte van de beelden die op social media rondgaan. De zaak wordt onderzocht. Dit is alle informatie die op dit moment gegeven kan worden

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.