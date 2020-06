UPDATE KASO DI ASOSASHON PA OTORGAMENTU DI ERFPACHT SIN KORUPSHON

Notisia importante den e kaso aki ta ku gobièrnu (OLB) a kontestá. Pa ta korto, gobièrnu a nenga tur kos y ta bisa ku e tres dirigentenan di ASOTEKO no ta atmisibel. Mientrastantu nos a pidi y haña pèrmit pa repliká (= kontesta riba ponensianan di gobièrnu). Den nos réplika nos lo pidi pa Korte mes hasi un investigashon, pasobra tur hende sa ku tin hopi korupshon den e asuntu di otorgamentu di erfpacht. Lei ta permití pa Korte mes nombra un persona (hues-komisario) pa hasi investigashon. Entre otro e persona aki por tende hende bou di huramentu. Y otro método pa investigá.

Mirando ku gobièrnu ta nenga tur kos, un investigashon a bira nesesario. Naturalmente den su kontesta riba nos réplika gobièrnu lo argumentá ku un investigashon no ta nesesario, pasobra segun nan tur kos ta bayendo bon. Speransa di gobièrnu ta pa por hinka e kaso aki den ‘doofpot’. Esaki no ta nada nobo. En bes di usa e oportunidat aki pa kibra e korupshon y bin ku un bon solushon, ta purba skonde tur kos. Gobièrnu ta spera ku nada lo no sali afó y ku e korupshon por sigui despues manera semper.

Mi ta hasi un yamada riba tur hende di bon boluntat pa sali dilanti, pasa na mi ofisina pa duna un deklarashon ku nos por usa den e kaso aki. Por ehèmpel, si bo mes ta den e situashon kaminda bo a pidi erfpacht sin haña, miéntras ku otronan sí a haña, laga mi sa. Yama 7962650.

Nos ta komprondé ku tur hende ta ansioso pa resultado den e kaso aki, pero por fabor tene kuenta ku e tipo di kasonan aki no ta fásil y nan ta tuma tempu. Y Coronavirus lo kousa ku e lo tuma mas tempu ainda. Y kasonan semper ta insigur. No ta eksistí garantia ku Korte lo tuma e desishon korekto. Korte ta e úniko manera pa bringa sin violensia. Ta p’esei nos ta hasi’é.

Boneiru, 15 di yüni 2020,

M. Bijkerk



UPDATE RECHTSZAAK OVER CORRUPTIE ERFPACHTUITGIFTE

Belangrijk nieuws in deze zaak is dat de overheid (het OLB) geantwoord heeft. Kort gezegd, ontkent het OLB alles en meent dat de drie bestuursleden van de Vereniging ASOTEKO niet-ontvankelijk zijn. Intussen hebben wij toestemming verzocht en gekregen om te mogen repliceren. In de repliek zullen we het Gerecht verzoeken om een voorbereidend onderzoek te gelasten. Want iedereen weet dat er al jaren veel corruptie omgaat bij erfpachtuitgifte. De wet opent de mogelijkheid dat het Gerecht een persoon benoemt (rechter-commissaris) om onderzoek te doen. Die kan o.a. getuigen horen en andere onderzoeksmethoden toepassen.

Aangezien het OLB alles ontkent, is zo’n onderzoek noodzakelijk geworden. Natuurlijk zal het OLB dupliceren dat een onderzoek niet nodig is, want volgens hen gaat alles goed en correct. Het OLB probeert het in de doofpot te stoppen. Wat is nieuw? In plaats van dit te zien als een kans om de corruptie te doorbreken, wordt verstoppertje gespeeld. De hoop is dat er niets aan het licht zal komen en dat de corruptie daarna weer rustig kan doorgaan. Zoals altijd.

Ik doe een beroep op een ieder om naar voren te komen en een verklaring af te leggen bij mij op kantoor. Bijvoorbeeld, als je zelf in de situatie verkeert dat je erfpacht hebt aangevraagd maar niet hebt gekregen, terwijl anderen het wel kregen, bel me dan op: 7962650.



Wij begrijpen dat iedereen graag snel resultaat wil zien in deze zaak. Maar bedenk dat dit soort zaken niet gemakkelijk zijn en dat ze nu eenmaal tijd vergen. En de Coronavirus zal nog meer vertraging veroorzaken. En houd er rekening mee dat rechtszaken altijd onzeker zijn. Er is nooit een garantie dat het Gerecht de juiste beslissing zal nemen. Maar het Gerecht is de enige manier om te strijden zonder geweld. Daarom doen we dit.

Bonaire, 15 juni 2020

M. Bijkerk