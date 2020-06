Notisia di polis di djaluna 15 di yüni te ku djárason 17 di yüni 2020/Politieberichten van maandag 15 juni tot en met woensdag 17 juni 2020

Notisia di polis di djaluna 15 di yüni te ku djárason 17 di yüni 2020/Politieberichte n van maandag 15 juni tot en met woensdag 17 juni 2020

Notisia di polis di djaluna 15 di yüni te ku djárason 17 di yüni 2020

Riba djaluna 15 di yüni a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya dr. J.G. Hernandez. Deskonosínan a drenta e kas dor di forsa un bentana di kamber. E malechornan a bai ku un televishon, un lèptòp, un kámara i sèn kèsh. E kaso ta bou di investigashon.

Riba djamars 16 di yüni a drenta keho di ladronisia i destrukshon. Entre 6.30 di atardi i 9 or di anochi, deskonosínan a kibra e bentana patras na banda drechi di un outo i a bai ku algun hèrmènt. E outo tabata stashoná riba un lugá di stashoná situá na Kaya Libertador Simon Bolivar. Ta investigando e kaso.



Diferente kontrol pa ku kumplimentu ku e Lei di trafiko

Riba djamars 16 di yuni, entre 6 or di atardi i 7.30 or di anochi, agentenan di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a duna varios proses ferbal pa e echo ku no ta kumpli ku e Lei di trafiko.

Durante di kòntròlnan a duna diferente but, manera pa entre otro manehá sin seguro i reibeweis, pa no tin hèlmu bisti, pa glasnan muchu skur, pa no bisti faha di seguridat, pa kore ku telefòn selular den man i pa kore sin plachi di number.

Por a nota ku hopi outomobilista ta hasi uzo di nan telefòn selular durante ku nan ta manehando. Pa e violashon aki tin un but di $225.

Durante di un di e kòntròlnan a konfiská tambe un skuter komo ku e shofùr no tabatin reibeweis ni seguro i e skuter no tabatin plachi di number. A hiba e skuter warda di polis pa mas investigashon.

Polis ta sigui kontrolá aktivamente riba kumplimentu ku e reglanan di tráfiko. Esaki ta pa garantisá seguridat di un i tur ku ta partisipá den tráfiko, sea di forma aktivo òf pasivo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 15 juni tot en met woensdag 17 juni 2020

Op maandag 15 juni werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Dr. J.G. Hernandez. Onbekenden zijn de woning binnengekomen door een slaapkamerraam te forceren. De daders hebben onder andere een televisie, een laptop, een camera en contant geld weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Op dinsdag 16 juni werd aangifte gedaan van diefstal en vernieling. Onbekenden hebben tussen 18.30 uur en 21.00 uur de rechter achterruit vernield en hebben enkele gereedschappen meegenomen. De auto stond op een parkeerplaats aan de Kaya Libertador Simon Bolivar geparkeerd. De zaak is in onderzoek.

Diverse controles op naleving wegenverkeersverordening

Agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland hebben op dinsdag 16 juni, is tussen 18.00 uur en 19.30 uur, diverse processen-verbaal uitgeschreven voor het niet naleven van de wegenverkeersverordening.

Tijdens controles zijn diverse bekeuringen geschreven voor onder andere het rijden zonder verzekering en rijbewijs, het rijden zonder helm, te donkergetinte autoruiten, het niet dragen van de veiligheidsgordel, het hebben van een mobiele telefoon in de hand tijdens het rijden en voor het rijden zonder kentekenplaat.

Het is opgevallen dat nog veel automobilisten gebruik maken van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Voor deze overtreding staat een geldboete van $ 225,-

Tijdens één van de controles is een scooter in beslag genomen gezien de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs en verzekering en de scooter niet voorzien was van een kentekenplaat. De scooter is meegenomen voor verder onderzoek.

De politie blijft actief controleren op de naleving van de verkeersregels. Dit om de veiligheid van iedereen die zowel actief als passief deelneemt aan het verkeer, te bevorderen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.