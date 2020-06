Espasio aéreo di islanan BES ta keda será pa mas pais  / Het luchtruim van BES eilanden blijft gesloten voor meer landen

Espasio aéreo di islanan BES ta keda será pa mas pais

Kralendijk – Espasio aéreo di islanan BES ta keda será pa mas pais te ku promé di yüli 2020. Ta hasi un eksepshon solamente pa buelonan di Sint Maarten, Kòrsou i Aruba . Esaki Minister di Infrastruktura Cora Van Nieuwenhuizen-Wijbenga i Minister di Salubridat Hugo De Jonge a skibi den un karta pa parlamento hulandes. No ta risibí niun persona di Oropa, Reino Uní, Nort-Amérika, Medio Amérika i Sùit-Amérika.

Mirando ku hopi pais den kontinente di Amérika tin mas kaso di COVID-19, a disidí riba konseho di RIVM, pa ekspandé e lista di paisnan for di kua no por bula bini Boneiru. Tur pais den Oropa tabata riba e lista akí kaba for di 14 di mart. Un medida ku a keda tuma pa evitá ku e vírùs di corona ta drenta nos isla. E desishon pa tene espasio aéreo será ta nifiká ku te ku promé di yüli lo no tin buelonan turístiko pa Boneiru.

Mientrastantu Boneiru a prepará bon sí pa risibí turistanan atrobe. A pone kondishonnan pa tur ekstranhero ku kier bin pasa fakansi na Boneiru. Promé ku nan subi avion pa bini Boneiru, e turistanan mester entregá prueba di un tèst ku nan no tin COVID-19 na nan kompania di aviashon. E turistanan mes ta responsabel pa kubri gastunan médiko si nan bira malu. Dòkternan na Boneiru awor aki ta bon prepará pa si un òf mas kaso di COVID-19 presentá.



Aruba

Te ku promé di yüli no tin nodi di hasi un tèst pa vírùs di corona ora ta biaha pa Aruba. Tampoko no tin mester di un seguro di biahe adishonal. Ta importante pa no tin niun keho manera tosamentu òf problema ku hala rosea, promé ku biaha. Bo mester ta por lo ménos 14 dia na Boneiru promé ku bai Aruba. Pa Kòrsou i Sint Maarten tampoko no mester di hasi un tèst, ni despues di promé di yüli. Despues lo anunsiá si mester tèst despues di promé di yüli ora ta bai Aruba.

Karantena na kas

Un persona ku a bini for di Hulanda no tin nodi di bai den karentena. E tin ku keda paden 14 dia. E chèns ta chikitu ku un di e ‘repatriantenan’ ta malu mirando ku e kantidat di kasonan di hende infektá ku e vírùs di corona na Hulanda ta hopi abou. Personanan ku tin síntoma por yama Salubridat Públiko pa hasi un tèst. Mientrastantu ku e persona aki no ta tosa òf tin síntoma, e no ta un peliger pa otronan ku ta biba kuné. E otro hendenan den kas por bai traha i hasi kompra. Basta nan no haña síntoma. Den e grupo di personanan ku a bolbe bini Boneiru siman pasá, e asina yamá repatriantenan, a tèst 11 pasahero ora nan a yega Boneiru. Niun di nan no tabatin e vírùs di corona. Promé ku fin di luna lo duna mas informashon kon ta bai atendé ku turistanan ora espasio aéreo habri 1 di yüli 2020.

Pais Entrante Último fecha Paisnan di Union Oropeo 14 di mart, 20.00 or 1 di yüli, 18.00 or Reino Uní 14 di mart, 20.00 or 1 di yüli,18.00 or Tur pais den hemisferio oksidental, ku eksepshon di e paisnan den Reino, Kòrsou, Aruba, i Sint Maarten 15 di yüni, 18.00 or 1 di yüli, 18.00 or

Het luchtruim van BES eilanden blijft gesloten voor meer landen

Kralendijk – Het luchtruim van de BES eilanden blijft voor meer landen gesloten tot 1 juli 2020. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor vluchten uit Sint Maarten, Curaçao en Aruba. Dit hebben minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Minister van gezondheid Hugo De Jonge in een brief geschreven die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Er worden ook geen passagiers toegelaten uit Europa, het Verenigd Koninkrijk, het Caribisch gebied en ook Noord, Midden en Zuid Amerika.

Op advies van het Nederlandse RIVM, is besloten om de lijst met landen waarvoor het luchtruim gesloten is uit te breiden. Vele landen van het Amerikaanse continent hebben te maken met grote groepen mensen die besmet zijn met COVID-19. Daarom is het gehele Amerikaanse continent nu toegevoegd aan de lijst van landen waarvoor het luchtruim gesloten blijft. Europese landen en het Verenigd Koninkrijk stonden al op die lijst vanaf 14 maart 2020. Dit betekent dat er tot 1 juli geen toeristen naar het eiland kunnen komen.



Aan de andere kant is Bonaire goed voorbereid om weer toeristen te ontvangen. De voorwaarden om op Bonaire vakantie te komen vieren zijn bekend gemaakt. Zo moeten toeristen voordat ze aan boord gaan een verklaring inleveren dat ze geen COVID-19 hebben. Ze moeten ook een verzekering hebben die eventuele medische kosten dekt. De artsen op Bonaire zijn ook goed voorbereid voor als er weer gevallen van COVID-19 worden aangetroffen.

Aruba

Wie naar Aruba gaat vanuit Bonaire hoeft zich tot 1 juli niet op corona te laten testen. Tot 1 juli is het ook niet nodig om een aanvullende reisverzekering af te sluiten. Belangrijk is dat de reiziger geen luchtwegklachten heeft op het moment van vertrek. Reizigers moeten ook 14 dagen of langer op Bonaire zijn geweest voordat ze doorreizen. Voor Curaçao en Sint Maarten is een coronatest voor vertrek ook niet nodig, ook niet vanaf 1 juli. Voor Aruba zal op een later moment bekend worden gemaakt of testen na 1 juli nodig is.

Thuisquarantaine

Een persoon die uit Nederland is gekomen gaat in thuisquarantaine. Hij/zij moet gedurende 14 dagen thuis blijven om er zeker van te zijn dat deze persoon geen ziekteverschijnselen ontwikkelt. De kans hierop is niet groot omdat het aantal besmettingen in Nederland en omringende landen inmiddels erg klein is. Reizigers die luchtwegklachten hadden mochten niet vliegen. Voor de zekerheid zijn de reizigers allemaal getest vóór vertrek of bij aankomst. Mensen die na aankomst toch luchtwegklachten krijgen moeten dat altijd direct melden bij Publieke Gezondheid, zodat zij getest kunnen worden. Zolang de persoon uit Nederland geen luchtwegklachten krijgt, hoeven de andere huisgenoten niet thuis te blijven. De huisgenoten mogen gewoon aan het werk, op bezoek en boodschappen doen. De enige voorwaarde is dat de huisgenoot geen luchtwegklachten heeft. Uit de groep repatrianten die vorige week naar Bonaire is gekomen zijn elf mensen getest. Allemaal hadden ze geen COVID-19. Voor het eind van de maand is er meer informatie over hoe er met toeristen wordt omgegaan als het luchtruim op 1 juli opengaat.