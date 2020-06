Petitie aanbieden per video

Burgers of organisaties die een petitie willen aanbieden aan de Tweede Kamer, kunnen dat per videoverbinding doen. Zo neemt op 23 juni de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid de petitie ‘Nee tegen de spoedwet’ op deze manier in ontvangst. De overhandiging is live te volgen via de livestream van deze site en de app Debat Direct.

Fysieke overhandiging van petities op de dinsdagmiddag in de Statenpassage van de Tweede Kamer.

De overhandiging per video vervangt de fysieke overhandiging in het Kamergebouw, die door de coronamaatregelen momenteel niet mogelijk is. Kamervoorzitter Khadija Arib onderstreept in een recente brief aan de Kamer over dit onderwerp het belang van openbaarheid. De petitie is een instrument van burgers om volksvertegenwoordigers een signaal te geven dat hun handelen noodzakelijk is. Het zijn vrijwel altijd de vaste Kamercommissies die petities in ontvangst nemen.

Ook openbaar

Er zijn twee zalen ingericht in het Kamergebouw die als videoconferentieruimte dienst doen. Daar zijn bij de aanbieding van een petitie in ieder geval de commissievoorzitter en -griffier fysiek aanwezig. De leden en de petitieaanbieders kunnen inbellen. De digitale variant van de petitieaanbieding kan op ieder gewenst moment plaatsvinden. Voor de fysieke petitieaanbieding was er een vast moment: de dinsdagmiddag voordat de Kamervoorzitter de plenaire vergadering voor die week opende.

Volg het live

De aanbieding van de petitie ‘Nee tegen de spoedwet’ vindt plaats op dinsdag 23 juni om 13.30 uur. U kunt de overhandiging live volgen via deze site of via de app Debat Direct. Na afloop kunt u de overhandiging terugzien via Debat Gemist.