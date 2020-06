Hopi santu di Sahara ta biniendo den aire di Boneiru / Bonaire moet rekening houden met veel Saharazand  

Hopi santu di Sahara ta biniendo den aire di Boneiru

Kralendijk – Komunidat Boneiru tin ku tene kuenta ku den oranan binidero lo tin hopi santu di e desierto Sahara den aire. Esaki por ta un molèster pa hopi hende. For di Salubridat Públiko ta konsehá espesial esnan ku ta sufri di asma òf otro kondishon médiko ku pulmon pa keda paden mas tantu posibel. Hasi esaki te ora ku e nubia di santu di e desierto Sahara pasa.

Riba imágennan di satélite por mira ku tin un kantidat grandi di e santu di e desierto Sahara den aire ku a drenta den e region di Karibe. Un di e konsekuensianan por ta ku na diferente kaminda no por mira leu manera normal. Outomobilistanan i tur otro ku ta kore riba kaminda tin ku tene kuenta ku nan bista por ta ménos.

Ta un kustumber ku bientu ta hisa un kantidat di e santu di e desierto di Sahara i mand’é den nos direkshon. Ta dependé di e kantidat di santu den aire i e direkshon di bientu ku e molèster ta dura algun ora òf algun dia. Pa esei Salubridat Públiko ta konsehá, sigur esnan ku tin problema ku hala rosa, asma òf un kondishon médiko na pulmon pa keda paden mientrastantu e santu di Sahara ta pasando riba nos isla.

Bonaire moet rekening houden met veel Saharazand

Kralendijk– Iedereen op Bonaire moet er rekening mee houden dat er de komende tijd veel zand van de Saharawoestijn in de lucht is te vinden. Dit kan voor veel ongemak zorgen. De afdeling Publieke Gezondheid raadt vooral mensen die astmatisch zijn of een ander luchtwegziekte hebben om binnen te blijven totdat de stofwolk met Saharazand voorbij is gewaaid.

Op satellietbeelden is te zien dat een grote wolk met zand van de Saharawoestijn de Caribische regio is binnengekomen. Gevolg hiervan is dat de zicht op veel plekken minder is dan normaal. Automobilisten en alle andere weggebruikers moeten rekening houden met minder zicht.

Het is een natuurlijke verschijnsel dat zand van de Saharawoestijn ons kant op wordt geblazen. Hoe lang Bonaire last houdt van dit verschijnsel hangt af van de hoeveelheid zand en de luchtstroom. De afdeling Publieke Gezondheid raadt mensen met ademhalingsproblemen, astma of andere problemen aan hun luchtwegen om binnen te blijven totdat de stofwolk voorbij is gewaaid.