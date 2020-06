PLAN NACIONAL PA ATENDE CU E PROBLEMATICA DI CACHO NA ARUBA (Parti 2)

LEY DI CACHO

Manera ta conoci, e ley di cacho, osea “Hondenverordening” ta existi desde 1988 den e registro central di ley di Aruba (AB 1988 no. GT 1). Tambe ta conoci cu mayoria di e cachonan riba caya tin un doño, of nan tin un adres of un bario caminda nan por haya cuminda cual anan ta considera e ora como nan cas.

Tabata na 2012 cu e kehonan di cachonan riba caya, cu of sin doño, a yega na tal extremo cu a dicidi di renoba e ley existente; pa por atende cu doñonan cu no ta tene nan cachonan den cura. E ley di cacho revisa (AB 2012 no. 63) a bay na vigor dia prome di januari 2015.

Dr. Irene Croes cu ta veterinario den servicio di Gobierno y ta forma parti di e comision di accion pa cu e Plan Nacional, ta indica cu na aña 2014, varios luna prome cu e cambionan pa cu e ley di cacho a bay na vigor, “Plataforma Ley di Cacho” a presenta un documento extenso na Gobierno cu un plan amplio pa atende cu e problematica di cacho riba caya. Idealmente e cambionan di ley lo a yuda cu e cantidad di cachonan cu ta anda riba caya, pero Polis no por a actua debidamente segun e ley door cu Gobierno e tempo ey no a percura pa e condicionnan minimo pa e ley aki por wordo enforsa. Por ehempel no a percura pa e luga caminda e cachonan lo por wordo poni “in bewaring” manera ta stipula den ley. Door di esey y algun factor mas, e ley no por a wordo ehecuta adecuadamente. E ley no por a wordo ehecuta adecuadamente, pues e ley di cacho nobo tampoco a funciona.

Debi na esey, awe ainda nos comunidad tin molester di cachonan riba caya. E cachonan aki por ataca hende of otro bestia, sin laga afo e efectonan riba e bienestar di e mascotanan mes cu ta biba riba caya, cu no ta haya e cuido, atencion y amor cu nan merece.

E comision di accion pa cu e Plan Nacional ta conseha pa introduci algun cambio esencial den e ley di cacho y tambe pa algun articulo wordo añadi na e ley. Asina autoridadnan asigna por actua miho pa locual ta trata abuso of negligencia di mascota, y tambe cu e doñonan cu no kier tene nan cacho den cura.