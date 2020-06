Eis tot Rectificatie

Aan: De Volkskrant B.V.

Postbus 1002

1000 BA AMSTERDAM

Per e-mail: kees.broere@volkskrant.nl, redactie@volkskrant.nl

Telefoon: 020-5629222

Aan: De Ombudsman van de Volkskrant

De heer Jean-Pierre Geelen

Per e-mail: ombudsman@volkskrant.nl

Willemstad, 26 juni 2020

Betreft: Eis tot rectificatie inzake eenzijdige en tendentieuze berichtgeving van de

Volkskrant ten aanzien van de heer Pisas

Geachte heren,

Op 25 juni jl. publiceerde de Volkskrant het artikel “Curaçao staat in vuur en vlam bij protest

tegen door Nederland opgelegde bezuinigen” geschreven door Kees Broere. In het artikel

staat onder meer – niet als een citaat maar als eigen stelling van de Volkskrant:

“Wie verwacht dat vakbonden en politieke oppositie constructief meezoeken naar

oplossingen, is op Curaçao aan het verkeerde adres. De minister van Justitie, Quincy

Girigorie, hekelt deze opstelling, zonder hardop namen te noemen. Toch zijn er namen te

vinden. Ruim een week geleden begonnen in de avonden plots kleine, onaangekondigde

protesten tegen de bezuinigingen. Een groep jongeren, onder leiding van Lon Mutueel, riep

daarbij steeds dat het ‘nu genoeg’ is. Diezelfde Mutueel stond woensdag bij het Waaigat de

demonstranten van Selikor op te wachten. Achter hem liet iemand een Curaçaose vlag

wapperen. Op zijn t-shirt stond in het Papiaments de slogan die sinds de dood van George

Floyd in de VS wereldwijd klinkt: ‘I can’t breathe, ik krijg geen lucht.’ Lon Mutueel, inmiddels

gearresteerd, geldt als een laaggeschoolde Curaçaoënaar. Maar het verhaal dat hij afsteekt,

lijkt soms woordelijk op het verhaal van bekende oppositiepolitici als Amparo dos Santos,

Menki Rojer en Gilmar Pisas, mannen die woensdag mogelijk niet geheel toevallig in de

buurt waren bij het ‘spontane’ protest voor de deur van premier Rhuggenaath. Het echte

onderzoek naar de krachten achter het protest moet nog zo goed als beginnen”.

De beweringen van de Volkskrant en journalist Kees Broere zijn onjuist, onzorgvuldig,

misleidend en daarmee onrechtmatig ex art. 6:167 Burgerlijk Wetboek jegens

ondergetekende.

Gezien de ernst van de aantijgingen en het feit dat ondergetekende volkomen onterecht

door uw krant in een kwaad daglicht wordt geplaatst, verzoek ik u dan ook, en voor zover

nodig sommeer ik u daartoe een rectificatie op uw website en in uw krant te plaatsen en wel

in een duidelijk leesbaar lettertype en zonder enige toevoeging die afbreuk zou kunnen doen

aan de reactie van gedupeerde:

Reactie de heer Pisas

Gilmar Pisas, leider van de oppositiepartij MFK, begrijpt de frustratie en heeft begrip voor

de protestactie van de bevolking van Curaçao. De gehele fractie van MFK kan zich echter

niet vinden in het geweld, vernielingen en plunderingen. In het artikel van de Volkskrant

wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat Pisas betrokken is bij de protestacties op

Curaçao. De MFK ontkent alle betrokkenheid bij de protestacties. Lon Mutueel is geen lid

van de partij. Tijdens de protestactie ging Pisas als volksvertegenwoordiger kennis nemen

van de ontstane situatie. In de rapportage in de Volkskrant is geen wederhoor toegepast.

De aantijgingen dat Pisas achter de protestacties zit, zijn onjuist, onzorgvuldig, misleidend

en daarmee onrechtmatig ex art. 6:167 Burgerlijk Wetboek.

Wij beschouwen de Volkskrant als een kwaliteitsdagblad met hoogstaande journalistieke en

ethische standaarden. Kennelijk kan het ook daar een keer ontsporen, maar het siert de

Volkskrant om dat ruiterlijk toe te geven. Van een journalist van de Volkskrant mag naar

onze overtuiging worden verwacht dat hij eenzijdige en tendentieuze berichtgeving vermijdt.

Een journalist dient wederhoor toe te passen. Ondergetekende heeft geen gelegenheid

gehad om te reageren op de aantijgingen in uw rapportage.

Volgens vaste jurisprudentie van de Raad voor de Journalistiek moet een journalist de

nodige moeite doen om met de persoon over wie wordt gepubliceerd in contact te komen.

Als dat niet direct lukt, moet de publicatie zo nodig even worden uitgesteld. Tijdsdruk is geen

excuus. Als de betrokkene telefonisch niet bereikbaar is, kan hij ook schriftelijk in de

gelegenheid worden gesteld te reageren.

Uw artikel voldoet niet aan de journalistieke eisen zoals beschreven in de leidraad van de

Raad voor de Journalistiek, te weten:

A Uitgangspunten

Journalisten berichten waarheidsgetrouw, controleerbaar en zo volledig mogelijk. Ze

vermijden eenzijdige en tendentieuze berichtgeving.

B.3 Wederhoor

Journalisten passen wederhoor toe bij personen die door een publicatie worden

gediskwalificeerd, ook wanneer die personen hierin slechts zijdelings een rol spelen. Wie

beschuldigd wordt, krijgt voldoende gelegenheid om, bij voorkeur in dezelfde publicatie, te

reageren op de aantijgingen. Wederhoor ontslaat journalisten overigens niet van hun

opdracht zo waarheidsgetrouw mogelijk te berichten.

Uw ongeclausuleerde bevestiging dat de Volkskrant heeft voldaan aan het verzoek c.q. de

sommatie ontvang ik binnen twee werkdagen bij gebreke waarvan ik een klacht zal indienen

bij De Raad voor de Journalistiek. Ik vertrouw er echter vooralsnog op dat u het (ook in uw

eigen belang) niet zover zult laten komen.

Hoogachtend,

Gilmar Pisas

Fractieleider MFK