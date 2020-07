Kolegio Ehekutivo: WEB Bonaire ta duna bon ehèmpel

Kralendijk – Gerensia di WEB Bonaire N.V. (WEB) a entregá e reportahe anual 2019 na Kolegio Ehekutivo den su kalidat di akshonista.

E reportahe anual, akompañá pa un deklarashon di akòuntent, ku echo, sifra i informashon di fondo ta ilustrá kon e kompania di gobièrnu den 2019 a bolbe desaroyá su mes pa loke ta trata profeshonalidat ku un resultado operashonal positivo komo konsekuensia. Entretantu Kolegio Ehekutivo formalmente a aprobá e kuenta anual den un reunion di akshonista.

Na momentu di risibí e dokumentunan diputado Elvis Tjin Asjoe kende ta responsabel pa entidatnan di gobièrnu a duna gerensia di WEB un kòmplimènt pa e manera profeshonal ku e kompania ta aktua. ‘Ora ta trata di good governance WEB ta kana dilanti dentro di e grupo di kompanianan di gobièrnu. No opstante e preshon èkstra pa motibu di e krísis di corona a ofresé e kuenta anual mas ku na tempu. Lamentablemente no por bisa esaki di tur kompania di gobièrnu, pues laga WEB ta e bon ehèmpel pa otronan’, sigun e diputado.

‘Pero por lo ménos mes importante ta e prestashonnan pa loke ta trata dunamentu di servisio na siudadanonan i empresanan. Gerensia i empleadonan tin motibu pa ta orguyoso. Danki na un bon koperashon ku partnernan stratégiko i un meskla di bon medida i invershon na tempu, ya pa sinku aña kaba no a surgi niun blèkòut mas. E enfoke di tur hende ku ta traha na WEB ta dirigí riba ofresé siguridat di entrega kontra tarifanan mas abou posibel, miéntras ku tin atenshon tambe pa sostenibilidat.’

Teniendo kuenta ku e kódigo di Corporate Governance insular tin kestion di un koperashon transparente i efektivo di WEB ku Kolegio Ehekutivo, e ministerionan di Asuntunan Ekonómiko i Klima (EZK), Infrastruktura i Maneho di Awa (I&W) i Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino (BZK) ku ta kontribuí ku un supsidio anual na tarifanan pagabel pa awa i koriente, i otro partnernan.

Bestuurscollege: WEB Bonaire geeft het goede voorbeeld

Kralendijk – De directie van WEB Bonaire N.V. (WEB) heeft het jaarverslag 2019 aangeboden aan het Bestuurscollege in diens hoedanigheid van aandeelhouder.

Het jaarverslag, voorzien van een accountantsverklaring, geeft in feiten, cijfers en achtergronden weer hoe de overheidsnv zich in 2019 opnieuw verder in professionaliteit heeft ontwikkeld met een positief bedrijfsresultaat tot gevolg. De jaarrekening is inmiddels door het Bestuurscollege in een aandeelhoudersvergadering formeel goedgekeurd.

Bij het in ontvangst nemen van de stukken complimenteerde de voor overheidsentiteiten verantwoordelijke gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe de directie van WEB met de professionele wijze waarop het bedrijf acteert. ,,Als het gaat om good governance is WEB leidend binnen de groep van overheidsnv’s. Ondanks de extra drukte door de corona-crisis is de jaarrekening ruim op tijd aangeboden. Dat kan helaas niet van alle overheidsnv’s worden gezegd dus laat WEB het goede voorbeeld voor anderen zijn”, aldus de gedeputeerde.

,,Maar minstens zo belangrijk zijn de prestaties ten aanzien van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Directie en medewerkers hebben reden trots te zijn. Dankzij een goede samewerking met strategische partners en een mix van juiste maatregelen en tijdige investeringen heeft zich al vijf jaar geen black out meer voorgedaan. De focus van iedereen die bij WEB werkt is gericht op het bieden van leveringszekerheid tegen zo laag mogelijke tarieven, terwijl er ook oog is voor verduurzaming.”

Met inachtneming van de eilandelijke Corporate Governance code is sprake van een transparante en effectieve samenwerking van WEB met het Bestuurscollege, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die met een jaarlijkse subsidie bijdragen aan betaalbare tarieven voor water en elektriciteit en andere partners.