Neurólogo na CMC nombrá komo profèsòr katedrátiko speshal na Universidat di Maastricht / CMC neuroloog benoemd tot bijzonder hoogleraar aan Universiteit Maastricht

Neurólogo na CMC nombrá komo profèsòr katedrátiko speshal na Universidat di Maastricht

Willemstad, 3 di yüli 2020 – Riba promé di yüli 2020 a nombra neurólogo dòkter Ingemar Merkies komo

profèsòr katedrátiko speshal riba e tereno ‘Klinimetría Funshonal pa Malesanan Króniko, spesífikamente

pa Kondishonnan Neuromuskular’ na Universidat di Maastricht. Profèsòr dòkter Merkies ta neurólogo na

Curaçao Medical Center, ta un èks-alumno di Canissius College i Mgr. Zwijsen College i a termina su estudio

di medicina na Amsterdam (cum laude) i a spesialisá komo Neurólogo na Erasmus MC na Rotterdam

kaminda e la promové den klinimetría tambe (cum laude). E organisashon ‘Het Prinses Beatrix Spierfonds’

a inisiá e nombramentu pa asina logra realisá progreso pa loke ta trata investigashon i enseñansa riba e

tereno aki. Komo profèsòr katedrátiko, profèsòr dòkter Merkies lo enfoká riba desaroyo di askalanan pa

midi resultado pa enfermedatnan di Neuro-muskular i otro malesanan króniko.

Profèsòr dòkter Merkies ta un eksperto lokal i internashonal renombrá riba e tereno di klinimetría, kual ta

nifiká e siénsia konserní na midimentu di posibel kambionan klíniko di un pashènt. Ku e midimentu di

resultado por evaluá e funshonamentu òf efékto di un remedi òf tratamentu. Esaki ta sumamente

importante pa un trayektorio médiko, kaminda ta investigá si un remedi nobo ta funshoná òf nò, ora

inkorpor’é den un tratamentu di un persona. Skarsedat di midí di resultado ta nifiká ku no tin bastante

prueba di e efékto ku un remedi tin, i konsekuentemente e remedi no por subi merkado òf no por haña

kompensashon pa esaki ÒF ku midimentu inkorekto tin komo konsekuensia ku un estudio por sali positívo,

kaminda e efékto no tin relevansia klíniko i un pashènt ta uza un remédi ku no tin efékto i ku resultá den

sierto riesgo pa e pashènt.

Bou di liderazgo di profèsòr dòkter Merkies ya a desaroyá diferente midí di resultado pa diferente

malesanan neuro-muskular, entre otro e malesa di Pompe, e síndrome di Guillain-Barré i distrófia

miotóniko. Komo profèsòr katedrátiko, profèsòr dòkter Merkies lo desaroyá aun mas midí di resultado pa

otro malesanan neuro-muskular i kondishonnan króniko, i yuda enterpretá resultadonan optené for di

estudionan klíniko.



CMC neuroloog benoemd tot bijzonder hoogleraar aan Universiteit Maastricht

Willemstad 3 juli 2020 – Op 1 juli 2020 is neuroloog dr. Ingemar Merkies benoemd tot bijzonder hoogleraar

‘Functionele Klinimetrie bij Chronische Ziekten, in het bijzonder bij Neuromusculaire Aandoeningen’ aan de

Universiteit Maastricht. Professor dr. Merkies is neuroloog aan het Curaçao Medical Center, is oudstudent

van het Canissius College en het Mgr. Zwijssen College. Tevens rondde hij de opleiding Geneeskunde af in

Amsterdam (cum laude) en specialliseerde hij zich in Neurologie aan het Erasmus MC in Rotterdam waar hij

zich tevens promoveerde in Klinimetrie (cum laude). De organisatie ‘Het Prinses Beatrix Spierfonds’ heeft

prof. dr. Merkies benoemd om het onderzoek en onderwijs op dit gebied te bevorderen. Als hoogleraar zal

prof. dr. Merkies zich richten op het ontwikkelen van nieuwe uitkomstmaten voor neurologische spierziekten

en andere chroniche aandoeningen.

Prof. dr. Merkies is een nationaal en internationaal erkend expert op het gebied van ‘klinimetrie’, de

wetenschap van het meten van mogelijke klinische verschijnselen bij een patiënt. De resultaten van deze

metingen noemen we ‘uitkomstmaten’. Met deze uitkomstmaten wordt de werking van een medicijn of

behandeling beoordeeld. Ze zijn dan ook ontzettend belangrijk voor klinische trials, waarin wordt onderzocht

of een nieuw medicijn bij mensen werkt of niet. Een gebrek aan goede uitkomstmaten kan ertoe leiden dat

het effect van een nieuw medicijn onvoldoende aangetoond kan worden, waardoor een nieuw medicijn niet

op de markt komt, of niet vergoed wordt, OF dat inkorrekte metingen als gevolg kunnen hebben dat een

onderzoek positief resulteert, terwijl het effect geen klinische relevantie heeft en een patiënt blootgesteld

wordt aan medicijnen die geen resultaat leveren en die kunnen resulteren in zekere risico’s voor de patiënt.

Onder leiding van prof. dr. Merkies zijn al voor verschillende neurologische spierziekten uitkomstmaten

ontwikkeld, zoals voor de ziekte van Pompe, het Guillain-Barré syndroom en myotone dystrofie. Als

hoogleraar zal prof. dr. Merkies ook voor andere neurologische spierziekten en chronische aandoeningen

uitkomstmaten ontwikkelen en zal hij ondersteuning bieden bij het interpreteren van resultaten verkregen

via clinische studies.