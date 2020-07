MUCHANAN BONERIANO TA YAMA TURISTANAN BON BINÍ BÈK NA NAN ISLA  / BONAIRIAANSE KINDEREN VERWELKOMEN TOERISTEN OP HUN EILAND 

MUCHANAN BONERIANO TA YAMA TURISTANAN BON BINÍ BÈK NA NAN ISLA

Kralendijk – Nos muchanan di skol básiko ta yama turistanan bon biní bèk na Boneiru. Nan ta hasi esaki ku algun frase den un video ku nos ta bai publiká riba diferente página internashonal na Oropa i Merka pa bolbe atraé turista pa Boneiru.

Den e siman di 29 di yüni pa 2 di yüli gobièrnu di Boneiru a hinka un programa spesial den otro pa introdusí turismo na skol serka nos muchanan ku e meta ku nan tambe ta siña konosé e balor ku turismo tin pa nos isla. Entrante 2 di yüli Boneiru a bolbe kuminsá risibí turista oropeo despues di kasi 4 luna ku ni turista di Oropa, ni esunnan di Merka por a bishitá nos isla. Parti di e programa na skol tabata pa graba un video na diferente sitio ku e muchanan. Den e video nan ta invitá e turistanan pa bolbe kuminsá bishitá Boneiru. Tambe e muchanan ta rekordá e turistanan di tur e kosnan úniko ku Boneiru so tin di ofresé.

Diputado Elvis Tjin Asjoe enkargá ku turismo a keda sumamente orguyoso di mira ku na edat asina yòng kaba nos muchanan ta dominá e idioma ingles i kon bon nan a ekspresá esei den e video. Introdukshon di turismo na skol ta un prioridat den e plannan ku gobièrnu di Boneiru tin. Nos muchanan mester por komprendé importansia di e sektor aki i tambe mester por tin e oportunidat pa eksperensiá esaki pa nan mes. P’esei konhuntamente ku Ofisina di Turismo mester prepará nos muchanan pa esaki, pa nan tambe por forma parti di desaroyo di e sektor aki.

Por mira resultado di e grabashonnan riba página di Facebook di Ofisina di Turismo i página di Facebook di gobièrnu di Boneiru. Tambe nos ta bai publiká e video serka partnernan internashonal di ofisina di turismo na Oropa i Merka. E intenshon di esei ta pa atraé turista pa nos isla. Gobiernu di Boneiru i Ofisina di Turismo ta enkurashá tur hende pa kompartí e video aki ku nan amigu- i konosinan pa asina mas tantu hende posibel por mira e video. Di e manera ei sigur nos por logra nos meta di trese mas turista pa Boneiru.

BONAIRIAANSE KINDEREN VERWELKOMEN TOERISTEN OP HUN EILAND

Kralendijk – Onze basisschoolkinderen verwelkomen toeristen die Bonaire weer bezoeken. Dat doen ze in enkele zinnen in een video die uitgebracht gaat worden op verschillende internationale pagina’s in Europa en de USA om weer toeristen aan te trekken voor Bonaire.

In de week van 29 juni tot 2 juli heeft het Bonairiaanse eilandbestuur een speciaal programma in elkaar gezet om toerisme te introduceren op school bij onze kinderen, met als doel dat ook zij de waarde leren kennen die toerisme heeft voor ons eiland. Ingaande 2 juli is Bonaire weer begonnen met toeristen uit Europa te ontvangen, na bijna 4 maanden dat noch toeristen uit Europa, noch die uit de USA op ons eiland terecht konden. Een onderdeel van het programma op de scholen was om op verschillende plekken een video op te nemen met de kinderen. In de video nodigen zij toeristen uit om Bonaire weer te bezoeken. Ook worden de toeristen door de kinderen herinnerd aan al het unieke dat alleen Bonaire te bieden heeft.

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe, belast met toerisme, was er bijzonder trots op te zien dat onze kinderen al op jonge leeftijd het Engels onder de knie hebben en hoe goed ze dat lieten zien in de video. Introductie van het toerisme op onze scholen is een prioriteit van het Bonairiaanse eilandbestuur. Onze kinderen moeten het belang van deze sector kunnen begrijpen en ze moeten ook de gelegenheid krijgen om dit zelf te ervaren. Daarom moeten onze kinderen in samenwerking met de TCB hierop voorbereid worden, zodat zij ook deel kunnen uitmaken van de ontwikkeling van deze sector.

Het resultaat van de opnames kunnen op de Facebookpagina van de TCB en de Facebookpagina van het Openbaar Lichaam Bonaire bekeken worden. Ook gaan wij de video publiceren bij de internationale partners van de TCB in Europa en de USA. De bedoeling daarvan is om toeristen voor ons eiland aan te trekken. Het Bonairiaanse eilandbestuur en de TCB moedigen iedereen aan om de video met hun vrienden en kennissen te delen, zodat zoveel mogelijk mensen de video kunnen zien. Op die manier kunnen wij er zeker in slagen om meer toeristen naar Bonaire te krijgen.