Notisia di polis di djárason 8 di yüli te ku djabièrnè 10 di yüli 2020/Politieberichten van woensdag 8 juli tot en met vrijdag 10 juli 2020

Notisia di polis di djárason 8 di yüli te ku djabièrnè 10 di yüli 2020

Riba djárason 8 di yüli a drenta keho di ladronisia den un kas situá na Kaya Proud. Entre 10.30 di mainta i 12.15 or di mèrdia, deskonosínan a bai ku un mashin di bora, un mashin di bora ku bateria i su kargadó, un mashin pa sleip i tambe sèn kèsh. Esaki a sosodé miéntras e señora di kas tabata tei na kas i tabata trahando den kura. E porta di dilanti ku ta kondusí na e pòrch tabata habri. Ta investigando e kaso.

Den oranan trempan di tramèrdia riba djaweps 9 di yüli, a tene un kòntròl di tráfiko na Kaya Internashonal. Aki a kontrolá 42 outo i a duna 37 but. A duna 23 but pa kore sin faha di seguridat, 9 but pa glas muchu skur, 3 but pa papia na telefòn durante ku ta manehando i 2 but pa no tin papelnan di seguro bálido.

KPCN ta enfatisá ku un tráfiko seif i sigur ta responsabilidat di nos tur. Prevení haña but sin tin mester i alabes kontribuí na un tráfiko seif i sigur dor di sigui e reglanan di tráfiko vigente.

Riba djaweps 9 di yüli a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Essequibo. Deskonosínan a forsa un bentana di kamber pa por a drenta i kas i a bai ku entre otro un televishon flètskrin, 3 telefòn di marka Samsung, modèl J6 i un bor di kibra betòn. E kiebro a tuma lugá entre 1.30 or i 4 or di atardi. E kaso ta bou di investigashon.

Riba e mesun dia, alrededor di 6.30 or di atardi, a detené un hòmber di inisial H.E.V. di 34 aña en konekshon ku menasa.

Pa mas o ménos 11 or di anochi un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Pa motibunan deskonosí un dama a kai for di su skuter. A konsekuensia di esaki e tabatin un asina yama ‘bloedneus’ i tambe heridanan na su rudianan. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Den oranan di mardugá di djabièrnè 10 di yüli un aksidente a tuma lugá riba Kaya Rincon. Un outo a bai dal den un pal’i lus. Shofùr di e outo tabatin herida na su rudia i ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. Kousa di e aksidente no ta konosí. Tantu e outo komo e palu di lus tabatin basta daño material. Personal di WEB a bin na e sitio i pa motibunan di seguridat a kita koriente di e palu di lus.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

