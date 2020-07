INSPEKSHON-INVESTIGASHON DI E MANERA KU TA ATENDÉ KU KRÍMEN LIGÁ NA DROGA / INSPECTIE-ONDERZOEK AANPAK DRUGSCRIMINALITEIT

INSPEKSHON-INVESTIGASHON DI E MANERA KU TA ATENDÉ KU KRÍMEN LIGÁ NA DROGA

WILLEMSTAD – Na 2019, Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) a kondusí un investigashon di e manera ku ta atendé ku krímen ligá na droga, pa por sa te kon leu e esfuersonan akí ta hañando forma den Reino (i entre e paisnan di Reino) i te kon leu nan ta kontribuyendo na prevenshon i kombatimentu di krímen ligá na droga.

E investigashon di RvR a mustra ku ta difísil pa determiná presis kon i te kon leu krímen den Karibe ta ligá na droga. E manera pa atendé ku krímen ligá na droga i ku e problemátika relashoná ku droga ta ankrá, entre otro, den diferente tratado internashonal. Segun e personanan entrevistá, na Kòrsou krímen ligá na droga i otro tipo di kriminalidat relashoná ku esei, manera maltrato, homisidio, poseshon ilegal di arma di kandela i robo tin un embergadura alarmante. Hopi bes, droga ku ta drenta nos teritorio tin otro pais komo nan destino final. Mayor parti ta ser mandá Europa den kònteiner/riba barku.

E situashon finansiero prekario di Pais tin reperkushon riba situashon finansiero di e organisashonnan hudisial. Entre otro debí na esei, e organisashonnan akí no por kumpra e aparatonan nesesario pa kombatí krímen ligá na droga. Segun e personanan entrevistá, Duana tambe ta lucha ku un falta grave di rekurso pa por lokalisá merkansia prohibí, por ehèmpel narkótiko (droga). Pa falta di fondo tin falta di ekipo, i debí na esei ta mas difísil pa atendé e problemátika di droga na un manera efektivo.

RvR ta konsiente ku e medionan finansiero ku Pais ta disponé di dje pa atendé e problemátika di droga ta limitá. No opstante, ya ku ta trata aki di un problema grave, RvR ta urgi gobièrnu pa wak kiko sí por logra.

Por lo general, kolaborashon entre e kuerponan di e diferente partinan karibense di Reino Hulandes ta kanando bon. Koordinashon entre e hefenan di e kuerponan akí ta tuma lugá den kuadro di e kolegio di hefenan di e kuerponan polisial College van Korpschefs.

Segun e personanan entrevistá, kapasidat limitá i falta di fondo i/òf ekipo ta algun faktor ku ta stroba e diferente paisnan di kolaborá mas na nivel operashonal.

Kolaborashon internashonal ta un elemento esensial di e tratadonan pa prevenshon i kombatimentu di krímen ligá na droga ku e paisnan akí a firma. Pa loke ta trata pais ku no ta parti di Reino, kolaborashon ku nan ta kana via kontakto operashonal entre e instansianan investigativo i ministerionan públiko, i via solisitut di asistensia internashonal.

RvR ta di opinion ku e struktura di informashon aktual ta adekuá, pero ke enfatisá tambe ku tin un nesesidat indispensabel pa mas kolaborashon entre e organisashonnan enbolbí.

Mester adaptá Kódigo di Prosedimentu Penal. Den su forma aktual, Kódigo di Prosedimentu Penal no ta duna base pa kuminsá un investigashon a base di un sospecho ku tin hende ta planiando òf kometiendo delito na un manera organisá.

Komo ku ta vários tipo di delinkuensia ta ligá na droga, RvR ta di opinion ku mester bolbe inkluí kombatimentu di droga komo un di e temanan di prioridat den e planifikashon anual di Ministerio Públiko.

Pa falta di fondo tin falta di personal, i esaki ta opstakulisá atendementu efektivo di e problemátika di droga.

RvR ta di opinion ku mester bini un solushon pa esaki, por ehèmpel, mester re-aloká rekurso i restrukturá algun parti di e organisashonnan. Ademas, RvR ta opiná ku minister di Hustisia lo mester hiba konsulta ku minister di Finansa pa resolvé e trabanan pa ehekushon di e tareanan di Duana.

Ta determiná e kantidat di personal di KPC a base di e plan di strukturashon (inrichtingsplan) di 2010 komo punto di salida. RvR ta di opinion ku mester evaluá i aktualisá e plan akí. Mester determiná te kon leu e formashon aktual ta adekuá ainda, teniendo kuenta ku e tareanan fihá pa KPC den komparashon ku e tareanan ku KPC ta desempeñá den práktika

E rapòrt integral di e inspekshon aki ta disponibel riba www.raadrechtshandhaving.com

INSPECTIE-ONDERZOEK AANPAK DRUGSCRIMINALITEIT

WILLEMSTAD – De Raad voor de Rechtshandhaving heeft in 2019 een onderzoek gedaan naar de aanpak van drugscriminaliteit om na te gaan in hoeverre de aanpak van drugscriminaliteit in en tussen de landen binnen het Koninkrijk is vormgegeven en bijdraagt aan het bestrijden en voorkomen daarvan.

Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat de precieze aard en omvang van drugscriminaliteit in het Caribisch gebied moeilijk is vast te stellen. De aanpak van drugscriminaliteit en de daaraan gerelateerde problematiek is onder meer verankerd in verschillende internationale verdragen. De omvang van de drugscriminaliteit en de daarmee samenhangende criminaliteit, zoals mishandeling, doodslag, illegale vuurwapenbezit en diefstal op Curaçao is volgens respondenten onnoemelijk groot. De uiteindelijke bestemming van deze drugs is vaak doorvoer naar andere landen. De grootste aantallen drugs worden via containers/schepen verstuurd richting Europa.

De precaire financiële situatie van het land vindt ook zijn weerslag in de financiële situatie van de justitiële organisaties. Mede als gevolg hiervan kunnen de nodige apparaten voor de bestrijding van drugscriminaliteit niet worden aangeschaft. Ook de Douane kampt volgens respondenten met een fors tekort aan middelen voor de opsporing van verboden goederen, waaronder verdovende middelen. Gebrek aan financiële middelen met als gevolg gebrek aan materiële middelen belemmert een effectieve aanpak van drugsproblematiek.

De Raad realiseert zich dat de financiële mogelijkheden van het land om de drugsproblematiek aan te pakken beperkt zijn, maar dringt er wel op aan om te kijken wat er, gezien de ernst van het probleem, wel is te realiseren.

De samenwerking tussen de korpsen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is over het algemeen goed. Afstemming tussen de korpschefs vindt plaats in het overleg genaamd ‘College van korpschefs’.

Volgens de respondenten wordt de operationele samenwerking tussen de landen belemmerd door de beperkte capaciteit en het gebrek aan financiële- en/of materiële middelen.

Internationale samenwerking vormt een essentieel onderdeel van de door de landen aangegane verdragen ter voorkoming en bestrijding van drugscriminaliteit. Met landen buiten het Koninkrijk verloopt de samenwerking via operationele contacten tussen de opsporingsinstanties en Openbare Ministeries en via internationale rechtshulpverzoeken.

De Raad is van oordeel dat de informatie-structuur adequaat is, maar benadrukt de noodzaak voor verdere samenwerking tussen de betrokken organisaties.

Het Wetboek van Strafvordering behoeft aanpassing. Op grond van het huidige Wetboek van Strafvordering is het niet mogelijk om onderzoek in te stellen op grond van de verdenking dat in georganiseerd verband misdrijven worden beraamd of gepleegd.

Gelet op de omstandigheid dat diverse criminaliteitsvormen drugsgerelateerd zijn, dient naar het oordeel van de Raad drugsbestrijding weer als één van de geprioriteerde thema’s in de jaarplannen van het OM te worden opgenomen.

Gebrek aan financiële middelen met als gevolg gebrek aan personele capaciteit belemmert een effectieve aanpak van de drugsproblematiek.

De Raad is van mening dat hier een oplossing voor moet komen. De Raad denkt bijvoorbeeld aan herallocatie van middelen en herinrichting van bepaalde organisatie-onderdelen. Ook dient naar het oordeel van de Raad de minister van Justitie overleg te plegen met de minister van Financiën teneinde de knelpunten met betrekking tot de taakuitoefening van de Douane op te lossen.

Het uitgangspunt voor de bezetting van het KPC is het inrichtingsplan uit 2010. De Raad is van oordeel dat dit plan moet worden geëvalueerd en geactualiseerd. Er moet – gelet op de taken van het KPC in vergelijking met de door het KPC in de praktijk verrichte werkzaamheden – worden nagegaan in hoeverre de formatie nog houdbaar is.

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op http://www.raadrechtshandhaving.com