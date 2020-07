A fiha Ordenansa di Emergensia 14-7-2020 maneho entrada na Boneiru / Noodverordening 14-7-2020 in-reisbeleid Bonaire vastgesteld

A fiha Ordenansa di Emergensia 14-7-2020 maneho entrada na Boneiru

A pone e maneho pa drenta Boneiru den un Ordenansa di Emergensia, ku inmediatamente ta drenta na vigor. Motibu pa e ordenansa di emergensia ta ku Aruba a habri su frontera pa paisnan di riesgo haltu. Di e manera akí ta posibel ku biaheronan prosedente di un pais di riesgo haltu despues di un estadia na Aruba, dentro di 14 dia, ta sigui biaha pa Boneiru. A krea e ordenansa di emergensia pa por mantené e maneho pa drenta Boneiru.

Deklarashon di salú

Tur persona ku ta biaha pa Boneiru ta obligá pa yena un deklarashon di salú kompleto i yená konforme bèrdat i na yegada na Boneiru entregá esaki na e outoridat kompetente.

Restrikshon di entrada for di paisnan di riesgo haltu

Personanan ku via espasio aéreo òf awa teritorial ta drenta Boneiru i ku ménos ku 14 dia promé ku yegada na Boneiru tabata na un pais di riesgo haltu, manera indiká den artíkulo 2 di e Areglo, no tin mag di biaha pa Boneiru.

Nenga entrada

Si tòg nan presentá na aeropuerto, ta nenga nan e ora ei entrada na Boneiru. Despues di esei ta responsabilidat di e kompania di aviashon i e biahero pa mesora regresá e aeropuerto di salida. Gastunan ku ta enbolbí den esaki ta pa kuenta di e kompania di aviashon i/òf e biahero mes.

Karentena

Si tin sirkunstansia ku ta pone ku un pesona for di un pais di riesgo haltu tòg ta drenta Boneiru, e ora ei e persona akí ta obligá pa, riba propio gastu, mesora despues di su yegada na Boneiru, bai 14 dia den karentena na un lugá indiká pa Gezaghèber di Entidat Públiko Boneiru. Nan mester tene nan mes na e medidanan i proseduranan ku ta duna ora hasi esaki pa prevení un brote òf ku e vírus di Corona ta plama. Si personanan no tene nan mes na esaki, ta persiguí nan penalmente.



Durashon Ordenansa di Emergensia 14-7-2020

E medidanan menshoná anteriormente ta nesesario pa prevení òf limitá mas tantu posibel reintrodukshon di COVID-19 na Boneiru i ku esaki ta plama riba e isla aki.

E reglanan den e Ordenansa di Emergensia 14-7-2020 ta drenta na vigor inmediatamente. E ordenansa ta vense promé di ougùstùs 2020, a ménos ku promé ku e fecha ei disidí na prolongashon òf revokashon di e ordenansa.

Kambio paisnan di riesgo abou

A kita Luksemburgo for di e lista di paisnan di riesgo abou i a agregá Suisa na e lista akí.

Mas informashon

Pa informashon aktual, wak riba e página di Facebook di Entidat Públiko Boneiru.

Noodverordening 14-7-2020 in-reisbeleid Bonaire vastgesteld

Het in-reisbeleid Bonaire is opgenomen in een Noodverordening, die met onmiddelijke ingang in werking treed. Aanleiding voor de noodverordening is dat Aruba haar grenzen heeft opengesteld voor hoog-risico landen. Hierdoor is het mogelijk dat reizigers afkomstig uit een hoog-risico land na een tussenstop op Aruba, binnen 14 dagen, doorreizen naar Bonaire. De noodverordening is ingesteld om het in-reisbeleid te kunnen handhaven.

Gezondheidsverklaring

Alle personen die naar Bonaire reizen zijn verplicht een volledig en naar waarheid ingevulde gezondheidsverklaring in te vullen en deze bij aankomst op Bonaire bij het bevoegd gezag in te dienen.

Inreisbeperking vanuit hoog-risico landen

Personen die via het luchtruim of de territoriale wateren Bonaire binnen reizen en die korter dan 14 dagen voorafgaand aan aankomst op Bonaire verblijf hadden in een hoog-risico land, zoals bedoeld in artikel 2 van de Regeling, mogen niet naar Bonaire afreizen.

Toegang weigeren

Als zij zich toch op de luchthaven melden, dan worden zij de toegang tot Bonaire geweigerd. Het is dan vervolgens de verantwoordelijkheid van de vliegmaatschappij en de reiziger om direkt terug te reizen naar de vertrekluchthaven. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn voor rekening van de luchtvaartmaatschappij en/of de reiziger zelf.

Quarantaine

Indien er omstandigheden zijn, waardoor een persoon uit een hoog-risico land toch op het eiland komt, dan is deze persoon verplicht om, op eigen kosten, direct na aankomst op Bonaire 14 dagen in quarantaine te gaan op een door de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire aan te wijzen locatie. Zij moeten zich houden aan de daarbij te geven maatregelen en procedures teneinde een uitbraak of verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Als personen zich hier niet aan houden worden zij strafrechtelijk vervolgd.



Duur Noodverordening 14-7-2020

De eerder genoemde maatregelen zijn nodig om de herintroductie en verspreiding op Bonaire van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De voorschriften uit de Noodverordening 14-7-2020 treden in werking met onmiddellijke ingang. De verordening vervalt op 1 augustus 2020, tenzij voor dat tijdstip tot verlenging of intrekking van de verordening is besloten.

Wijziging laag-risico landen

Luxemburg is van de lijst laag-risico landen gehaald en Zwitserland is aan deze lijst toegevoegd.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie op de Facebookpagina van het OLB.