Numbernan di emeregensia temporalmente for di servisio!/ Noodnummers momenteel buiten gebruik!/ Eemergency numbers momentarily out of service!

Na e momentunan aki e numbernan di emergensia 911, 715 8000 i 717 8000 no ta den servisio dor di un ‘storing’. Den kaso di emergensia por yama 781 0165.

Op dit moment zijn de noodnummers 911, 715 8000, 717 8000 zijn buiten gebruik in verband met een storing. In het geval van nood kan men bellen met 781 0165.

At this moment the emergency numbers 911, 715 8000 and 717 8000 are out of service due to a malfunction. In case of emergency you can call 781 0165.