BRIEF AAN DIRECTOR HUMAN RIGHTS COUNCIL MICHELLE BACHELET / KARTA NA DIREKTOR DI HUMAN RIGHTS COUNCIL MICHELLE BACHELET

BRIEF AAN DIRECTOR HUMAN RIGHTS COUNCIL MICHELLE BACHELET

In juni 2020 is een brief geschreven aan de directeur van de U.N. Human Rights Council, mv. Michelle Bachelet, met het verzoek om vonniswijzing in twee hangende zaken bij de Human Rights Committee te willen versnellen. Het betreft de zaken Johnson vs. het Koninkrijk der Nederlanden en Hansen vs. het Koninkrijk der Nederlanden (voor het gemak ‘Nederland’).

De zaak Johnson vs. Nederland betreft gelijktrekking van de AOW en AOV uitkering in Nederland en BES. Meer in het algemeen gelijktrekking van alle sociale en economische rechten tussen Nederland en BES. De zaak werd medio 2015 ingediend.

De zaak Hansen vs. Nederland betreft de afschaffing van interne grenzen binnen het Koninkrijk of op zijn minst tussen de 6 eilanden van de voormalige Ned. Antillen. De zaak werd begin 2017 ingediend.

Het is zonneklaar dat de beslissingen in deze twee zaken van enorm belang zijn voor alle zes eilanden. Zeker op dit moment, nu steeds duidelijker wordt dat vernieuwde staatkundige banden tussen Nederland en de eilanden op komst zijn.

Het is op dit moment ook zeer belangrijk dat de drie ABC-eilanden overleg plegen om te kijken of gezamenlijke standpunten kunnen worden ingenomen. Niet om terug te keren naar de oude structuur. Die is definitief voorbij. Maar wel om te bezien of door een nieuwe vorm van intergouvernementele samenwerking voordelen voor alle drie eilanden te behalen zijn.

En tevens om te bezien of alternatieve verhoudingen tussen de drie eilanden en Nederland mogelijk en nuttig zijn.

De brief vindt men hier:

http://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/Johnson_vs._Netherlands_and_Hansen_vs_._Netherlands_Letter_to_HRC_.pdf

Bonaire, 20 juli 2020

Michiel Bijkerk

KARTA NA DIREKTOR DI HUMAN RIGHTS COUNCIL MICHELLE BACHELET

Na yüni 2020 a skirbi un karta na e direktor di Human Rights Council di Nashonnan Uní, Sra. Michelle Bachelet, pa pidiele pa aselerá e proseso di dikta fayo den dos kaso pendiente na e Human Rights Committee. Ta trata aki di e kasonan Johnson vs. Reino Hulandes y Hansen vs. Reino Hulandes (akibou ‘Hulanda’).

E kaso di Johnson vs. Hulanda ta trata igualisashon di AOW y AOV entre Hulanda y BES. Pero mas en general igualisashon di tur derecho soshal y ekonómiko entre Hulanda y BES. E kaso a keda entregá na medio 2015.

E kaso di Hansen vs. Hulanda ta trata abolishon di fronteranan interno den Reino Hulandes òf por lo ménos entre e 6 isla di e Antianan Hulandes di ántes. E kaso a keda entregá na kuminsamentu di 2017.

Ta mas kla ku di dia ku e desishonnan den e dos kasonan aki ta di sumo importansia pa tur seis isla. Sigur na e momentu aki, kaminda ta birando kada dia mas kla ku lasonan estatal nobo entre Hulanda y e islanan ta na kaminda.

Na e momentu aki tambe ta hopi importante pa e tres islanan ABC konsultá ku otro pa wak si por yega na puntonan di prinsipio komun. Nò pa bai bèk na e struktura di ántes. Esei a pasa pa historia definitivamente. Pero sí pa wak si un forma nobo di koperashon inter-gubernamental lo por tin benefisio pa tur tres isla.

Y tambe pa wak si otro relashon entre e tres islanan y Hulanda ta posibel y útil.

Bo ta haña e karta aki:

http://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/Johnson_vs._Netherlands_and_Hansen_vs_._Netherlands_Letter_to_HRC_.pdf

Bonaire, 20 di yüli 2020

Michiel Bijkerk