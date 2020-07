Na Presidente di Parlamento

Señora A-M. Pauletta

Wilhelminaplein 4

Presente

Willemstad, 28 yüli 2020

Tópiko: Kontesta riba karta fechá 28 yüli 2020 i Proposishon

Apresiabel señora Pauletta,

Mi a aserka bo persona via di email, WhatsApp i personal pa haña kartanan, en spesial e karta

ku Gobernadó mester a manda parlamento konforme e Kiesreglement Art. 126 insiso 4.

E karta aki bo no por a produsí pa nos i bo splikashon no a konvensé ami ku e asiento ta

realmente liber.

Mi a informá bo ku mi ta bai papia ku mi hendenan i ku mi lo laga bo sa.

Esaki mi a hasi den mi último email na bo persona ku mi a manda riba 27 di yüli 2020, 9.22am.

Komo un presidente di Parlamento ku den su tarea di funshon ta stipulá ku e mester representá

tur miembro den Parlamento, mi a spera riba un aserkamentu pa yega na un solushon i sigur no

un buskamentu di rason den un forma di “Ken si i ken nò” tin rason.

Demokrasia no ta wòrdu apliká dor di bo persona mirando ku kada bes nos ta keda konfrontá

ku e mes un sistema kaminda partidonan den koalishon ta keda trapá riba demokrasia paso no

kièr dialogá ku partidonan den oposishon riba kontenido i riba un nivel pa pone pais promé.

Partidonan den oposishon a wòrdu skohe pa pueblo. Pero ta keda “lubidá” esaki i ta keda aktua

den un forma manera ta partidonan den koalishon so sa tur kos i nan ta semper korekto.

E situashon ku pais ta aden aktualmente, nunka a yega di presentá anteriormente na Kòrsou i

esaki ta motibu pa kiko ami a hasi bo persona i Griffier e pregunta tokante di e proseso.

Na momento ku tin un disputa di lei, e akshon korekto lo tabata pa Parlamento konsultá ku

ekspertonan di lei i yega asina na un desishon konhunto.

Abo a referí na ami na e artíkulo di sr. van Rijn; den e artíkulo aki i tur otro ku partidonan den

koalishon ta propagandá, ta sali for di e punto di bista ku e asiento ta liber. Niun no ta duna un

indikashon ku si en bèrdat e proseso ku a kana ta esun korekto i si en bèrdat e asiento ta vakante.

Nan ta salta e parti importante aki.

No ta pa pòrnada tin lei den un pais i nos tur mester aktua sigun esaki.

Un pais kaminda tin òrdu i hustisia, tin pas, trankilidat i stabilidat.

No mester lubidá ku Parlamento a aprobá e kredensialnan pa Sra. Alcala-Walle. Ta problema

interno den partido PAR a okashoná e situashon aktual di krísis den Parlamento. Awor ku tin

un situashon kaminda Gobièrnu no tin un mayoria den Parlamento, ke hasi prosesonan den un

forma diktatorial sin kièr sinta na mesa ku tur Parlamentario. Si kièr insistí pa Parlamento trata

kredensial, mester sòru pa tur miembro ta bon informá, kaminda ta presentá e proseso korekto

pa garantisá ku e asiento di bèrdat ta liber sigun lei.

Esei ta e forma ku un Parlamento digno mester funshoná.

Pa tòg trata di duna un aporte na e situashon ku nos ta aden awor, nos ta proponé bo persona

pa yama un reunion di un komishon, kaminda abo ta invitá i hasi sigur ku tur frakshon den

Parlamento ta partisipá aden i einan ta invitá ekspertonan riba lei di struktura estatal partisipá.

Kisas kada frakshon por invitá nan mes eksperto i asina por tene un kòmbersashon sano i

informativo pa yega na un solushon pa nos pais.

Nos ta keda pendiente di bo desishon i akshon.

Atentamente,

Marilyn Moses, MD