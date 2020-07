Banco di Caribe ku tep balioso pa uso di bo Mastercard Debit Card / Banco di Caribe met waardevolle tips voor het gebruik van  de Mastercard Debit Card

Banco di Caribe ku tep balioso pa uso di bo Mastercard Debit Card

WILLEMSTAD: E tarheta di débito di Mastercard di Banco di Caribe ta bini ku un sistema di seguridat sofestiká, pero den un forma preventivo, Banco di Caribe ta konsientisá su klientenan pa nan mes tambe tuma tur prekoushon nesesario pa protehé nan tarheta. Algun ehèmpel di prekoushonnan ku e kliente por tuma, tin di haber ku e kódigo personal sekreto (PIN) ku ta mará na e tarheta i e servisio di SMS Alert ku banko ta ofresé.

PIN

E tarheta di débito Mastercard di Banco di Caribe ta ofresé diferente manera kon pa hasi transakshon kuné i pa hasié mas fásil pa e kliente, mester kòrda 1 solo PIN na momento ku ta hasi transakshon ku e tarheta. Por sosodé ku ora bo ta den eksterior i bo usa bo tarheta di débito Mastercard pa paga, e lugá unda bo a hasi bo kompras por puntrabo pa firma komo konfirmashon di bo pago na lugá di hinka bo PIN den e mashin di pago. Pa loke ta trata pago ku e sistema di ‘Tap and Go’, bo no mester usa bo PIN pa montantenan bou di 50 florin. Esaki ta un di e tantísimo benefisionan di bo Banco di Caribe Mastercard Debit Card.

Banco di Caribe ta rekomendá tur kliente pa tene nan PIN sekreto. Ta imperativo pa no kompartí e kódigo di 4 sifra ku niun hende, pasobra esaki ta duna akseso na informashon sensitivo di bo kuenta. Tambe ta rekomendá pa e kliente kambia su PIN por lo ménos 1 bes pa luna. Esaki komo medida di protekshon. Ora hasi kambio di PIN, pensa riba un kódigo ku ta difísil pa otro hende, pero fásil p’abo komo kliente keda kòrda. Kambio di PIN por tuma lugá fásilmente na un di e ATMnan di Banco di Caribe. Un di tres tep ku Banco di Caribe ta duna su klientenan ta pa nan ta kouteloso ora marka nan PIN na mashin di pago. Si ta posibel tapa e ‘keypad’ na momento di hinka e PIN.

SMS Alert

Ounke ku e tarheta di débito Mastercard ta un tarheta masha seif pa usa, tòg Banco di Caribe ta duna klientenan e opshon pa apliká pa su servisio di SMS Alert. Ku e servisio aki lo bo risibí pa kada transakshon ku bo hasí ku bo tarheta di débito un mensage riba bo telefon selular kompletamente grátis. Si pa un òf otro motibu bo risibí un mensage di un transakshon ku bo no a hasi, bo por tuma kontakto mesora ku banko na e number di telefon ku ta aparesé den e mensage di SMS. Pa e kliente ku ainda no ta hasi uso di Banco di Caribe su servisio di SMS Alert, nos ta rekomendá pa apliká via di nos wèpsait awe mes.

Chèk bo pòst

Klientenan ku un tarheta di débito bálido di Banco di Caribe lo risibí nan tarheta di débito Mastercard via pòst pronto. Lo repartí e tarhetanan aki den fase. Pa mas informashon por bishitá e sekshon di pregunta i kontesta riba http://www.bancodicaribe.com òf por yama 432 3555.

Banco di Caribe met waardevolle tips voor het gebruik van de Mastercard Debit Card

WILLEMSTAD: De Mastercard Debit Card van Banco di Caribe heeft een geavanceerd beveiligingssysteem en op preventieve wijze maakt Banco di Caribe haar klanten ook bewust van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om hun betaalpas te beschermen. Enkele voorbeelden van deze voorzorgsmaatregelen hebben te maken met de pincode die verbonden is aan de betaalpas en de SMS Alert-service die de bank aanbiedt.

PIN

De Mastercard Debit Card van Banco di Caribe biedt verschillende transactiemogelijkheden, waarvoor de klant slechts één (1) pincode moet onthouden. De pincode is niet altijd nodig; voor contactloos betalen, hoeft de pincode bij een bedrag van 50 gulden of lager niet ingevoerd te worden. In het buitenland kan de klant gevraagd worden om, in plaats van de pincode, een handtekening te zetten onder het betalingsbewijs. Dit is één van de vele voordelen van de Mastercard Debit Card van Banco di Caribe.

Banco di Caribe adviseert alle klanten hun pincode geheim te houden. Het is van groot belang de 4-cijferige code met niemand te delen, omdat dit aan iemand anders toegang geeft tot vertrouwelijke informatie van uw rekening. Ook wordt de klant geadviseerd de pincode – uit voorzorg – minstens eens per maand te wijzigen. Het wijzigen van de pincode kan makkelijk bij één van de geldautomaten van Banco di Caribe. Banco di Caribe raad haar klanten aan om voorzichtig te zijn bij het invoeren van de pincode in een betaalapparaat. Waar mogelijk, is het raadzaam om de hand te bedekken bij het invoeren van de pincode.

SMS Alert

Ookal zijn transacties met de Mastercard Debit Card heel veilig, kunnen extra voorzorgsmaatregelen geen kwaad en biedt Banco di Caribe haar klanten de SMS Alert-service. Met deze dienst krijgt de klant bij elke transactie die met de betaalpas wordt verricht, gratis een melding op zijn of haar mobiele telefoon. Als de klant om de een of andere reden een mededeling van een transactie ontvangt die hij of zij niet heeft verricht, moet de klant onmiddellijk contact opnemen met de bank via het telefoonnummer dat in het SMS-bericht verschijnt om de betaalpas te blokkeren. De klant die nog geen gebruik maakt van de SMS Alert-service van Banco di Caribe wordt geadviseerd zich zo snel mogelijk via de website aan te melden.

Controleer uw post

Klanten met een geldige betaalpas van Banco di Caribe zullen hun Mastercard Debit Card spoedig via de post ontvangen. Voor meer informatie kan de vraag- en antwoordsectie op http://www.bancodicaribe.com worden geraadpleegd of kan contact worden opgenomen via het telefoonnummer 432 3555.