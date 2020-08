Minister Xiomara Maduro ta reaciona riba ponencia infunda di ex Minister y politico den e caso di Storybrook treci dilanti den debate publico den Parlamento

ORANJESTAD – Politica ademas di ta un arte, e ta algo serio, pasobra mescos cu ley, politica ta hinca tur caminda. Den politica bo por haci bon y bo por haci menos bon, e ta depende ta cual compas moral ta guiabo. E siman aki nos tur tabata tin oportunidad di mira e arte di politica den practica. Nos tur por a mira e bon y tambe e menos bon di politica. Hopi a usa e palabra integridad y un cantidad di hende a haci uso di e oportunidad pa cuestiona e integridad di politiconan y tambe esnan rond di nan. Ma e politico mescos cu esun cu no ta politico, ta wordo guia pa su propio compas moral.

Bisando esaki Minister Xiomara Maduro ta reaciona riba un FB post den cual un ex minister y politico ta cuestiona mi integridad como Minister di Finansas debi na un contract cu lo a wordo firma pa Minister di Husticia cu e compania Strorybrook Enterprises den cual a desvia di algun regla di Destaho Publico pa por otorga e contract bou man (onderhandse aanbesteding) debi na e urgencia di e proyecto. E ex Minister y politico ta cuestiona y ta manera sugeri cu ami como Minister di Finansa tambe tabata participe na actonan cu no ta bon o sea cu lo ta coruptivo, door cu mi a pone mi paraaf riba e Decreto Ministerial.

Minister Xiomara Maduro: ‘Laga mi bisa esaki. Ora cu Minister di Finansa haya Decreto Ministerial di tur otro Minister pa firma, esaki ta wordo controla debidamente y lo mas importante ta cu e Decreto ta menciona e post di cual e fondonan lo wordo usa y cu tin suficiente fondo aloca conforme Presupuesto di e Ministerio pa e contract por wordo paga”. Esey ta e tarea primordial di e Minister di Finansa. Claramente ta pasa tambe den e Decreto pa controla si e otro detayenan ta cuadra y tin biaha hasta ta controla si e Hulandes ta bon skirbi. E detayes di e contract y e ehecucion corecto di e proyecto ta keda responsabilidad di e Minister cu cual ta firma e contract. Den caso cu tin mas Minister cu ta firma, cada un di nan ta carga nan propio responsabilidad. Ningun no por sconde tras di otro, ora cos bay robes.

Minister Xiomara Maduro ta sigui splica cu pa locual ta trata e caso cu e ex Minister y politico ta trece dilanti cu carta di DOW y DIP como supuesto prueba. Eseynan ta informacion cu ami como Minister di Finansa normalmente no ta haya. Ta pesey ningun di e cartananan ta dirigi of ta cc na e Minister di Finansa. Esaki ta e motibo kizas cu e Minister di Infrastructura no a mande tampoco pa mi persona como Minister di Finansa. Awor si ta trata di un caso fraudulento, semper e Minister di Infrastructura por mande pa alerta e Minister di Finansa. Ma den e caso aki te caminda cu ami sa, esaki no a sosode y e Minister di Infrastructura lo tin su motibonan pa esaki. Si ta algo malo sigur lo a bin cu esaki den Conseho di Minister tambe pa e wordo trata. Te caminda cu ami sa, esaki no tabata e caso. Pesey ta di unda e ex Minister y politico aki ta bin sugeri cu e Minister di Finansa ta presta su mes pa cosnan robes? Kico segun su compas moral, ami como Minister di Finansa lo a haci robes aki? Esey ta locual lamentablemente e ex Minister y politico aki no ta splica. Ma si ta tire den laira pa purba atacha mi integridad como Minister di Finansa.

Segun Minister Maduro na momento cu mi a scucha di e caso aki y cu mi a mira e insinuacionnan di e ex Minister y politico, ma recuri na e registro di Camara di Comercio pa mi mira ta cual compania esaki ta, ya cu e ex Minister y politico ta sugeri cu e compania aki ta liga na ex Minister di Infrastructura. Si esaki ta berdad, ami no sa. Mi lo sugeri e ex Minister y politico pa segun su propio compas moral, pinta mescos nan a haci den Panama Papers cu companianan, pinta awor ken tur como persona ta liga na e compania Storybrook pa e ora nos tur sa ken segun e ta gelink cu ken. Anto pone tambe ta ki acto coruptivo e compania of e hendenan liga a haci, pa asina tur hende por tin un bista di biaha di ken ta ken na Aruba. Pasobra na e manera cu e ex Minister y politico a presenta e caso aki ta mustra como sifuera cu e compania en cuestion no lo ta integro y lo ta meti den cosnan di corupcion. Politica ta algo serio, pesey si bo kier tira palabra, si bo kier purba atacha integridad di otro politico, papia cla pa tur hende compronde bo. No djies tira palabra y core sconde tras di saya di otro. Tabata e reaccion di Minister Xiomara Maduro.