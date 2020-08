Gerensia di CMC ta lamentá e inkietut den edifisio di CMC pa ku e pashèntnan / CMC betreurt onstane beroering in het CMC gebouw in verband met de patiënten

Gerensia di CMC ta lamentá e inkietut den edifisio di CMC pa ku e pashèntnan

Willemstad 13 di ougùstùs 2020 – Djárason último a tuma lugá un akshon bou di ora di trabou den edifisio

di CMC organisá pa sindikato CBV i algun miembro. Gerensia di CMC ta komprondé ku ta puntra pa

atenshon pa loke ta trata sierto puntonan i ta di akuerdo ku tin ku trata e puntonan aki na mesa entre

partidonan i no den forma di akshon, mirando ku esaki a trese inkietut pa pashèntnan. Aktualmente e

okupashon di poliklínika ta práktikamente na su máksimo i e okupashon di klínika ta entre 70% i 75%

Durante e rueda di prensa ku a tuma lugá djaweps 13 di ougùstùs, gerensia a suprayá ku CMC ta para pa

kalidat di kuido haltu i kumplimentu ku norma i regla den CMC. Segun gerensia di CMC ámbos partido,

pues tantu CMC komo CBV, no ta diferensiá di opinion pa loke ta trata kumplimentu ku normanan di

komportashon, pero si ta diferensiá pa loke ta trata kon i kua tipo di medida ta tuma ora no kumpli ku e

normanan di komportashon fihá na hòspital. Diferensia di opinion por okurí, pero mester tene kuenta ku e

responsabilidat di kada un partido. Tambe gerensia kier a indiká ku CMC ta kumpli semper ku tur kuadro di

lei i verediktonan di korte di hustisia, den e kaso spesífiko aki tin 2 veredikto ku ta aksesibel pa públiko.

Prioridat number unu di CMC i bou di tur sirkunstansia ta permanesé e bienestar i privasidat di e

pashèntnan ku ta konta ku un esfera trankil kaminda tur enfoke ta riba su mehorashon pa medio di kuido i

atenshon.

Alabes gerensia ta aklará ku e no por hasi ningun deklarashon tokante e kaso spesífiko ku ta andando,

komo ku mester respetá tantu e privasidat di e èks-empleado i reglanan laboral.

CMC betreurt onstane beroering in het CMC gebouw in verband met de patiënten

Willemstad 13 Augustus 2020 – Afgelopen woensdag vond een werkonderbreking plaats in het CMC

gebouw, georganiseerd door het vakbond CBV en een aantal van haar leden. Het CMC bestuur heeft er

begrip voor dat men bepaalde punten naar voren wil brengen en is van mening dat dit tussen de partijen

aan de vergadertafel besproken dient te worden en niet in de vorm van actievoeren, gezien dit onrust

teweeg brengt onder de patiënten. Momenteel is de totale bezetting in de polikliniek nagenoeg haar

maximaal en is de bezetting in de kliniek tussen de 70% en de 75%.

Gedurende het persconferentie dat op donderdagochtend 13 Augustus plaats vond, benadrukte het CMC

bestuur dat het CMC staat voor hoge kwaliteit van zorg en het naleven van de normen en regels

vastgesteld door het CMC. Volgens het bestuur verschillen beide partijen, namelijk zowel CMC als CBV, niet

van mening als het gaat om het feit dat de normen en regels nageleefd moeten worden. Echter, ze

verschillen wel van mening als het gaat om de maatregelen die genomen moeten worden als deze niet

nageleefd worden. Een verschil van mening kan voorkomen, doch men moet wel rekening houden met de

verantwoordelijkheden die de ander draagt. Tevens geeft het bestuur aan dat het CMC zich altijd houdt

aan het rechtssysteem en uitspraken van de rechter. Met betrekking tot dit voorval gaat het om 2

uitspraken die beide toegankelijk zijn voor publiek.

De hoogste prioriteit van het CMC, onder welke omstandigheden ook, blijft te allen tijde het welzijn en

privacy van de patiënten, die kunnen rekenen op een rustige omgeving waar alle aandacht gericht is op

diens herstel, middels de nodige zorg en aandacht.

Daarnaast geeft het bestuur ook aan dat het niet publiekelijk kan uitweiden over de specifieke zaak waar

het om gaat, in verband met de privacy van de oud-werknemer en de geldende arbeidsreglementen.