Met groot verdriet moet ik mededelen dat ons geliefde zoon, (schoon)broertje, broer, oompie, neef(je)

💛😇CENNETHSON ‘CHUCHU’ JANGA💛😇

overleden is. Vermoord is!! Het is makkelijk oordelen vanuit je luie zitje, het is makkelijk opmerkingen en reacties achter te laten vanuit je luie zitje. Wij als familie en zoveel meer mensen die mijn broertje gekend hebben kunnen jullie 1 ding meegeven MIJN BROERTJE IS EEN LIEVE, KNAPPE, ZORGZAME EN BEGRIPVOLLE JONGEN MET ZIJN HART OP DE JUISTE PLEK!! Ik zeg dit niet om te zeggen, ik zeg dit niet omdat hij heen is gegaan. Ik zeg dit omdat als ik jullie een kijkje kon geven in ons gedachtes en harten, jullie zijn leven van begin tot eind konden zien door ons herrinneringen dan waren jullie allen stuk voor stuk verliefd geweest op mijn ‘Chuchuby’. Hij heeft de juiste opvoeding gehad, hij heeft de juiste support team om hem heen. Zoals alle ouders en broers/zus hoop je gewoon ten alle tijden dat degene die je dierbaar is met de juiste vrienden omgaat en dicht bij die vrienden blijft. Wij hebben geen controle over wie hij buiten af en toe ziet. Dit waren ook niet zijn vrienden die bekend zijn thuis bij ons, dit waren jongens die hij kende en af en toe mee optrok, bij ons van horen zien!! Mijn broertje is geen crimineel, liep niet met wapens. Mijn broertje is een type die een oma met zware tas naar huis begeleid. Mijn broertje is een type die vriendschappen sluit met mensen van alle maten en soorten. Mijn broertje is een type dat als hij je kent , je in zijn hart sluit en alles voor je over zou hebben. Ik heb een zoontje van 5 jaar die 2 druppels op mijn broertje lijkt, ik probeer nog steeds de moed te verzamelen om hem te vertellen dat zijn lievelings oompie een ster in de hemel is. Wij als gezin waren altijd 1 team, 1 taak en ik hoop dat jullie kunnen begrijpen dat ons hart letterlijk uit ons gerukt is.