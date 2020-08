Interes grandi pa e seshon di informashon eksitoso organisá pa UoC na Dreams Curaçao Resort tokante di e estudio nobo

Bachelor in International Hospitality & Tourism Management

Djasabra último tabatin e seshon di informashon ku e departamento di Hospitalidat i Turismo di Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) a organisá pa tur esnan interesá pa sigui un estudio den e mundu fasinante akí.

Remarkabel tabata e interes grandi di esnan ku tabata presente i ku a hasi hopi pregunta riba kontenido di e estudio.

Na inisio di e presentashon sra. Pamela Rusch a introdusí esnan ku a hiba palabra, entre otro sra. Marvis Koeiman, dekano di e Fakultat di Siensianan Sosial i Ekonómiko, huntu ku dr. Randolph Camelia, ku ta dekano suplente. Ademas a hiba palabra dr. Dino Daal huntu ku sra. Muguette Bernadina, ámbos dosente den e programa nobo.

Esnan presente por a disfrutá ademas di dos orador ku ta sr. Ricardo Esteban, gerente general di Dreams and Sunscape, i sr. Paul Pennicook, CEO di Ofisina di Turismo. Ámbos a mustra riba e aspektonan dinámiko tantu di trabou den hospitalidat i perspektivanan di loke turismo ta ofresé den e próksimo añanan.

Mas lat sra. Juliette Mendez di Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) a duna splikashon amplio di e posibilidat pa apliká pa un fiansa pa e estudio na UoC.

Na final sra. Rusch a bolbe kòrda tur esnan presente riba e posibilidat di por gana un laptop nobis nobis ofresé dor di CHATA pa studiantenan ku a registrá pa e programa Bachelor in International Hospitality & Tourism Management. E úniko kos ku e studiante tin ku hasi ta di prepará un karta di motivashon ku ta splika dikon e tin ku gana e laptop. E studiante mester inkluí tambe un video di 1 minüt na papiamentu den kua e ta splika dikon el a skohe pa un karera den e mundu fasinante di Hospitalidat i Turismo i ‘upload’ esaki riba su Facebook usando e ‘hashtag’ #NosTurismo i sigurá ku e loke el a pone ta públiko.

Athuntu por tuma nota di e potrètnan ku ta kompañá e komunikado. Pa mas informashon por tuma kontakto ku sra. Pamela Rusch na number 744-2156.

Veel interesse voor de informatiesessie georganiseerd door de UoC op het Dreams Curaçao Resort

over de nieuwe opleiding

Bachelor in International Hospitality & Tourism Management

Afgelopen zaterdag vond de informatiesessie plaats van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) in het Dreams Curaçao Resort over de nieuwe opleiding Bachelor in International Hospitality & Tourism Management. Deze sessie werd georganiseerd voor alle geïnteresseerden die een opleiding willen volgen in deze fascinerende wereld.

Opvallend was de grote interesse van de aanwezigen die veel vragen stelden over het programma.

Aan het begin van de presentatie introduceerde mw. Pamela Rusch van de UoC de sprekers, o.a. mw. Marvis Koeiman, decaan van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, samen met dr. Randolph Camelia, waarnemend decaan. Daarnaast spraken ook dr. Dino Daal en mw. Muguette Bernadina, beiden als docenten verbonden aan het nieuwe programma.

De aanwezigen genoten ook van de twee sprekers, dhr. Ricardo Esteban, GM van Dreams en Sunscape Resorts, en dhr. Paul Pennicook, CEO van CTB Tourism Office die beiden een inspirerende en motiverende speech hielden voor de aanwezigen. Beiden benadrukten o.a. de veerkracht van toerisme, de dynamische aspecten van het werk in de hospitality-industrie, de perspectieven die toerisme biedt in de komende jaren en het belang om nu te investeren in de mensen.

Na een interessante uitleg van het nieuwe studieprogramma door mw. Pamela Rusch gaf mw. Juliette Mendez van Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) uitgebreide uitleg over de mogelijkheden van studiefinanciering voor een studie op de UoC. De sluitingsdatum van een aanvraag voor studiefinanciering is 31 augustus 2020. Geïnteresseerden moeten dan vóór die datum voor het programma van de UoC geregistreerd hebben. Zie http://www.uoc.cw voor meer informatie.

Aan het eind herinnerde mw. Rusch de aanwezigen dat er een kans is om een splinternieuwe laptop te winnen, aangeboden door CHATA, voor studenten die zich geregistreerd hebben voor het Bachelor in International Hospitality & Tourism Management programma. De studenten die aan deze campagne mee willen doen, moeten een motivatiebrief schrijven waarom zij de laptop willen winnen, en ook een video van 1 minuut maken in het Papiaments waarom hij/zij gekozen heeft voor een carrière in de fascinerende wereld van Hospitality & Tourism. Deze moeten gestuurd worden naar info@chata.org vóór 31 augustus.