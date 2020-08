UN YAMADA NA TUR EMPRESARIO I TUR SIUDADANO DI KÒRSOU… HUNTU NOS MESTER KOMBATÍ COVID‐19 / Oproep aan ondernemers en burgers van Curaçao:  We moeten samen COVID‐19 bestrijden! Voorkom verspreiding. Voorkom een 2e Lock down.

UN YAMADA NA TUR EMPRESARIO I TUR SIUDADANO DI KÒRSOU…

HUNTU NOS MESTER KOMBATÍ COVID‐19

Willemstad— Despues ku anteriormente e aña aki nos dushi Kòrsou keda infektá pa e vírus di

COVID‐19 i nos a haña nos ta akudí na un periodo di lockdown, ta danki na e manera rápido i

efektivo ku kual e asuntu a keda atendé ku nos huntu por a tene Kòrsou liber di COVID‐19 pa

basta tempu. Resientemente COVID‐19 a bolbe logra pa drenta nos pais. Ta importante pa nos

komo komunidat atendé esaki ku mesun diligensia i determinashon atrobe pa nos por tene esaki

bou di kontrol.

E instrukshonnan ku den e lunanan di Mart, Aprel i Mei a ser apliká na un manera hopi efektivo a

kondusí na un situashon den e lunanan ku a pasa den kual, kontrali na hopi otro paisnan na mundu,

nos por a hiba un bida relativamente “normal”. Te hasta nos a yega asina leu ku por a habri

fronteranan atrobe, i kuidadosamente por a repatriá nos hendenan ku a keda pega afó, i te hasta

por a start atrobe ku turismo, kual ta un aktividat hopi esensial pa nos ekonomia.

Nos tur mester ta kòrda e konsekuensianan fèrfelu ku nos a pasa aden a kousa di e lockdown, komo

siudadano, empresario i trahadó. Ta p’esei tambe ta importante pa nos komo komunidat aportá i

sigurá ku ku nos tur ta kumpli ku ku e eksigensianan nesesario, manera esakinan a keda splika na

masha hopi okashon pa outoridatnan.

T’asina so nos por enfrentá e vírus i logra ku esaki no ta plama di un forma kual lo por resultá atrobe

den un ‐di dos‐ lockdown, ku tur konsekuensianan ku esaki lo tin pa nos tur.

Pa medio di esaki nos ta hasi un yamada na un i tur pa nos tur kumpli ku stipulashon i

instrukshonnan di outoridatnan pa entrante mesora tuma tur e medidanan di prekoushon ku

esakinan ta rekerí pa trese un paro na e plamamentu di e COVID‐19. Ta solamente si nos tur kumpli

estriktamente ku esakinan nos por evita ku Kòrsou ta bolbe hañ’é den e situashon den kual no ta

keda otro alternativa ku no ta un ‐di dos‐ lockdown.

Laga nos tur komo sektor empresarial ku palabra i echo duna muestra di konvivensia, liderazgo i

nos kompromiso ku komunidat dor di nos parti hasi tur nos posibel pa evita ku COVID‐19 por plama.

Ta solamente huntu nos tur por evita esaki!!

Nos ta konta ku koperashon di un i tur!

PREVENÍ PLAMAMENTU! Prevení un di dos lockdown!

Na nomber di 14 organisashon priva

COPDA CIFA CMA DMO

ASOGAS CHATA IMANA SKO

BVCA CCDA KVK AAV

PMD CRA

Oproep aan ondernemers en burgers van Curaçao: We moeten samen COVID‐19 bestrijden!

Voorkom verspreiding. Voorkom een 2e Lock down.

Willemstad‐‐‐ Nadat eerder dit jaar ons dushi Kòrsou werd overvallen door COVID‐19 en wij ons

gedwongen zagen om voor meer dan een maand in Lock down te gaan, is het dankzij snel en

krachtig handelen gelukt om ons eiland maandenlang effectief COVID‐vrij te houden. Recentelijk

heeft COVID‐19 alweer haar intrede gedaan op ons eiland. Het is van uitermate belang dat wij dit

als gemeenschap de kop indrukken.

De voorschriften en richtlijnen die in maart, april en mei zeer effectief zijn ingezet, hebben ertoe

geleid dat wij de afgelopen maanden, in tegenstelling tot vele landen, een redelijk “normaal” leven

hebben kunnen leiden. Zelfs onze grenzen zijn weer geopend en we hebben voorzichtig onze mensen

in het buitenland naar huis kunnen halen en ook weer een start kunnen maken met het verwelkomen

van toeristen, wat van essentieel belang is voor onze economie en werkgelegenheid.

Wij herinneren ons immers allemaal de nare consequenties die een algehele Lock down met zich

meebrengt voor ons allemaal, als burgers, als ondernemers en als werknemers. Wij moeten als

gemeenschap erop toezien dat zo spoedig mogelijk alle voorschriften en richtlijnen worden

nageleefd die indertijd door onze autoriteiten zijn aanbevolen. Slechts zo kan dit virus het hoofd

worden geboden, nog voordat het zodanig uit de hand loopt dat wij verplicht worden over te gaan

tot extreme maatregelen, zoals een 2e

Lock down met alle consequenties van dien.

Wij doen hierbij een oproep aan de gemeenschap om per direct alle voorzorgsmaatregelen te nemen

die enkele maanden geleden zo succesvol zijn gebleken. Met name social distancing, veelvuldig

handen wassen, vermijden van samenscholing of bijeenkomsten (zeker “binnen”), en waar social

distancing moeilijk te garanderen is, het gebruik van mondkapjes.

Wij doen met name ook aan onze leden en collega’s uit de commerciële sector een dringende oproep

om per direct alle voorschriften en richtlijnen na te leven zoals die geadviseerd worden door onze

autoriteiten om zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Slechts op deze manier kunnen

we voorkomen dat Curacao wederom in een situatie komt waar een Lock down nodig is. Laten we

samen voorkomen dat ons volk wordt blootgesteld aan dit virus en dat onze gemeenschap de

consequenties moet ondervinden van een tweede Lock down.

Laten we als commerciële sector met woord en daad ons medeleven, leiderschap en betrokkenheid

in deze gemeenschap tonen, door van onze zijde al het nodige te doen om verdere verspreiding van

COVID‐19 te voorkomen. Gezamenlijk kunnen wij een tweede Lock down voorkomen.

Wij rekenen op medewerking van onze gehele gemeenschap.

Voorkom verspreiding! Voorkom een 2e

Lock down!

Namens de 14 private sector organisaties

COPDA CIFA CMA DMO

ASOGAS CHATA IMANA SKO

BVCA CCDA KVK AAV

PMD CRA