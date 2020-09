Investigashon tokante disponibilidat i disposishon pa traha i studia na kas komo resultado di e krísis di korona COVID-19 / Onderzoek naar bereidheid en gereedheid tot thuiswerken en studeren als gevolg van de coronacrisis COVID-19

Willemstad,31 di ougùstùs 2020

Investigashon tokante disponibilidat i disposishon pa traha i studia na kas komo resultado di e krísis di korona COVID-19

No prepará i kompletamente inesperá a anunsiá un lockdown na Kòrsou a konsekuensia di e brote di e pandemia di COVID-19, motibu pa kua tantu e trabou di enseñansa komo otro trabounan di un forma abrupto mester a tuma lugá na kas, nò na nan lugá usual algun luna pasá.

Studiantenan, dosentenan, doñonan di trabou i trahadónan, o sea e mundu laboral na Kòrsou, di un dia pa otro mester a adaptá na e situashon nobo. Naturalmente esaki a trese kuné e retonan nesesario variando di internèt no konfiabel, niun aparato i inkapasidat te un situashon di siña i traha ku a kambia. Trahadónan ku background divergente obligatoriamente mester a hasi un kambio abrupto i kaminda tabata posibel hasi sierto trabounan ku normalmente ta tuma lugá na un sitio di trabou ofisial, for di kas. Alumnonan i maestronan mester a laga e proseso di enseñansa kontinuá den un situashon nobo ku hopi insertidumbre.

Mirando e menasa reinante di un ola nobo di COVID-19 ta importante pa saliendo for di e perspektiva di esnan konserní, dokumentá kon e trahamentu i studiamentu na kas a keda eksperensiá i te kon leu un persona ta dispuesto pa bolbe traha i studia na kas den futuro.

Pa e motibu akí Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) pa medio di su sentro di investigashon (Research Institute – UCRI) ta kuminsá ku un investigashon titulá “Disponibilidat i disposishon pa traha i studia for di kas na Kòrsou”. Ta trata di un investigashon di método miksto (mixed-methods) ku ta keda hasí den kuadro di e kátedra Financial Management Science Lionel “Paps” Capriles. E investigashon ta anónimo i ta keda kordiná for di UCRI pa dr. Odette van Brummen-Girigori, den koperashon ku dr. Pieternel Dijkstra i dr. Dick Barelds. Teniendo kuenta ku e eskala grandi di e investigashon lo embolbí tantu trahadónan akadémiko komo studiantenan di UoC den esaki.

E investigashon ta konsistí di dos parti. E promé parti ta dirigí riba esunnan ku a traha na kas durante e lockdown pa motibu di COVID-19. E siguiente investigashon ta fiha riba e disposishon di alumno- i studiantenan pa haña enseñansa online pa motibu di COVID-19. Ademas e investigashon tin komo meta dokumentá e siguiente kasonan, esta inventarisá eksperensianan di alumnonan, maestronan, studiantenan, dosentenan, trahadónan i doñonan di trabou ku durante di e lockdown pa motibu di COVID-19 mester a studia i traha for di kas. Kon efektivo a studiamentu i trahamentu na kas a keda eksperensiá i e opstákulonan i posibilidatnan ku a eksperensiá hasiendo esakinan. Te kon leu e studiamentu i trahamentu na kas por a keda kombiná/tabata realisabel pa esunnan ku tin yunan menor di edat ku mester a sigui enseñansa online. Por último lo chèk kiko e grupo di enfoke ta pensa di trahamentu na kas mas frekuente, riba base boluntario, den futuro.

A base di e opinionnan, ideanan ku bin dilanti, UCRI lo skibi un rapòrt ku rekomendashonnan pa stimulá trahamentu i siňamentu na kas (òf blended working/blended learning) den futuro i hasi esaki mas plasentero posibel pa tantu alumnonan, maestronan, studiantenan i dosentenan komo trahadónan i doñonan di trabou.

Pa e promé parti di e investigashon ta eksitoso, UCRI ta pidi koperashon di henter nos komunidat. E investigadónan ta spera ku tur hende ku durante e lockdown pa motibu di COVID-19 a traha na kas i reuní ta dispuesto na yena e lista di pregunta online, pa asina por logra un prueba representativo.

Entretantu e lista di pregunta tokante trahamentu na kas ta disponibel online na papiamentu, hulandes i ingles. Denter di algun dia e di dos parti di e investigashon pa studiante- i alumnonan tambe lo ta disponibel online.

Bo partisipashon na e investigashon ta importante, pasobra dor di esaki nos ta kolektá dato pa toma di desishon. Tin un atrakshon leuk ora partisipá na e investigashon. Komo muestra di apresio pa partisipashon lo rifa 10 giftcard di MCB na balor di f 75 kada, bou di e partisipantenan.

Interesadonan ku ke duna nan aporte pa e promé parti di e investigashon ta eksitoso, por haña akseso na e lista di pregunta via di www.uoc.cw.

Pa eventual pregunta por tuma kontakto ku e investigadó prinsipal, dr. Odette van Brummen-Girigori (o.girigori@uoc.cw), òf por yama e departamentu Marketing & Communication di UoC na 522-5274.

Willemstad, 31 augustus 2020

Onderzoek naar bereidheid en gereedheid tot thuiswerken en studeren als gevolg van de coronacrisis COVID-19

Onvoorbereid en geheel onverwachts werd er als gevolg van de uitbraak van de COVID-19- pandemie een “lockdown” op Curaçao aangekondigd, waardoor zowel het onderwijsveld als het werkveld vrij abrupt niet op de gebruikelijke locaties, maar naar thuis verplaatst moest worden.

Studenten, leerkrachten, werkgevers en werknemers, kortom het gehele werkveld op Curaçao, moest zich van de ene op de andere dag aanpassen aan een nieuwe situatie. Uiteraard bracht dit de nodige uitdagingen met zich mee variërende van geen betrouwbaar internet, geen devices, en onkunde tot veranderde leer- en werksituatie. Werknemers met een uiteenlopende achtergrond moesten noodgedwongen een abrupte switch maken en waar mogelijk bepaalde werkzaamheden die normaliter op een officiële werkplek plaatsvinden, vanuit huis uitvoeren. Leerlingen en leerkrachten moesten in een nieuwe situatie het onderwijsproces doorgang laten vinden zonder precies te weten hoe en wat.

Gezien de heersende dreiging van een nieuwe golf van COVID-19 is het belangrijk om vanuit het perspectief van betrokkenen in kaart te brengen hoe het thuiswerken en thuis studeren werden beleefd en in hoeverre men bereid is om in de toekomst weer vanuit huis te studeren en te werken.

Vandaar dat de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) middels haar Research Instituut (UCRI) van start gaat met het onderzoek getiteld “Bereidheid en Gereedheid tot thuiswerken en studeren op Curaçao”. Het betreft een mixed-methods onderzoek dat in het kader van de Leerstoel Financial Management Science Lionel “Paps” Capriles wordt verricht. Het onderzoek is anoniem en wordt vanuit het UCRI gecoördineerd door dr. Odette van Brummen-Girigori, in samenwerking met dr. Pieternel Dijkstra en dr. Dick Barelds. Gelet op de grootschaligheid van het onderzoek zullen zowel wetenschappelijke medewerkers als studenten van de UoC hierbij worden betrokken.

Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. Het eerste gedeelte richt zich op degenen die thuis hebben gewerkt in verband met COVID-19. Het vervolgonderzoek richt zich op de bereidheid van scholieren en studenten om online onderwijs te ontvangen in verband met COVID-19. Voorts heeft het onderzoek als doel de volgende zaken in kaart te brengen, namelijk de ervaringen inventariseren van leerlingen, leerkrachten, studenten, docenten, werknemers en werkgevers die tijdens de lockdown in verband met COVID-19 thuis hebben geleerd en gewerkt. Hoe effectief werd het thuis leren en werken ervaren en de obstakels en mogelijkheden die hierbij werden ervaren. In hoeverre was het thuis leren en werken te combineren/uitvoerbaar voor degenen die minderjarigen hadden die online onderwijs moesten volgen. Tot slot wordt er nagegaan hoe de doelgroep aankijkt tegen het, op vrijwillige basis, vaker thuiswerken in de toekomst.

Naar aanleiding van de inzichten die verkregen worden, zal het UCRI een rapport opstellen met aanbevelingen om thuiswerken en onderwijs ontvangen (of blended working/blended learning) in de toekomst te stimuleren en zo prettig mogelijk te maken voor zowel de leerlingen, leerkrachten, studenten, docenten, werknemers en werkgevers.

Voor het slagen van het eerste gedeelte van het onderzoek vraagt UCRI de medewerking van onze gehele gemeenschap. De onderzoekers hopen dat iedereen die vanuit huis heeft gewerkt en vergaderd tijdens COVID-19 bereid is om de vragenlijst online in te vullen, zodat een representatieve steekproef bereikt kan worden.

De vragenlijst omtrent thuiswerken is inmiddels online beschikbaar in het Papiaments, Nederlands en Engels. Binnen enkele dagen zal het tweede gedeelte van het onderzoek bedoeld voor studenten en scholieren ook online beschikbaar zijn.

Uw deelname aan het onderzoek is belangrijk, omdat wij hierdoor data verzamelen voor besluitvorming. Deelnemen aan het onderzoek heeft ook een leuke attractie. Als blijk van waardering voor de participatie worden er 10 MCB-giftcards ter waarde van ANG 75 per stuk verloot onder de deelnemers.

Geïnteresseerden die hun bijdrage voor het welslagen van het eerste gedeelte van het onderzoek willen geven, kunnen toegang tot de vragenlijst krijgen via www.uoc.cw.

Bij eventuele vragen kan er contact opgenomen worden met de hoofdonderzoeker: dr. Odette van Brummen-Girigori (o.girigori@uoc.cw) of met de afdeling Marketing & Communicatie van de UoC: 522-5274.