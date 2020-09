Premier Evelyn Wever-Croes:

Reflexion:

OHALA CU E LUNA NOBO, SEPTEMBER, POR TRECE UN OTRO AIRE DEN E LUCHA COTRA CORONA

Ban cuida pa hunto nos por stop di plam’e”.

Nos pueblo por a tuma nota di tur e trabounan cu Gobierno di Aruba y Crisis Team a bin ta haciendo desde maart cu Covid a drenta Aruba ta cu awor. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa durante e conferencia di Prensa di dialuna anochi pa informa pueblo di e desaroyo y maneho di Covid 19, cu prioridad di Gobierno ta desde principio pa contene e plamamento di e virus y principalmente cuida esnan mas vulnerabel den nos comunidad.

Sinembargo, nos por a scucha cu apesar di hopi medida estricto di precaucion den nos casnan di cuido, pa motibo di e magnitud di e virus, Covid-19 a bati na porta di nos casnan di cuido. Cu tur protocol na nan luga tur hende ta prepara pa esaki no bira un brote cu ta sali for di man. E persona infecta ta den bon salud.

Tambe nos por a tende di nos muchanan y conseho cu a bin di nos mediconan pa pospone e reapertura di scol na augustus cu 2 siman mas. Aworaki nos ta yegando e fecha pa scol habri bek. Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta conseha tur e mayornan cu ta preocupa of docentenan cu ta preocupa pa por fabor acerca e cabesante of directiva di scol y presenta bo preocupacion y yega den consulta cu scol pa un solucion.

Nos a scucha tambe cu adulto ta pega mucha pero cu mucha no ta pega adulto. Nos a mira na Aruba cu den e 2006 casonan cu nos conoce, 80 mucha a test positivo. Tin hende ta bisa cu 80 a test positivo ban dal scol cera pero esaki ta solamente 4% y ningun a wordo hospitalisa y ningun a fayece. Esey kiermeen cu 96% ta adulto.

Nos a scucha tambe cu e transmision entre mucha cu mucha no ta usual y cu e transmision na scol no ta frecuente. Esaki kiermeen cu e riesgo pa e muchanan na scol no ta asina grandi pero si bo ripara e daño cu ta wordo haci na e muchanan door di no permiti nan bay scol esey si ta grandi. Riba dje nos a compronde caba cu protocolnan di higiene ta aplicabel na tur scol. Ventilacion ta hopi importante y reglanan di tapaboca tambe p’e muchanan mas grandi y pa e adultonan.

Nos a scucha tambe cu ta esnan pafor di scol ta tece e virus den e scol y p’esey ta impotante pa esnan cu ta bay busca muchanan di scol pa atene na e protocolnan pa asina e muchanan ta safe paden.

Cada biaha cu e tema di enseñansa bin dilanti tin hopi discusion den comunidad y ta di compronde pasobra ta discusionnan cu ta varia en bienestar di mucha versus dunamento di les. Si tur mucha por haña les online pero no ta tur mayor tin e capacidad financiero pa cu esaki. Cada biaha tin hopi discusion cu ta bira mahos y esey no ta yuda nos. Si abo kier manda bo yiu scol of no, bo ta keda un bon mama. Si bo kier bo yiu haña les online y no bay scol nunca mas bo ta un bon mama. Si bo ta permiti bo yiu bay scol pa tin interaccion cu otro mucha, bo ta un bon mama. Tur hende ta un bon mama y no mester discuti esaki riba facebook pasobra e no ta yuda nos cu nada. Ban respeta opinion y posicion di otronan y si bo tin un preocupacion bay na bo cabesante di scol y hunto den consulta lo yega na un solucion. No tuma bo mes e decision pa laga bo yiu keda cas asina facil pero tuma contact cu e cabesante y schoolbestuur pa un solucion.

Finalisando mi kier a toca e palabra empatia cu no ta mescos cu simpatia. Simpatisa ta ora un persona ta den problema y bo ta simpatisa cu ne. Empatia ta bay mas leu pasobra e ta ora bo ta purba hinca bo mes den sapato di e persona. Ora bo por sinti un poco di loke e persona ta sinti bo por cmpronde mas miho y bo ta respeta su opinion y posicion.

Tin hende tine mas dificil cu otronan. Ban cuida esnan mas vulenarbel, nos grandinan y pone atencion na esna cu a test positivo y nan famianan pasobra esaki tambe ta un grupo grandi cu ta pasando hopi duro.

Ban corda cu no ta crisis di salud so nos ta aden sino economico tambe. Tin hende tine mas dificil cu nos. Ban corda awe riba esnan cu tin mas mester di nos empatia, mas di nos sosten, mas di nos comprencion y un palabra di aliento y ohala cu e luna nobo cu ta cuminsa, luna di september, por trece un otro aire den e lucha cotra corona. Cu e por trece cu nos por cuminsa domina e casonan pa dia pa asina nos por baha e cantidad aki y domina tambe e cantidad di personanan cu ta den hospital. E virus aki no a bati na bo porta, e ta riba caya pa bo pasa piki’e. Porta e no ta haci nos hopi daño pero esnan mas vulnerabel rond di nos si e por haci mas daño. Ban cuida pa hunto nos por stop di plam’e”.