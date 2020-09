Bloemen voor eerste bezoekers

Met bloemen en een presentje werden Frank en Jolanda de Brouwer uit Den Bosch vanmorgen onthaald door Kamervoorzitter Khadija Arib. Ze waren de eerste bezoekers van de Tweede Kamer sinds ruim vijf maanden.

“Een bijzonder moment”, aldus de Kamervoorzitter. “Wij vinden het belangrijk dat ons werk transparant is en daarom horen bezoekers bij de Tweede Kamer. We hebben dat heel erg gemist de afgelopen maanden.” Het paar had ‘s morgens om 06.30 al geboekt om rond 10 uur in de Kamer te kunnen zijn. Maar ze hadden er geen moment bij stil gestaan dat ze de eersten konden zijn. “Een leuke verrassing.”

Rondleidingen en bezoek weer mogelijk

In een normale week bezoeken duizenden mensen de Tweede Kamer. Door het coronavirus was de Tweede Kamer sinds 13 maart 2020 gesloten voor publiek. Het parlementaire proces ging wel in aangepaste vorm door. Vanaf 1 september is het zomerreces voorbij en begint de Kamer weer met vergaderen. Er is weer een nagenoeg volledig vergaderschema. Het is ook weer mogelijk om de Tweede Kamer te bezoeken. Ook de rondleidingen van scholieren door ProDemos vinden in beperkte vorm weer doorgang.

Bezoek de Tweede Kamer

Iedereen die de Tweede Kamer wil bezoeken, moet zich vooraf via de website van de Tweede Kamer aanmelden. Op basis van de 1,5 meter afstand die aangehouden moet worden, kan er namelijk maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd naar binnen. Bezoekers kunnen in een gereserveerd tijdsblok bijvoorbeeld een tentoonstelling bezoeken of de Statenpassage bekijken. Bezoekers hebben indien mogelijk ook toegang tot de publieke tribune van de Plenaire zaal. Verder zijn er meeluisterfaciliteiten in het Kamergebouw om de debatten te volgen.

