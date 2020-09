Komunikado Mas medida pa protehá komunidat di Boneiru kontra vírùs di corona Strenge Maatregelen om Bonaire te beschermen tegen coronavirus

Mas medida pa protehá komunidat di Boneiru kontra vírùs di corona

Kralendijk – Na Boneiru tin kuater kaso aktivo di Covid-19. Den tur kaso ta trata habitante di Boneiru. Te ainda ta investigando e fuente. Den un kaso a konstatá ku tin un lina ku Kòrsou. A base di e kasonan aki nos ta konstatá ku e vírùs di corona ta na Boneiru. P’esei mester bini ku mas medida.

Kòrsou

Ta suspendé e ‘air bubble’ ku Kòrsou desde djabièrnè 4 di sèptèmber. Habitantenan di Boneiru por bini bèk pero mester bai 14 dia den karentena. Bishitantenan si tin ku pidi pèrmit. Tur hende ku ta bini Boneiru mester yena e deklarashon di salú. Si bo tin keho relatá na Covid-19 dia bo ta biaha no ta laga bo drenta Boneiru. Avionnan por sigui bula bini Boneiru ku pasaheronan ku tin eksonerashon.

Europa

Pasaheronan ku ta bini for di Europa desde djaluna 7 di sèptèmber ta bai den karentena pa 14 dia si nan no tin prueba ku nan a tèst negativo. Esaki ta riba nan propio gastu. Mester hasi e tèst aki un máksimo 72 ora promé nan biahe.

Na Boneiru ta konstatá ku ainda hopi hende no ta tuma e menasá di vírùs di corona na serio. Pa esei ta bini ku algun medida adishonal.

Aktividat

Ta prohibí por lo pronto tur aktividat ku kanto, baile i músika. Tur aktividat públiko no tin mag di tin mas ku 50 persona. Na fiestanan priva ta permití no mas ku 25 persona. Esaki ta konta tambe pa snèk, bar, kafetaria, restorant, trùk di pan i na playanan. Durante aktividat einan no ta permití mas ku 25 persona presente.

Deporte

Aktividatnan deportivo por sigui pero sin públiko. Gym por keda habri pero funshonando riba 50% di nan kapasidat i teniendo kuenta ku 1.5 meter di distansia.

Horeka

Horeka tin ku apliká e protokòl pa Covid-19 i mester kuminsá registrá tur bishitante nan nòmber i number di telefòn. Ta warda esakinan 21 dia. Nan ta keda funshoná riba 50% di nan kapasidat. Diskoteka i klupnan nokturno ta keda sera.

Supermerkado

Pa supermerkado, tur kliente ta obligá di usa un garoshi. Ta permití solamente dos persona pa garoshi pa mantené e 1.5 meter di distansia

Trabou

Na trabou tur hende tin ku tene kuenta ku 1.5 meter di distansia i usa protekshon manera kapa di boka òf otro atributo. Ora tin reunion mantené e 1,5 di distansia. Laga airu fresku pasa na e kaminda ku ta traha un par di bes pa dia. Trahadónan tin ku keda mantené e reglanan di higiena na trabou pa nan i pa e klientenan.

E medidanan aki ta pa protehá nos komunidat i salubridat general. Kuida bo mes i esnan rondó di bo.

Strengere maatregelen om Bonaire te beschermen tegen coronavirus

Bonaire heeft nu vier personen bij wie Covid-19 actief is. In de beide gevallen die erbij zijn gekomen is bron- en contactonderzoek nog in volle gang. Beide personen zijn afgelopen dagen getest. Eén van hen is thuis in quarantaine getest. De andere persoon is in de Drive Thru getest door de afdeling Publieke Gezondheid.

Nu het coronavirus op het eiland is moeten er maatregelen worden genomen om verspreiding tegen te gaan.

Curaçao

De ‘air-bubble met Curaçao wordt per 4 september 2020 opgeschort. Iedereen die uit Curaçao komt moet 14 dagen in quarantaine. Inwoners van Bonaire kunnen terug komen. Bezoekers van Curaçao mogen komen als ze een ontheffing hebben. Iedereen moet de gezondheidsverklaring invullen. Passagiers met aan Covid-19 gerelateerde klachten worden niet toegelaten.



Europa

Passagiers uit Europa moeten vanaf maandag 7 september een negatieve testresultaat laten zien anders gaan ze op eigen kosten 14 dagen in quarantaine. De test moet maximaal 72 voor vertrek zijn gedaan.

De kans op verspreiding van het coronavirus moet serieus worden genomen. Daarom worden aanvullende maatregelen genomen om dit tegen te gaan.

Evenementen

Alle evenementen met zang, dans en muziek worden verboden. Er mogen niet meer dan 50 mensen aanwezig zijn bij publieke evenementen. Op privé feesten mogen maximaal 25 gasten komen. Dit aantal van 25 gasten geldt ook voor evenementen bij snacks, cafetaria, bars en restaurants, trùk di pan en op stranden.

Sport

Sportactiviteiten mogen doorgaan maar dan zonder publiek. Sportscholen kunnen openblijven maar de helft van de mensen ontvangen om 1.5 meter afstand te houden.

Horeca

Horeca gelegenheden moeten de richtlijnen voor Covid-19 volgen. Gasten moeten hun naam en telefoonnummer opgeven. Deze worden 21 dagen bewaard.

Supermarkt

Alle klanten van supermarkten moeten boodschappen doen met een karretje. Boodschappen doen mag met maximaal twee personen om 1.5 meter afstand te houden.

Werk

Op het werk zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden en bescherming gebruiken. Tijdens vergaderingen moeten werknemers 1.5 meter afstand houden. Lucht regelmatig alle werkplekken. Iedereen op de werkvloer, dus werknemers en klanten, moeten de hygiëne instructies volgen.

Deze maatregelen zijn er om de gemeenschap op Bonaire te beschermen. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.