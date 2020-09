KORSOU BAN KREA OPORTUNIDAT FOR DI KRISIS AKTUAL Partnernan den gobièrnu ban uni forsa pa bienestar di e pueblo aki / GEBRUIK DE UITDAGINGEN ALS KANS OM BETER EN STERKER UIT DE HUIDIGE CRISIS TE KOMEN

KORSOU BAN KREA OPORTUNIDAT FOR DI KRISIS AKTUAL

Partnernan den gobièrnu ban uni forsa pa bienestar di e pueblo aki

Willemstad— Na e momentunan aki Korsou ta mei mei di un krísis sosio-ekonómiko nunka bisto. Na un banda tin e nesesidat urgente di fondonan di manera ku gobièrnu por kumpli ku su obligashonnan i na e otro banda tambe ta nesesario finansiamentu den ekonomia pa mantenshon di kuponan di trabou di moda ku siudadanonan por traha pa pan di kada dia sin ku nan mester dependé di gobièrnu ni fabor di niun hende. Awor aki mester ta bon kla pa tur hende den e pais aki ku Kòrsou ta den situashon di krísis ku ta kousá pa e pandemia di Covid-19. Sinembargo loke te ainda ta parse ku hendenan no ta realisando sufisientemente ta ku e krísis ta okashoná skarsedat anto ora nos bai repartí skarsedat ta hopi otro problema serio ta surgi den komunidat.

Resientemente Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten a duna splikashon basta klarito riba e situashon aktual di ekonomia, e konsekuensianan di esaki i tambe posibel desaroyonan pa aña benidero. Loke ta remarkabel ta ku demanda lo sigui baha den próksimo aña komo konsekuensia di mas pèrdida di kupo di trabou i tambe kaida di invershonnan privá. Loke ta suavisá e kaida den ekonomia ta e yudansa finansiero ku Ulanda ta manda pa kubri supsidio di salarionan, paketenan di kuminda i tambe e parti pa kubri gastunan di gobièrnu. Sinembargo, kòrtamentu den salario den sektor públiko i semi públiko lo kousa kaida den konsumo privá, miéntras ku invershonnan privá tambe lo no oumentá.

E análisisnan skerpi i bunita di Banko Sentral, kaminda aki i aya tin diferensha di un porshento mas òf un porshentu ménos, no ta bisa e públiko grandi nada. E peliger ta sinta den e konsekuensianan fuerte den bida diario di nos poblashon ora konstatá e konsekuensianan grave. Kisas te na e momentu aki no ta tur hende ta sinti e doló ainda, pero lo ta un desaster si esaki pone ku no ta aktua sufisientemente lihé anto ta pone ku e ora ei si e doló ta bai plama manera un mancha di petroli riba hinter e pais aki.

Tene na kuenta ku e krísis no ta unu ku a originá aki: ta rònt mundu ta den dje!

Awor, e preguntanan sentral ta : kon nos ta bai sobrebibí e krísis aki, kon nos ke sali for di e krísis, i mas ainda kon bon prepará i tambe kon lihé nos mester sali for di e krísis?

Dos punto ta sentral:

kon ta yega na sèn pa vense e desafionan agudo. Ta tur hende ta keda konfrontá kuné debí na kaida den demanda di afo (sektor di turismo kompletu, haf, refineria, transbordo, aviashon, etc). Ku otro palabra mester di sèn pa paga gastunan públiko i mantenshon di kupo di trabou den sektor priva, i sosten na esun ku akudí serka Gobièrnu. Tin un posibel solushon riba mesa i no tin hopi tempu pa diskutí òf buska un otro solushon kon nos por hasi uso di e situashon ku a presentá, den forma di krísis, pa drecha e fundeshi di nos komunidat i di nos ekonomia di tal forma ku nos ta sali mas fuerte for di e krísis, atraé i stimulá desaroyo, i krea e fundeshi nobo pa karga e lokual nos ke?

Tin algun asuntu pendiente aworakí; landenpakket, hervormingsentiteit, finansiamentu, kondishon, etc. E realidat ta ku tin mester di entre 5 pa 10 aña pa por logra ku ekonomia ta lanta bèk na e nivel ku e tabata na 2019. E retonan ta hopi grandi pa nos so enfrentá nan. Tempu ta pèrta pa yega na un akuerdo ku Reino. Den e kuadro aki nos lo ke hasi un apelashon urgente na nos gobièrnu i na gobièrnu ulandes pa trata na yega na un akuerdo na bienestar di nos pueblo mirando e urgensia di e situashon.

Willemstad, 1 di september 2020

COPDA CIFA CMA DMO

ASOGAS CHATA IMANA SKO

BVCA CCDA KVK AAV

PMD CRA

GEBRUIK DE UITDAGINGEN ALS KANS OM BETER EN STERKER UIT DE HUIDIGE CRISIS TE KOMEN

Willemstad— Curaçao bevindt zich te midden van een crisis die zijn weerga niet kent. De schaarste die er heerst is aan de ene kant de financiering die noodzakelijk is om de overheid in staat te stellen om aan haar verplichtingen te voldoen, en, aan de andere kant, om de economie en de banen te behouden die nodig zijn om burgers productief te laten zijn en een inkomen te produceren zonder afhankelijk te zijn van overheid of van gunsten. Het moet inmiddels voor iedereen duidelijk zijn, dat er een crisissituatie in Curaçao heerst, die mede veroorzaakt is door de COVID-19 pandemie. Wat kennelijk nog niet duidelijk genoeg is, is dat de crisis schaarste met zich brengt en dat bij de verdeling van schaarste andere problemen ontstaan in de gemeenschap.

Recentelijk heeft de Centrale Bank in een economische notitie een heldere toelichting gegeven van de huidige toestand van de economie, de oorzaken daarvan en de mogelijke ontwikkelingen in het komend jaar. Opvallend is dat de lokale vraag verder zal dalen als gevolg van een afname van werkgelegenheid en van private investeringen. De daling wordt enigszins gedempt door de financiële hulp uit Nederland voor loonsubsidies, voedselpakketten en overheidsuitgaven. Echter, de korting op salarissen in de (semi)publieke sector zullen bijdragen aan terugval in de private consumptie, terwijl de private investeringen niet zullen toenemen. Van die scherpe analyses, met hier en daar een procentje meer of minder, wordt het publiek niet echt wijzer. De ernst zit in de harde gevolgen van deze constateringen op het dagelijkse leven van de bevolking. Gelukkig voelen veel mensen deze pijn nog niet, maar het zou een catastrofe zijn als dit ervoor zorgt dat niet snel genoeg wordt gehandeld en de pijn als een olievlek over het hele land blijft verspreiden.

We moeten ons daadkrachtig richten op de aanpak van de huidige situatie en op de toekomst; het is geen crisis die zich alleen op Curaçao voltrekt, maar een crisis die de hele wereld in haar greep heeft. Het is erg, maar het schept ook een kans om te hervormen en sterker uit de crisis te komen.

Met deze wetenschap richten we ons op de centrale vragen die op Curaçao om een antwoord vragen: hoe gaan wij deze crisis overleven, hoe willen wij uit de crisis komen, en, nog belangrijker, hoe goed voorbereid en hoe snel en sterk komen we uit deze crisis? Daarin staan twee zaken centraal:

hoe wij met beperkte financiële middelen de acute uitdagingen tegemoet zullen treden; deze uitdagingen treffen iedereen vanwege met name de buitenlandse vraaguitval (toerisme, haven, raffinaderij, overslag, luchtvaart, etc.), dus simpelweg, hoe wij aan geld komen voor overheidsuitgaven ten bate van de gemeenschap, voor behoud van werkgelegenheid, en voor degenen die bij de overheid aankloppen met een hulpvraag; hoe willen wij de kansen benutten die zich nu in de vorm van een crisis voordoen om de fundamenten van onze gemeenschap en economie zodanig te verbeteren dat wij sterker uit de crisis komen, ontwikkeling aantrekken en stimuleren, en zelfs vernieuwingen realiseren die ons in staat stelt om hetgeen we willen ook te kunnen dragen?

Er zijn op dit moment allerlei zaken ter tafel: landenpakket, hervormingsentiteit, financiering, voorwaarden, enz. De realiteit is dat het tussen 5 en 10 jaren gaat duren om de economie weer te krijgen op het niveau van 2019. De uitdagingen zijn ook te groot om ze alleen het hoofd te bieden. Het is zaak dat we heel snel in het Koninkrijk tot een akkoord. Om duidelijk te zijn: er moet maar gedaan worden wat er gedaan moet worden om sterker uit deze crisis te komen!

Willemstad, 1 di september 2020

COPDA CIFA CMA DMO

ASOGAS CHATA IMANA SKO

BVCA CCDA KVK AAV

PMD CRA