Karentena pa esnan ku tabatin kontakto di aserka ku persona ku Covid-19 / Quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met de Covid-19 casus

Karentena pa esnan ku tabatin kontakto di aserka ku persona ku Covid-19

Kralendijk – A bolbe konstatá un kaso positivo di Covid-19 manera a anunsiá awe mainta. E persona ta na altura. Huntu kuné ta investigando unda e por a keda infektá. Ta nota tur hende ku e persona tabatin kontakto kuné durante e periodo ku e tin síntoma i tambe nèt promé ku e a bira malu. Ta determiná asin’ei si e kontaktonan ta kore riesgo. Na e grupo di riesgo aki ta pertenesé esnan ku ta biba den kas kuné i tambe esnan ku durante último dianan tabatin kontakto di aserka kuné. Ta pidi pa nan bai den karentena komo medida di prevenshon. Karentena ta nifiká ku un persona ta apartá su mes durante e periodo di inkubashon. Esaki ta pa sigurá ku e persona no ta desaroyá síntoma. Si e persona tin síntoma ta tèst’e pa determiná si e tin Covid-19.

Den e investigashon pa haña e fuente i sa ku ken e tabatin kontakto, a bin deskubrí diferente persona ku ta keda konsiderá grupo di riesgo. Ta trata famia, kolega i trahadónan di instansia ku e persona ku Covid-19 tabatin kontakto di aserka kuné. A pidi tur e personanan aki pa bai den karentena. E kompania kaminda e persona ku Covid-19 ta traha tambe a tuma medida. E persona ta traha na WEB den un funshon na unda e no tin kontakto ku kliente.

Un di e instansianan ku e persona ku Covid-19 a bishitá, ta hospital Fundashon Mariadal. Einan e tabatin kontakto ku algun trahadó. Fundashon Mariadal mes a pone e trahadónan aki den karentena. E trahadónan no tin síntoma. Konforme e instrukshonnan tokante vírùs di corona ta prohibí nan pa tin kontakto ku otro persona.

E chèns ku e pashènt nobo a infektá otronan ta chikitu. E persona aki a mantené su mes na e reglanan di higiena durante su bishita na hospital Fundashon Mariadal. E persona tabata na hospital pa un asuntu ku no tin nada di aber ku vírùs di corona. Ta respetá privasidat di e persona, su koleganan i e trahadónan di e hospital. Pa esei no ta bai duna mas informashon tokante nan.

Un bes mas a mustra kon importante ta pa sigui e reglanan di higiena. E petishon pa mantené 1.5 meter di distansia, manera ta pinta aworakí, a prevení mas kontaminashon ku vírùs di corona. Ta importante pa keda mantené e instrukshonnan di higiena. Si bo tin síntoma relatá na Covid-19 keda kas i yama 0800-0800. Si no haña kontesta mesora yama despues un biaha mas òf purba yama ku un otro telefòn. Kome salú, move sufisiente i traha riba un bon resistensia. Kuida bo mes i esnan rondó di bo.

Quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met de Covid-19 casus

Kralendijk – Opnieuw is een positieve casus van COVID-19 vastgesteld zoals vanochtend bekend gemaakt. De persoon is geïnformeerd. Samen met diegene wordt in kaart gebracht waar de bron van de besmetting zou kunnen liggen. Tevens worden alle contacten in kaart gebracht gedurende de periode van klachten en enkele dagen daarvoor . Samen wordt gekeken of dit risicocontacten zijn of niet. Tot de risicocontacten behoren de huisgenoten en andere contacten die gedurende langere tijd op korte afstand zijn geweest met die persoon. De risicocontacten wordt gevraagd uit voorzorg in quarantaine te gaan. Quarantaine betekent zelfisolatie gedurende de incubatietijd van de ziekte, om zeker te weten dat deze persoon in die periode geen klachten krijgt. Ingeval van klachten kan er getest worden om te zien of die klachten aan COVID-19 moeten worden toegeschreven.

In het bron- en contactonderzoek van de laatste Covid-19 patiënt is gebleken dat er verschillende risicocontacten waren. Het gaat om familieleden, collega’s en medewerkers van instanties waar de persoon recent nauw contact mee heeft gehad. Deze nauwe contacten zijn gevraagd in quarantaine te gaan. Bij het bedrijf waar de persoon werkt zijn maatregelen genomen. Enkele directe collega’s zijn inmiddels in quarantaine. De betrokkene werkt bij WEB in een ondersteunende functie zonder contacten met klanten.

Een van de instanties waar de persoon recent is geweest is ziekenhuis Fundashon Mariadal. De persoon heeft daar contact gehad met enkele medewerkers. Deze medewerkers zijn door ziekenhuis Fundashon Mariadal in quarantaine gezet. De medewerkers hebben geen klachten, maar mogen volgens de coronarichtlijnen de komende tijd niet met anderen in contact komen.

De kans dat de huidige persoon tijdens dit bezoek anderen heeft besmet is heel klein. Deze persoon heeft zich tijdens het bezoek aan het ziekenhuis gehouden aan de hygiëne instructies. Dit bezoek had niets te maken met Covid-19 klachten. Uit belang van de privacy van de patiënt, de medewerkers van het ziekenhuis worden er geen verdere mededelingen gedaan.

Het blijkt nogmaals hoe belangrijk het is om de instructies op te volgen. De opdracht om 1,5 meter afstand te houden is belangrijk om te voorkomen dat anderen met het coronavirus besmet raken. Het is belangrijk om ook de andere hygiëne instructies te blijven volgen. Heeft u klachten die wijzen op Covid-19 , blijf dan thuis en bel 0800-0800. Als het nummer onbereikbaar is probeer later nog een keer of via een andere telefoon. Eet gezond, beweeg voldoende en bouw aan een goede weerstand. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.