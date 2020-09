CMC ta reforsá su departamentu di Emergensia pa motibu di COVID-19 / CMC gaat de afdeling spoedeisende hulp vanwege COVID19 versterken

CMC ta reforsá su departamentu di Emergensia pa motibu di COVID-19

Willemstad, 13 di Sèptèmber 2020 – Pa por keda sigurá kuido pa pashènt, entrante e siman aki Curaçao

Medical Center (CMC) lo reforsá su departamentu di emergensia pa kompensá pa e miembronan di

personal ku a keda infektá ku COVID-19. Den kolaborashon ku Boneiru, AMI (tím di medikonan di Merka) i

tím di defensa Hulandes, lo bin sosten pa CMC durante un temporada no definí. Na total 7 miembro di

personal di CMC a keda infektá ku COVID-19, di kual 3 ta di e departamentu di Emergensia. Entretanto un

di e 7 personanan a rekuperá.

CMC ta keda enfatisá e importansia di mantené protokòl di COVID-19 paden di hòspital i ta supliká tur

hende pa mantené nan mes na reglanan di distansia sosial i higiena pafó di hòspital den bida diario. CMC

lo proveé tur trahadó ku ta bin den kontakto direkto ku pashènt di un tapa boka di akuerdo ku protokòl di

COVID-19. Ademas, miembronan di kuido i tambe esnan ku no ta bin den kontakto direkto ku pashènt, lo

risibí un “Face Shield”.

Tur sita ta sigui normal, pero CMC lo sigui apliká medida nesesario pa seguridat di nos pashèntnan i nos

personal. E reglanan ta enserá ku mester bisti tapa boka na momentu ku drenta hòspital i no ta permití

akeso sin un sita. E úniko eksepshonnan ta pa personanan ku ta nesesario pa guia pashènt of kasonan ku a

risibí eksepshon di speshalisa of hefe di enfermeria.

Entrada di hòspital

 Entrada ta solamente na banda wèst (banda di KFC) i via garashi di parker

 Pa emergensia por drenta di entrada na nòrt (Hamelbergweg/Roodeweg).

 Lo tin kòntròl estríkto na entrada, pues mester di un ID balido pa por drenta.

Manera ta konosí, na e momentunan aki CMC no tin nuin pashènt ku COVID-19 na hòspital.

CMC gaat de afdeling spoedeisende hulp vanwege COVID19 versterken

Willemstad, 13 september 2020 –Om de zorg voor patiënten te kunnen blijven garanderen, gaat het

Curaçao Medical Center (CMC) met ingang van deze week haar afdeling spoedeisende hulp versterken. Dit

is om de personeelsleden die door COVID-19 zijn getroffen, tijdelijk te kunnen vervangen. In samenwerking

met Bonaire, AMI (Amerikaans Medisch team) en Defensie is steun geregeld voor het CMC. In totaal zijn

zeven (7) personeelsleden van het CMC besmet geraakt met COVID-19, waarvan drie werkzaam zijn op de

afdeling spoedeisende hulp. Ondertussen is één van deze zeven werknemers hersteld.

CMC blijft het belang benadrukken van het behoud van het COVID-19-protocol binnen het ziekenhuis en

dringt er bij iedereen op aan zich ook buiten het ziekenhuis in het dagelijks leven aan de regels van sociale

afstand en hygiëne te houden. Alle werknemers van het CMC die in direct contact komen met patiënten

worden conform het COVID-19-protocol door het ziekenhuis van een mondkapje voorzien. Bovendien

krijgen alle zorgverleners en het personeel dat niet direct in contact staan met patiënten een ‘Face Shield’.

Alle afspraken gaan door zoals gepland, maar CMC blijft wel de noodzakelijke maatregelen treffen voor de

veiligheid van onze patiënten en ons personeel. Deze regels omvatten bijvoorbeeld het dragen van een

mondkapje bij het betreden van het ziekenhuis. Ook is toegang tot het ziekenhuis zonder een afspraak niet

meer mogelijk. De enige uitzonderingen gelden voor personen die een patiënt moeten begeleiden of

personen die toestemming hebben gekregen van de specialist of van het hoofd van de verpleging.

Toegang tot het ziekenhuis

 Toegang is alleen mogelijk via de westelijke ingang (bij KFC) of via de parkeergarage

 Spoedgevallen kunnen via de noordelijke ingang (Hamelbergweg/Roodeweg) het ziekenhuis

betreden

 Er zal bij de ingang streng worden gecontroleerd; iedereen moet dus bij het betreden van het

ziekenhuis in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Zoals bekend zijn er op dit moment geen COVID-19-patiënten meer in het ziekenhuis opgenomen.