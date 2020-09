Notifikashon di polis di djabièrnè 11 sèptèmber te ku 14 di sèptèmber 2020/Politieberichten van vrijdag 11 september tot en met maandag 14 september 2020

Notifikashon di polis di djabièrnè 11 sèptèmber te ku djaluna 14 di sèptèmber 2020

Riba djabièrnè 11 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial R.R.D. di 34 aña en konekshon ku violashon di e Lei di Identifikashon BES i tambe e Ordenansa di Tráfiko Boneiru. E sospechoso no a duna oido na señal di polis pa stòp. Despues di un persiguishon kòrtiku ela bin stòp. Ora a kontrol’e, e no por mustra un identifikashon bálido i a detené. Despues ku a trese su pasport na warda e por a bai, pero ku un prosès ferbal. A konfiská e outo si komo ku esaki a no tabata kumpli ku kondishonnan tékniko, e tabatin un plachi di number bieu i probablemente e ora ei no ta sigurá ni tin impuesto paga.

Den oranan lat di atardi riba djasabra 12 di sèptèmber, sentral di polis a risibí notifikashon ku un boto a senk den besindario di Klein Bonaire. E boto, di 5 meter largu, ku 6 okupante, a bòltu pa motibu deskonosí. Boto di Stinapa i di Duana a bai na e sitio. E okupantenan tabata den boto huntu ku esun ku a duna notifikashon i nan a yega kantu sano i salvo. Stinapa a tou e boto hiba kantu. Tabata trata di un boto di hür.

Den oranan di anochi di djasabra 12 di sèptèmber sentral di polis a risibí notifikashon di ku un bringamentu tabata tumando lugá na un kas situá na Kaya Gepi. Dos dama ta bringando. Un tabatin un kuchú i e otro un palu. Ámbos dama e keda herida i ambulans a transportá nan pa hospital pa tratamentu médiko. Den e kaso aki, al final a detené 4 dama. A detené e damanan di inisial A.E.M.J. di 23 aña, C.C.J. di 29 aña i L.I.M.St.J di 19 aña en konekshon ku disturbio di órden públiko i maltrato. A detené e dama di inisial M.A.R.J. di 36 aña en konekshon ku disturbio di órden públiko, maltrato i ladronisia. Dos por a bai despues di interogashon i e otro dos nan ainda ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 11 september tot en met maandag 14 september 2020

Op vrijdag 11 september werd een man met initialen R.R.D. van 34 jaar aangehouden wegens het niet voldoen aan de Wet Identificatieplicht Bes en voor het overtreden van de Wegenverkeersverordening Bonaire. De verdachte gaf geen gehoor aan een stopteken van de politie en stopte pas na een korte achtervolging. Hij kon ter plekke geen enkel ID tonen en werd aangehouden. Nadat zijn paspoort naar het bureau werd gebracht kon hij met een bekeuring het bureau verlaten. De auto werd wel in beslag genomen omdat het niet aan technische eisen voldeed, een oude kentekenplaat had en dus waarschijnlijk geen verzekering of wegenbelasting heeft.

In de late middaguren op zaterdag 12 september kreeg de politiecentrale melding dat er een boot aan het zinken was in de buurt van Klein Bonaire. De boot van 5 meter lang met 6 inzittenden was om onbekende oorzaak over de kop gegaan. Stinapa en de Douane gingen ter plekke. De melder had de inzittenden in zijn boot en deze zijn gezond en wel aan wal gekomen. De boot werd door de boot van Stinapa naar de kant gesleept. Het betrof een huurboot.

In de avonduren op zaterdag 12 september kreeg de politiecentrale melding van een vechtpartij bij een woning aan de Kaya Gepi.

Twee vrouwen waren met elkaar aan het vechten. De ene vrouw had een mes bij zich en de andere een stok. Beide vrouwen raakten gewond en werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. In deze zaak werden uiteindelijk vier vrouwen aangehouden. De vrouwen met initialen A.E.M.J. van 23 jaar, C.C.J. van 29 jaar en L.I.M.St.J van 19 jaar, werden aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde en mishandeling. De vrouw met initialen M.A.R.J. van 36 jaar werd aangehouden wegens verstoren van de openbare orde, mishandeling en diefstal. Twee zijn na verhoor heengezonden en tegen de twee anderen loopt het onderzoek nog.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.