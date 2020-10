CMC ta aklará situashon di pashènt ku a bai kas djaluna / CMC geeft opheldering over patiënt die maandag uit het ziekenhuis is ontslagen

CMC ta aklará situashon di pashènt ku a bai kas djaluna

Willemstad 6 di Òktober, 2020 – Curaçao Medical Center ta lamentá e konfushon ku a surgi na momentu

ku a retirá un pashènt ku por a keda i kontinuá su operashon elektivo. A retirá un pashènt i a bisé ku e

mester bai den karentena tanten ku e no tabata konsiderá un riesgo di COVID-19 pues no ta’tin nodi di bai

karentena. Despues ku a hasi un investigashon interno a sali na kla ku e pashènt no tabata den kontakto

ku e pashènt ku COVID-19 i tampoko tabata den mesun kamber huntu ku e pashènt ku a tèst positivo pa

COVID-19.

CMC a tuma kontakto ku e pashènt pa ekstendé diskulpa i pa korigí e eror den komunikashon. E spesialista

lo traha un sita nobo mas pronto ku ta posibel pa por hasi e operashon ku a wòrdu kanselá. CMC ta

investigando e suseso den detaye pa asina evitá ku e situashon aki por ripití su mes.

CMC geeft opheldering over patiënt die maandag uit het ziekenhuis is ontslagen

Willemstad 6 Oktober, 2020 – Curaçao Medical Center betreurt de verwarring die is ontstaan toen een

patiënt uit het ziekenhuis werd ontslagen, terwijl deze patiënt had kunnen blijven om een electieve

operatie voort te zetten. De patiënt werd ontslagen en verteld om in quarantaine te gaan, terwijl deze

patiënt niet als een mogelijk COVID-19 risico werd beschouwd en dus niet in quarantaine hoefde te gaan.

Na intern onderzoek is gebleken dat de patiënt niet in contact is geweest met de patiënt die besmet was

met COVID-19 en ook niet tegelijk in de kamer is geweest als de patiënt die positief heeft getest voor

COVID-19.

CMC heeft contact opgenomen met de patiënt in kwestie om haar excuses aan te bieden en te kijken hoe

de miscommunicatie kan worden rechtgetrokken. De specialist zal zo snel mogelijk een nieuwe afspraak

maken met de patiënt om alsnog de operatie te verrichten die eerder werd geannuleerd. CMC onderzoekt

het incident in details om mogelijke herhaling in de toekomst te voorkomen.