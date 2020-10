Notisia di polis di djabièrnè 9 di òktober te ku djaluna 12 di òktober 2020/Politieberichten van vrijdag 9 oktober tot en met maandag 12 oktober 2020

Notisia di polis di djabièrnè 9 di òktober te ku djaluna 12 di òktober 2020

Riba djabièrnè 9 di òktober a drenta keho di ladronisia di un motor di boto for di un boto ku tabata mará den besindario di e pir na Sorobon. E ladronisia a tuma lugá entre djárason 7 di òktober i djabièrnè 9 di òktober. Ta investigando e kaso.



Riba djadumingu 11 di òktober, pa mas o ménos 1.45or sentral di polis a risibí notifikashon ku un aksidente entre un pikòp i un outo a tuma lugá na Kaminda Tra’i Montaña. Shofùr di e pikòp a deklará ku e tabata koriendo den direkshon di Playa ora ku diripiente e outo su dilanti a wanta brek pa kita na su man robes. Dor di esaki shofùr di e pikòp no por a wanta brek na tempu i dal patras di e outo pa despues desviá bai drenta e mondi na su man drechi. E shofùr i pasahero di e pikòp tabata levemente herida i personal di ambulans a chèk nan na e sitio mes. Shofùr di e outo tabata keha di doló na su garganta i ambulans a transporte pa hospital pa kòntròl médiko.



Den ora trempan di anochi di e mesun dia, sentral di polis a risibí notifikashon ku mester tin un kandela riba stof den kushina di un edifisio di un fundashon situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Brantwer a paga e kandela i komo ku tabata hole gas, a hasi e kontrolnan nesesario. Despues di esaki e habitantenan por a sigui na anochi trankil.



Algu mas lat, alrededor di 8.45 or, un otro aksidente a tuma lugá na Kaminda Tra’i Montaña. Un outo a kore baha kaminda i a dal den un outo ku tabata stashoná kantu di kaminda. Na e outo stashoná tabatin un persona pará ku a keda herida. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. Polis di tráfiko a start un investigashon den e kaso aki.



Den oranan trempan di mainta di djaluna 12 di òktober, un aksidente a tuma lugá na altura di un restorant situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Un outo a slep i a bai dal den muraya na altura di e restorant. Pa e peliger pa slep dor di e awa riba kaminda na altura di ‘jachthaven’, polis a sera e kaya. Por hasi uzo di e kaminda temporario ku pone den banda.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 9 oktober tot en met maandag 12 oktober 2020

Op vrijdag 9 oktober werd aangifte gedaan van diefstal van een buitenboordmotor vanaf een boot die in de buurt van de pier in Sorobon aangemeerd was. De diefstal heeft tussen woensdag 7 oktober en vrijdag 9 oktober plaatsgevonden. De zaak wordt onderzocht.

Op zondag 11 oktober kreeg de politiecentrale omstreeks 13.45 uur melding dat er een aanrijding tussen een pick-up en een personenauto had plaatsgevonden op Kaminda Tras di Montaña. De bestuurder van de pick-up verklaarde dat hij richting Playa reed toen de auto voor hem plotseling remde om links af te slaan. Hierdoor kon hij niet tijdig remmen en met volle snelheid tegen de achterkant van de auto gebotst waarna hij uitweek en in de mondi langs de weg tot stilstand kwam. De bestuurder en bijrijder van de pick-up waren allebei lichtgewond en werden ter plekke door het ambulance personeel gecheckt. De bestuurder van de personen auto klaagde over pijn aan zijn nek en werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische controle.

In de vroege avonduren van dezelfde dag, kreeg de politiecentrale melding over een brand in een de keuken van een gebouw aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. De brandweer heeft de brand geblust. Het rook in het gebouw naar gas waarop de brandweer enkele extra controles heeft uitgevoerd. Hierna konden de bewoners hun avond voortzetten.

Iets later, omstreeks 20.45 uur vond er nog een aanrijding plaats op de Kaminda Tra’i Montaña. Een auto raakte van de weg af en botste tegen een stilstaande auto langs de weg. Er stond op dat moment één persoon bij de stilstaande auto die gewond raakte. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De verkeerspolitie heeft een onderzoek ingesteld naar deze zaak.

In de vroege ochtenduren van maandag 12 oktober vond een aanrijding plaats op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Een auto raakte in de slip en reed tegen een muur ter hoogte van een restaurant. Door slipgevaar door het water op het wegdek, werd de weg langs de jachthaven afgesloten. Men kan de nieuwe tijdelijke weg gebruiken on dit geval.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.