Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de ABC-eilanden organiseren de Koninkrijksdialoog

‘Together we can fly for ABC’

Een unieke kans voor studenten om mee te denken over de toekomstige luchtvaart

Inleiding

Luchtvaart is zeer belangrijk voor de economie van een eiland. En dat geldt zeker ook voor de ABC-eilanden.

Daarom organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 22 oktober 2020 een unieke

‘Koninkrijksdialoog’ waarbij studenten uit Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao samen in gesprek gaan om

een antwoord te vinden op de vraag: Hoe kunnen we op een innovatieve manier de toekomst van luchtvaart

voor de Cariben veilig, betaalbaar en duurzaam organiseren?

De Koningkrijksdialoog bestaat uit allereerst een online webinar waar vertegenwoordigers van innovatieve

luchtvaartorganisaties – NACO, NLR, Falki Aviation Bonaire, EZ air en Ampaire – hun visie geven op de toekomst

van de luchtvaart in het Caribisch gebied. Tussendoor is ruimte voor vragen en reacties. Aan het slot volgt een

Challenge voor studenten om met creatieve oplossingen te komen voor duurzaam vliegen. Zij kunnen hiervoor

een compact businessplan aanleveren. De winnaars ontvangen een mooi geldbedrag.

Doel van dit initiatief is niet alleen de aanstormende generatie te laten nadenken over de toekomst van de

luchtvaart, maar ook het bundelen van de krachten in het Koninkrijk: Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao.

Elektrisch vliegen dichterbij dan ooit

Onlangs heeft het Ministerie van IenW een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor elektrisch

en hybride vliegen binnen het koninkrijk. Uit het onderzoek is gebleken dat de ABC-eilanden heel goed

geschikt zijn om elektrisch vliegen uit te proberen. Naast de gunstige ligging en korte afstand tussen de

eilanden zijn ook alle benodigde bronnen aanwezig om energie op te wekken. Het is dus meer dan interessant

om hier verder vorm aan te geven.

Masterplan

Mede door de positieve resultaten van al gedane onderzoeken* heeft het Ministerie van IenW besloten ook

akkoord te gaan met het vormgeven van een Masterplan “Innovatieproject Elektrische vliegen in de Cariben”.

Voor dit Masterplan is nog meer informatie nodig en moet nog veel worden uitgezocht, zoals de

beschikbaarheid van elektrische vliegtuigen, (laad)infrastructuur en kostenraming. Als het Masterplan is

afgerond, komt een voorstel voor de introductie van duurzaam vliegen in het Caribisch gebied inclusief de

benodigde certificering, tijdspad, werkgelegenheid, experimenteerruimte en realisatie.

De uitkomst van de Koninkrijksdialoog van 22 oktober zal meegenomen worden in het ontwikkelen van het

Masterplan. Ook zal in januari 2020 op Bonaire met het bedrijfsleven, kennisinstituten, overheden uit o.a. de

Caribische regio (dus ook bovenwinden) de bouwstenen voor het masterplan verder worden ontwikkeld.

Oplevering van het Masterplan is zomer 2021.

De gevolgen van Covid-19 heeft juist laten zien dat er meer en meer krachten gebundeld moeten worden. De

tijd waarin we ons bevinden is zeer uitdagend voor de luchtvaart en vraagt om creatieve oplossingen.

Samenwerking, kennisdeling en kennisverbreding is daarbij cruciaal.

Meer informatie over het programma van 22 oktober 2020:

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1189/duurzame-luchtvaarttafel/landing

De Koninkrijksdialoog “Together we can fly for ABC” wordt mede mogelijk gemaakt het Ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat en met medewerking van de lokale partners zoals Dutch Caribbean Air Navigation

Service Provider, luchtvaartautoriteit Curaçao, Directie Luchtvaart Aruba, Kamer van Koophandel Bonaire en

Link ERS Projectmanagement en Advies

*Research Hybrid Electric Flying in the Dutch Cariben, by Gijs Vugts and Martijn Brummelhuis (TU Delft).