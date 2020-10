DEKLARASHON

UN KANTIDAT MAS GRANDI A MUSTRA INTERES PA MANEHA I OPERA NOS FASILIDATNAN PETROLERO

Willemstad 14 di Òktober 2020- Un kantidat konsiderabel di ,11 for di 14, partido, a mustra interes den manehá i operá e fasilidatnan petrolero propiedat di Refinaria di Kòrsou (RdK), i a entregá un asina yama non-binding proposal. E biaha aki mas partido a demonstrá interes pa entregá un non-binding proposal kompará ku e prosesonan anterior.

Djaluna 12 di Òktober tabata e último dia rib akua partidonan interesa por e entregá nan non-binding proposal. Program Management Organization (PMO), basa riba kriteria di selekshon previamente definí, awor lo disidí kwa ta bira e partidonan ku lo keda invitá pa entregá un proposishon definitive pa medio Novèmber proksimo.

RdK lo siguí mantené komunidat informa tokante di e proseso ku ta keda hiba pa yega na un partner pa durashon largu i solushon strategiko pa nos refineria, terminal na Bullenbaai i e planta di utilidat.

-FIN-

STATEMENT

INCREASED INTEREST TO MANAGE AND OPERATE THE OIL FACILITIES

Willemstad October 14, 2020- A considerable number of parties, 11 out of 14, has shown interest in a long- term management and operation of the Oil Facilities owned by Refineria di Kòrsou, and submitted a non-binding proposal. This time, more parties have shown interest to submit a non-binding proposal as compared to previous processes.

Monday October 12, 2020 was the last day for interested parties to submit their non-binding proposal. The Project Management Organization (PMO), based upon prior established selection criteria, will now decide on the parties that will be invited to submit a binding proposal by mid-November 2020.

RdK will continue to inform the community regarding the process being followed to find a partner for a long-term and strategic solutions for the refinery, Bullenbay terminal and utility plant.

-END-