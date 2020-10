Konsehal Daisy Coffie ta hasi pregunta tokante tiramentu di kabritu den Slagbaai

Kralendijk, 18 di òktober 2020 – Den un karta dirigí na gezaghèber Edison Rijna, konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie ta skirbi ku ‘Washington Slagbaai National Park Bonaire’ ta konsistí di 2 parti, Washington i Slagbaai. Washington ta pertenesé na teritorio di Boneiru. Gobièrnu di Boneiru a duna STINAPA Boneiru esaki pa manehá. Slagbaai ta pertenesé na STINAPA N.A., lesa Carmabi. Carmabi a entregá Slagbaai na STINAPA Boneiru pa manehá esaki. E kabritunan den Washington ta pertenesé na herederonan di Sr. Herrera ku a bende e plantashi aki ku Gobièrnu di Boneiru. E kabritunan den Slagbaai ta pertenesé na STINAPA N.A. ku ta Carmabi. A negoshá pa Slagbaai bini bèk den poseshon di Boneiru. Carmabi ta dispuesto pa hasi esaki i a duna palabra pa Slagbaai bira bèk di Boneiru, pero bou di e kondishon ku mester saka e kabritunan for di Slagbaai. Den su karta sra Coffie ta referí solamente na e kabritunan den Slagbaai. Segun Daisy Coffie den transkurso di añanan STINAPA Boneiru a hasi diferente akshon pa por a kontrolá i/òf saka e kabritunan for di den e parke, spesialmente e parti di Slagbaai. Si e kantidat di kabritu bira muchu hopi esaki ta afektá e mondi ku ta e fuente di kuminda pa tur e bestianan ku tin den e parke. Konsekuensia ta ku e kabritu no tin sufisiente kuminda i e ta bira suak. Ku otro palabra e mondi i e kabritu ta sufri den un situashon kaminda tin muchu kabritu den e parke.

Basá riba e informashonnan aki Daisy Coffie den su karta ta hasi e siguiente preguntanan: Gobièrnu ta na altura di disponibilidat di STINAPA N.A./Carmabi pa pasa poseshon di Slagbaai bèk pa teritorio di Boneiru? Gobièrnu ta na altura ku un di e eksigensianan di STINAPA N.A./Carmabi ta pa saka e kabritunan for di Slagbaai? Si tin korespondensia riba e puntonan aki ta posibel ku nos di Konseho Insular por risibí esakinan? Gobièrnu ta di akuerdo ku ke saka e kabritunan for di Slagbaai? Gobièrnu ta di akuerdo pa wak e maneho di STINAPA Boneiru pa saka e kabritunan for di Slagbaai mas di aserka i evaluá esaki? Gobièrnu ta na haltura ku aktualmente den kuadro di saka e kabritunan for di Slagbaai ta tira esakinan mata? Gobièrnu ta di akuerdo pa averiguá serka STINAPA Boneiru mas detaye tokante e maneho aki? Nos tin informashon ku tin okashon kaminda ta tira kabritu i ta laga e kadaver bentá pa deskomponé den mondi. Gobièrnu ta na altura di e aktonan aki? Si esaki ta kuadra, Gobièrnu ta di akuerdo ku ta tira kabritu i laga e kadaver bentá den mondi? Gobièrnu ta di akuerdo ku esaki no ta un maneho responsabel si nos tene kuenta ku nos tin famianan ku ta biba den pobresa sin kuminda adekuá pa kome tur dia? Kiko Gobièrnu ta dispuesto pa hasi den tal kaso manera deskribí aki riba?

Mas aleu den su karta na gezaghèber Rijna sra Coffie ta puntra tokante e pèrmitnan konserní pa tira kabritu i dikon no ta hunta e kabritunan, hiba nan matadero i usa nan komo alimento pa nos hendenan. Tambe e konsehal ke sa si tin un maneho relashoná ku kriamentu di kabritu aki na Boneiru. Segun informashon tiramentu di kabritu ta tuma lugá ora ku tin bishitante den e parke i ta indiká esaki ku un bandera kòrá anto ku e bishitante ta drenta riba propio riesgo den parke i sra Coffie ta suponé ku ta avisá bishitantenan tambe ku tin tiramentu. Relashoná ku esaki sra Coffie ta puntra si gobièrnu ta na altura di e manera di operá aki, si gobièrnu ta di akuerdo i ta aprobá e manera di operá aki i si gobièrnu no ta di akuerdo, kiko ta e pasonan ku Gobièrnu ta dispuesto pa tuma?

Na final di su karta Daisy Coffie ta indiká di ke duna un kontribushon tambe na e situashon aki. E konsehal ta kere ku ta difísil pa kaba ku tur kabritu den Slagbaai, pero tambe ku mester kontrolá e kantidat di kabritu. Esaki ta bon pa e mondi ku ta fuente di kuminda pa e bestianan i esaki ta bon pa e kabritunan tambe. Mas salú e mondi ta mas salú e kabritunan tambe ta. Pa kontrolá e kantidat di kabritu sra Coffie ta proponé un sistema kaminda ta duna un tipo di lisensia na esnan ku ke kue kabritu den Slagbaai. Naturalmente un lisensia asina mester ta mará na regla p.e. kon ta kue kabritu, ki ora ta kue kabritu, kon ta atendé ku e kabritu pero tambe ku e mondi. Asina STINAPA Bonaire por tin kontròl riba e situashon i e kuementu di kabritu. Esaki tin mas bentaha tambe: E hendenan por haña kabritu pa nan kome. Ta evitá hòrtamentu di kabritu. STINAPA Bonaire por tin kontròl riba kuantu kabritu ta saka for di Slagbaai. E mondi por kue forsa i asina tin mas alimento pa e bestianan. Por evitá tiramentu ku tur konsekuensia ku esaki por tin.

Terminando su karta Daisy Coffie ta skirbi ku e ta spera ku Gobièrnu ta usa su influensia pa atendé e asuntu aki promé ku insidentenan lamentabel sosodé.

Raadslid Daisy Coffie stelt vragen over het afschieten van geiten in Slagbaai

Kralendijk, 18 oktober 2020 – In een brief gericht aan gezaghebber Edison Rijna schrijft raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie dat het Washington Slagbaai National Park Bonaire uit twee delen bestaat, te weten Washington en Slagbaai. Washington behoort tot het grondgebied van Bonaire. Het Bonairiaanse eilandbestuur heeft deze in beheer gegeven aan STINAPA Bonaire. Slagbaai behoort toe aan STINAPA N.A., lees Carmabi. Carmabi heeft Slagbaai in beheer gegeven aan STINAPA Bonaire. De geiten in Washington behoren toe aan de Erven Herrera, wiens vader deze plantage aan de Bonairiaanse overheid heeft verkocht. De geiten in Slagbaai behoren toe aan STINAPA N.A., oftewel Carmabi. Er zijn onderhandelingen geweest om Slagbaai terug te krijgen in het bezit van Bonaire. Carmabi is hiertoe bereid en heeft haar woord gegeven om Slagbaai terug te geven aan Bonaire, maar onder de voorwaarde dat de geiten uit Slagbaai gehaald moeten worden. In haar brief verwijst Coffie enkel naar de geiten in Slagbaai. Volgens Daisy Coffie heeft STINAPA Bonaire in de loop der jaren meerdere acties ondernomen om de geiten uit het park te halen, voornamelijk uit het deel Slagbaai. Als het aantal geiten te groot wordt, tast dit de mondi aan die de bron van voedsel is voor alle dieren in het park. Het gevolg is dat de geiten niet voldoende te eten hebben en gaan verzwakken. M.a.w.: zowel de mondi als de geiten lijden onder de omstandigheid waarbij er teveel geiten in het park zijn.

Op grond van deze informatie stelt Daisy Coffie in haar brief de volgende vragen: Is het Bestuurscollege op de hoogte van de bereidheid van STINAPA N.A./Carmabi om het bezit van Slagbaai over te dragen aan Bonaire? Weet het Bestuurscollege dat één van de eisen van STINAPA N.A./Carmabi is dat de geiten uit Slagbaai gehaald moeten worden? Als er correspondentie bestaat over deze punten, kan de Eilandsraad deze dan krijgen? Is het Bestuurscollege ermee eens dat men de geiten uit Slagbaai wilt halen? Gaat het Bestuurscollege ermee akkoord om het beleid van STINAPA Bonaire om de geiten uit Slagbaai te halen nader te bekijken en dit te evalueren? Weet het Bestuurscollege dat momenteel in het kader van het weghalen van de geiten uit Slagbaai deze afgeschoten worden? Gaat het Bestuurscollege ermee akkoord om bij STINAPA Bonaire meer details op te vragen over dit beleid? Wij beschikken over informatie dat het gebeurt dat geiten afgeschoten worden en dat de kadavers ter ontbinding achtergelaten worden in de mondi. Is het Bestuurscollege op de hoogte van deze praktijken? Als dit waar is, is het Bestuurscollege ermee eens dat geiten afgeschoten worden terwijl de kadavers achtergelaten worden in de mondi? Is het Bestuurscollege ermee eens dat dit geen verantwoordelijk beleid is als wij er rekening mee houden dat er gezinnen zijn die in armoede leven zonder geschikt voedsel om elke dag te eten? Wat is het Bestuurscollege bereid om te doen in een geval zoals hierboven beschreven?

Verder vraagt Coffie in haar brief aan gezaghebber Rijna informatie over de betrokken vergunningen om geiten af te schieten en waarom men de geiten niet bij elkaar drijft om naar het slachthuis te brengen en als voedsel voor onze mensen te gebruiken. Ook wil het raadslid weten of er beleid bestaat m.b.t. het houden van geiten op Bonaire. Volgens verkregen informatie vindt het afschieten van geiten plaats op momenten dat er bezoekers in het park zijn en dat dit met een rode vlag aangegeven wordt. Bezoekers gaan dan op eigen risico het park in en mw Coffie veronderstelt dat de bezoekers gewaarschuwd worden dat er geschoten wordt. In verband hiermee vraagt mw Coffie of het Bestuurscollege op de hoogte is van deze handelingswijze, of het Bestuurscollege het hiermee eens is en deze handelingswijze goedkeurt en als het Bestuurscollege het hier niet mee eens is, wat de stappen zijn die het Bestuurscollege bereid is om te ondernemen.

Aan het eind van haar schrijven geeft Daisy Coffie aan dat ze haar bijdrage wil leveren aan deze situatie. Het raadslid gelooft dat het moeilijk zal zijn om alle geiten uit Slagbaai weg te halen, maar dat het ook nodig is om het aantal geiten onder controle te krijgen. Dit is goed voor de mondi en goed voor de geiten. Hoe gezonder de mondi is, hoe gezonder ook de geiten zullen zijn. Om het aantal geiten onder controle te krijgen stelt mw Coffie een systeem voor, waarbij een vorm van licentie afgegeven wordt aan degenen die geiten willen vangen in Slagbaai. Natuurlijk moet zo’n licentie aan regels gebonden zijn, b.v. op welke manier en wanneer geiten gevangen worden en hoe met de geiten en de mondi omgegaan wordt. Zo kan STINAPA Bonaire controle hebben over het vangen van geiten. Dit heeft ook meer voordelen: De mensen krijgen geitenvlees om te eten. Het voorkomt geitendiefstal. STINAPA Bonaire kan bijhouden hoeveel geiten uit Slagbaai gehaald worden. De mondi komt weer op krachten en zo is er meer voedsel voor de dieren. Het afschieten met alle gevolgen die dit met zich mee kan brengen, kan voorkomen worden.

Afsluitend schrijft Daisy Coffie dat ze hoopt dat het Bonairiaanse eilandbestuur haar invloed aanwendt om deze kwestie aan te pakken voordat er zich betreurenswaardige incidenten voordoen.